ТОП-10 (7 марта)

Янукович на заседании Кабмина озвучил новую социальную программу государства

Базовая инфляция в феврале составила 0,1%

Украина продлила на два месяца спецрасследование по импорту автомобилей

Тигипко уверяет - 16 млрд грн. на социальные инициативы Януковича имеются

По версии Акимовой, на социальные инициативы Януковича необходимо 8 млрд. грн.

В Украине введут референтные цены на лекарства

НБУ рассматривает возможность снижения кредитных процентных ставок

Акимова считает, что в Украине есть возможность возвратить 6 млрд. грн. по вкладам Сбербанка СССР

Нацбанк создал рабочую группу по вопросу выплаты вкладов Сбербанка СССР

Уже летом упростят процедуру госрегистрации автомобилей - поручение Януковича

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Янукович на заседании Кабмина озвучил новую социальную программу государства

До конца года 6 млн. украинцев должны получить компенсации вкладов в Сбербанке в размере 1 тыс. грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которые не были выплачены при прежнем правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

При этом он подчеркнул, что такими выплатами правительство Николая АЗАРОВА выполнит обещание, данное прежним правительством.

«Государство должно заниматься возвращением долгов своим гражданам. Прежнее правительство остановило программу возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка, но осталось большое количество граждан, которые не смогли получить обещанные компенсации в 1 тыс. грн. К таким гражданам относится больше 6 млн. Государство должно выполнять свои обязательства, поэтому, начиная с 1 июня и до конца этого года, эта часть долга должна быть возвращена», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он поручил правительству тщательно проработать вопрос по компенсации выплат и обеспечить порядок их проведения.

«Чтобы не было очередей, столпотворений, которые были в 2008 году», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он возложил ответственность за возмещение компенсации на премьер-министра, вице-премьер-министра по социальным вопросам и главу Нацбанка.

«За это будет нести ответственность, личную ответственность премьер-министр вместе с вице-премьер-министром по социальным вопросам и руководитель Центрального банка. Имейте это в виду», - сказал он.

Справка УНИАН. Стратегия и способы восстановления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января 1992 года в учреждениях «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственных ценных бумагах: облигации Государственной целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР - определены Законом Украины “О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины”.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится исключительно в денежной форме за счет государственного бюджета на соответствующий год.

По данным Министерства финансов, компенсация обесцененных вкладов советского Сбербанка будет возобновлена в случае наличия дополнительных средств в государственном бюджете. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» расходы на мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, не были предусмотрены.

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С 1 мая вышедшим на пенсию до 2008 года добавят по 100 грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил с 1 мая повысить в среднем на 100 грн. пенсии тем, кто вышел на пенсию до 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ назвал ненормальным тот факт, что только из-за разницы во времени выхода на пенсию люди получают существенно меньшие пенсии.

«Такую несправедливость надо искоренять. Поэтому я поручаю правительству провести поэтапный перерассчет пенсий», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, уже с 1 мая почти 9 млн. пенсионеров, вышедших на пенсию до 2008 года, должны дополнительно получить в среднем по 100 грн.

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Янукович выступает за увеличение помощи социально незащищенным категориям населения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за увеличение размеров помощи социально незащищенным категориям населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая во время расширенного заседания Кабинета министров Украины.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству провести, начиная с апреля 2012 года, поэтапный перерасчет страховых выплат шахтерам-инвалидам.

Кроме того, глава государства поручил Кабмину разработать план поэтапного увеличения помощи для семей с детьми.

Также В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что чиновники и социальные работники должны лично изучать проблемы социально незащищенных категорий граждан.

«Нужно интересоваться проблемами людей», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что органы местной власти должны уделять особое внимание многодетным семьям и инвалидам.

Кроме того, Президент поставил задачу органам исполнительной власти до конца года закрыть вопрос обеспечения инвалидов протезами и колясками.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул особое внимание власти к детям с ДЦП.

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Янукович выступает за введение налога на богатство и предоставление населению адресной помощи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за введение налога на богатство и предоставление населению адресной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

Это две их четырех социальных инициатив, озвученных Президентом.

