Саркози призвал пересмотреть Шенгенское соглашение, пригрозив, что Франция выйдет из него

Президент Франции Николя САРКОЗИ в ходе выступления перед своими сторонниками призвал пересмотреть Шенгенское соглашение, пригрозив в противном случае выйти из него.

Как передает Lenta.ru, прямую трансляцию митинга в поддержку действующего президента организовал сайт газеты Le Figaro.

«У Шенгенской зоны, как и у экономической, должно быть свое правительство, необходимы инструменты для борьбы с кризисом», - заявил Н.САРКОЗИ.

По его мнению, странам Шенгенского соглашения необходима возможность исключать из него «провинившегося» члена. Таким образом президент Франции надеется защитить Европу от потока нелегальных мигрантов.

В том случае, если предложенные Францией поправки не будут приняты в течение 12 месяцев, страна выйдет из Шенгенского соглашения.

Митинг в поддержку Н.САРКОЗИ состоялся в воскресенье, 11 марта, в пригороде Парижа Вильпенте. Поддержать действующего президента, который баллотируется на второй срок, пришли около 50 тысяч человек.

Первый тур президентских выборов состоится во Франции 22 апреля. Основным соперником Н.САРКОЗИ является социалист Франсуа ОЛЛАНД. В последнее время он показывал более высокие рейтинги, чем действующий президент, и многотысячной акцией Н.САРКОЗИ надеялся улучшить свои позиции.

В своем выступлении, которое длилось около часа, президент обратил внимание на проблемы миграции и последствия экономического кризиса, а также призвал создать палестинское государство и сохранить атомную энергетику. Выступление Н.САРКОЗИ закончилось лозунгом «Да здравствует Франция! Да здравствует республика!» и «Марсельезой».

Борьба с нелегальной миграцией была одной из центральных тем и предыдущей предвыборной кампании Н.САРКОЗИ в 2007 году. Тогда ему удалось победить во втором туре, на несколько процентов опередив кандидата от социалистов Сеголен РУАЯЛЬ.