Парламент Хорватии ратифицировал договор о вступлении страны в Евросоюз

Хорватский парламент на своем внеочередном заседании единогласно поддержал ратификацию договора о вступлении Хорватии в Европейский Союз, сообщает РИА «Новости».

Все присутствовавшие в зале 136 депутатов высказались в поддержку договора. В заседании участвовали все члены правительства, представители дипломатического корпуса и церкви.

Хорватия вступит в Европейский союз 1 июля 2013 года после завершения процесса ратификации в 27 странах ЕС договора о членстве, который хорватские власти подписали в Брюсселе 9 декабря прошлого года. До сих пор документ ратифицировали Словакия, Венгрия, Болгария, Италия и Мальта. На январском референдуме идею евроинтеграции поддержали более 66% хорватских граждан.

Сегодняшнему голосованию в парламенте предшествовали выступления известных политиков.

Как заявил премьер-министр Зоран МИЛАНОВИЧ, "ЕС дает возможность для достижения лучшего качества жизни и повышения уровня безопасности".

З.МИЛАНОВИЧ считает, что Хорватия может воспользоваться членством в ЕС, чтобы создать более сильное, успешное и качественное государство, в котором люди будут чувствовать себя более уверенно.

Со схожими оценками выступила и министр иностранных дел Весна ПУСИЧ, которая напомнила, что интеграция в ЕС является предметом политического консенсуса в стране.

Глава основной оппозиционной партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Ядранка КОСОР сказала, что нынешнему поколению политиков выпала редчайшая возможность - принять решение о судьбе столь важного документа.

Я.КОСОР, которая возглавляла правительство до декабря прошлого года, находилась у власти в период завершения переговоров Хорватии с ЕС.

Выступавшие депутаты заявляли не только о поддержке евроинтеграции, но и призывали не идеализировать Европейский Союз, указывая, что стране предстоит борьба с тяжелыми последствиями экономического кризиса.

Со вступлением в ЕС власти Хорватии связывают, прежде всего, надежду на преодоление обострившихся в последние годы экономических проблем в стране, 18% населения которой являются безработными.

Загреб подал заявку на вступление в Евросоюз в 2003 году, через восемь лет после окончания вооруженного конфликта, которым сопровождался распад СФРЮ. Вступление в ЕС было одним из главных внешнеполитических приоритетов всех правительств, находившихся у власти в Хорватии.

Официальные переговоры с Брюсселем о членстве в ЕС начались в 2005 году и продолжались шесть лет. Любому государству-кандидату необходимо провести с сообществом переговоры по 35 так называемым "главам"переговорного досье.

Хорватия станет второй республикой бывшей Югославии, которая войдет в ЕС. Первой к сообществу присоединилась Словения в 2004 году. Другие страны бывшей Югославии - Сербия, Черногория, Македония и Босния и Герцеговина - также претендуют на членство в Евросоюзе.