12-14 марта впервые после 10-летнего перерыва Украину посетит Президент Туркменистана

12-14 марта состоится государственный визит в Украину Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДИМУХАМЕДОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЁВОЧКИНА, этот визит станет первым после десятилетнего перерыва посещением лидером Туркменистана нашего государства.

Ожидается, что результаты визита будут способствовать интенсификации и углублению взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Туркменистаном, в частности, в торгово-экономической, промышленной, строительной и других сферах.

С.ЛЁВОЧКИН обратил внимание на то, что по итогам переговоров планируется подписание президентами Совместного украинско-туркменского коммюнике, в котором будут отображены основные договоренности по активизации сотрудничества на конкретных направлениях взаимовыгодного двустороннего взаимодействия.

В рамках визита предусматривается подписание ряда двусторонних документов: Межгосударственной программы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Туркменистаном на 2012-2015 годы; межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на расширение украинско-туркменского сотрудничества, в частности, в сфере науки и технологий, здравоохранения, спорта, правительственной связи, межрегионального взаимодействия.