Также В.ЯНУКОВИЧ высказался за максимальную отмену льгот для тех, кто в них не нуждается, а также за создание новых рабочих мест.

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В Украине с мая начнется программа ипотечного кредитования под 2-3% годовых

В Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины в ходе расширенного заседания Кабинета министров.

«С мая начнет работать государственная ипотека – программа кредитования под жилищное строительство. Стоимость кредита для людей будет составлять не более 2-3%. Остальное компенсирует банкам государство. Сроки таких кредитов будут рассчитаны на 10-15 лет», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что реализация данной программы позволит «загрузить» строительные компании, поднять уровень производства строительных материалов, увеличить спрос на украинскую металлопродукцию на внутреннем рынке.

Кроме того, программа обеспечения граждан доступным жильем будет способствовать экономическому развитию государства.

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Президент поручил правительству обеспечить сокращение очередей на получение жилья и снижение цены на недвижимость

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить сокращение очередей на получение жилья и снижения цены на недвижимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

Президент подчеркнул, что правительство должно взять под контроль вопрос уменьшения очередей граждан на получение жилья.

Он назвал недопустимым то, что люди по 20 лет стоят в таких очередях.

В.ЯНУКОВИЧ также посоветовал премьер-министру Николаю АЗАРОВУ обратить внимание на стоимость жилья. «Оно не должно быть необоснованно перегружено финансово», - сказал Президент.

Он призвал местные органы власти не перегружать строительные компании своими заказами на жилье. «Дайте немного кислорода (строителям – УНИАН). Дайте им дышать. Не берите за горло… 10-20 квартир. Я понимаю, что надо, но строителям надо работать», - сказал Президент.

Он попросил министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия БЛИЗНЮКА совместно с представителями строительных компаний посмотреть, что им мешает в работе, чего не хватает в законодательстве для эффективного развития отрасли.

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Президент возложил ответственность за выполнение новой соцпрограммы на все органы центральной и местной власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возложил ответственность за выполнение новой социальной программы, которую назвал «Качество новой социальной политики», на все органы как центральной, так и местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

«Я надеюсь, что каждый из членов правительства увидел свое место в выполнении этой программы. Если не увидели, подумайте и, как говорят, шире откройте глаза, и вы увидите. Я уверен в том, что эта программа - условно будем ее называть «Новое качество социальной политики» - это общая ответственность Президента, правительства, органов местной власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, буквально с завтрашнего дня начнется обсуждение реализации этой программы.

Президент подчеркнул, что программа будет реализовываться в Украине постоянно.

«Эта программа имеет свои сроки выполнения. И она не закончится в 2012 году. Мы ее будем продолжать и дальше. Она будет учтена в государственной политике навсегда», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что основная задача программы - преодоление бедности и создание справедливой социальной политики.

«Мы должны ее (программу) выполнять и учитывать при перераспределении наших ресурсов бюджетных и при подготовке новых законов, которые будут постепенно выравнивать ту огромную разницу в уровне жизни людей между бедными и богатыми. Вот это наша задача, уважаемые коллеги, – создавать условия для активной части населения, чтобы люди имели достойную работу и достойную зарплату, и защищать тех, кто не работает, и защищать тех, кто не защищен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Базовая инфляция в феврале составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в феврале 2012 года против января составила 0,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в феврале 2012 года показатель базовой инфляции против февраля 2011 года составил 6,1%, в январе-феврале 2012 года к соответствующему периоду 2011 года — 6,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Инфляция в январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Базовая инфляция в феврале 2011 года против января 2011 года составила 0,6%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, в 2011 году в целом – 4,6%. Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

Госбюджетом Украины на 2012 год прогнозируется инфляция на уровне 7,9%.

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Украина продлила на два месяца спецрасследование по импорту автомобилей

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) продлила на 60 дней специальное расследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом сказано в сообщении МКМТ, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, МКМТ рассмотрела поданные Министерством экономического развития и торговли Украины материалы о ходе проведения спецрасследования.

По результатам рассмотрения, в соответствии со статьей 8 Закона Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину», комиссия приняла решение об увеличении срока проведения расследования на 60 дней.

