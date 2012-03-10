В ближайшие 18 месяцев Землю будут часто атаковать магнитные бури
Предстоящие 18 месяцев будут отмечены исключительно высокой активностью Солнца, за это время произойдет до шести мощных электромагнитных бурь, которые обрушатся на Землю.
С таким прогнозом выступила известный астрофизик британка Мэгги АДЕРИН-ПИКОК, передает ИТАР-ТАСС.
"Сейчас Солнце входит в пик своего 11-летнего цикла активности", - заявила она в эфире радиостанции Би-Би-Си. "Нам всем следует готовиться к мощным энергетическим ударам со стороны светила", - предупредила М.АДЕРИН-ПИКОК.
Согласно новейшим подсчетам международной группы ученых, нынешняя пиковая фаза солнечной активности сохранится до конца 2013 года. "Впереди нас ждут тревожные времена", - отметил британский специалист.
4 марта на Солнце произошли два гигантских выброса расплавленной в результате непрерывно происходящей ядерной реакции плазмы. Они вызывали мощную электромагнитную бурю, которая 8 марта достигла Земли. К сегодняшнему вечеру магнитное поле нашей планеты возвратится в свое нормальное положение.
По сообщениям служб электронного мониторинга, под воздействием нынешней солнечной бури аппаратура и сети связи не пострадали. Однако многие люди в различных странах жаловались на ухудшение самочувствия, а также на плохое настроение. Это, по мнению специалистов, также может являться следствием нынешних космических потрясений.