Напомним, согласно законодательству, срок расследования составляет 270 дней, но может быть продлен до 330 дней.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «УкрАвтоПром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

«УкрАвтоПром» просил Комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом 1500-2200 куб. см.

Комиссия установила, что в период 2008-2010 гг. на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10, наблюдался значительный рост их импорта относительно объемов производства и потребления подобного товара в стране.

За этот период, в частности, доля импортированных легковых автомобилей в потреблении выросла на 16 процентных пунктов, а по производству - на 33 п.п. Аналогичные тенденции наблюдались и в 2011 году.

Во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) полагают, что импорт в указанный период не наносил вреда автопроизводителям в Украине, а их финансовые показатели, несмотря на экономический кризис, были положительными.

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Тигипко уверяет - 16 млрд грн. на социальные инициативы Януковича имеются

На реализацию социальных инициатив, озвученных сегодня Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на расширенном заседании Кабинета министров, необходимо порядка 16 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания Кабмина вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Если не считать по строительству, по ипотеке, то необходимо порядка 16 млрд. грн. вместе с выплатами по вкладам (Сбербанка СССР – УНИАН)», - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что эта сумма была предварительно посчитана и у Министерства финансов имеются эти средства.

«Что касается поступлений и расходной части, то мы полностью посчитали эти инициативы», - сказал С.ТИГИПКО.

Говоря об источниках поступлений средств на реализацию социальных инициатив, он отметил, что, в частности, это могут быть поступления от введения налога на богатство, которое поддержал сегодня Президент.

Также, по словам вице-премьера, «есть хорошая динамика по поступлениям в таможню».

«То, что в любой ситуации мы должны вернуть вклады (Сбербанка СССР – УНИАН), это, по-моему, очевидно. Потому что решения были приняты (по выплате потерянных вкладов – УНИАН), кто-то получил, кто-то недополучил, или не получил. Я считаю это просто неправильным. Это обязательство государства, государство должно отвечать за свои обязательства», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ озвучил ряд социальных инициатив, среди которых: компенсация до конца года вкладов в Сбербанке в размере 1 тыс. грн.; повышение с 1 мая в среднем на 100 грн. пенсии тем, кто вышел на пенсию до 2008 года; начало работы с 1 мая программы ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых сроком на 10-15 лет; и др.

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По версии Акимовой, на социальные инициативы Януковича необходимо 8 млрд. грн.

На дополнительные социальные выплаты, инициированные Президентом Украины, до конца года необходимо будет использовать 8 млрд. грн., которые планируется получить за счет роста экономики страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявила первый заместитель главы администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«На сегодняшний день количество денег на дополнительные социальные инициативы, а это вчера подсчитывало Министерство финансов, по результатам оставшихся шести месяцев – чуть больше, до конца года - нужно порядка 8 млрд.

Поступления могут быть только из одного источника – это экономический рост, перевыполнение доходов Госбюджета, детенизация заработных плат», - сказала И.АКИМОВА.

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В Украине введут референтные цены на лекарства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины постепенно ввести референтные цены на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

"Поручаю правительству постепенно ввести европейский подход референтных цен к государственному регулированию цен на лекарства, чтобы украинские пенсионеры не платили в разы больше за лекарства, чем они стоят", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что установление референтных цен на лекарства является распространенным мировым опытом.

Президент привел пример, что один и тот же импортный препарат в Украине продается по цене значительно выше, чем в соседних странах, и иногда цена на лекарства в Украине, за счет торговых надбавок, больше в 15 раз.

«Государство должно защитить интересы людей и навести порядок в ценообразовании», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, предпринимать эти шаги нужно осторожно и постепенно. Начать, по мнению Президента, нужно с пилотной группы лекарств для тех категорий граждан, которые в них больше всего нуждаются. Он, в частности, отметил, что 7 млн. пенсионеров регулярно употребляют лекарства от гипертонии, а Украина по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний опережает соседние страны.

«Должны обеспечить, чтобы за те же лекарства украинские пенсионеры не платили в разы больше, чем они на самом деле стоят», - подчеркнул глава государства.

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НБУ рассматривает возможность снижения кредитных процентных ставок

Национальный банк Украины рассматривает возможность снижения кредитных процентных ставок.

Об этом говорится в комментарии руководителя группы советников председателя НБУ Валерия ЛИТВИЦКОГО, размещенном на сайте НБУ.

Он отметил, что, по итогам первых двух месяцев в Украине наблюдается позитивная ценовая ситуация, что обусловлено, в первую очередь, бюджетной политикой правительства и монетарной политикой Нацбанка.

«В Украине сохраняется ценовая стабильность третий месяц подряд месячная инфляция не превышает 0,2%, а последние 10 месяцев она каждый месяц меньше 1%» - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

Он считает, что в таких условиях НБУ может пойти на снижение процентных ставок.

«Мы считаем, что в такой ситуации можно продолжить умеренную политику поддержки экономической активности. В этом году мы провели уже два раунда смягчения процентных требований, и я думаю, и сейчас это обсуждается, что есть большая вероятность того, что мы пойдем еще на одно снижение ставок» - заявил ЛИТВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. На сегодня ставки по кредитам «овернайт» составляют: по кредитам под обеспечение государственными ценными бумагами — 8,75%; по кредитам без обеспечения — 10,75%.

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Нацбанк создал рабочую группу по вопросу выплаты вкладов Сбербанка СССР

Национальный банк Украины создал рабочую группу по вопросу выплаты вкладов Сбербанка СССР. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, рабочая группа создана во исполнение поручения Президента Украины.

«Уже проведено первое совещание по этому вопросу, мы работаем, и во вторник будем готовы предоставить предварительную информацию о выполнении поручения Президента», - сообщил председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату около 6 млн. украинцев компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которые не были выплачены при прежнем правительстве.

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Акимова считает, что в Украине есть возможность возвратить 6 млрд. грн. по вкладам Сбербанка СССР

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА считает, что в Украине есть возможность возвратить 6 млрд. грн. по вкладам Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в комментарии журналистам.

«Это вполне по силам и по карману на сегодняшний день. Вопрос в том, чтобы эти схемы были увязаны между собой такой интересной идеей, которую высказал сегодня Президент – это идея развития ипотечного кредитования», - сказала И.АКИМОВА.

Она не исключила, что сумма компенсаций может учитываться при предоставлении ипотечного кредитования.

«Когда решались вопросы по возвращению вкладов не только Сбербанка, но и проблемных банков, очень часто 30-35% вкладчиков не забирали наличкой эти деньги, а оставляли в банковской системе. И я думаю, что если сейчас правительство сможет предложить хорошую и качественную схему ипотечного кредитования, многие деньги останутся в банковской системе», - сказала И.АКИМОВА.

Напомним, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату около 6 млн. украинцев компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которые не были выплачены при прежнем правительстве.

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Уже летом упростят процедуру госрегистрации автомобилей - поручение Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым упростить процедуру государственной регистрации транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

«Считаю нашим серьезным достижением отмену обязательного техосмотра автотранспорта, что существенно упростило жизнь наших граждан. Убежден, что нужно и дальше двигаться в этом направлении. Я хочу обратить внимание на процедуру регистрации транспортных средств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что в большинстве стран автомобили регистрируют за считанные минуты, а в Украине эта процедура занимает несколько дней и стоит больших денег. «Бессмысленным является требование регистрации автомобиля по месту регистрации гражданина. Этот вопрос можно решить созданием единой государственной базы транспортных средств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что такая база должна заработать уже летом этого года.

Также глава государства подчеркнул, что бессмысленной является процедура снятия автомобиля с учета.

«Зачем при продаже автомобиля его нужно снимать с учета, а затем опять ставить на учет? Неужели нельзя просто перерегистрировать автомобиль с одного владельца на другого? Еще одним важным вопросом является сбор в Пенсионный фонд при покупке автомобиля, что сопровождается рядом обременительных для граждан бюрократических процедур», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил убеждение, что наполнение бюджета Пенсионного фонда должно осуществляться из других источников.

Президент также отметил, что реформа в этой сфере должна привести к тому, чтобы человек мог на протяжении часа перерегистрировать автомобиль и по прозрачной процедуре внести государственным органам экономически обоснованную плату.

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