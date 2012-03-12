Анонс на 12 марта

* 12-14 марта состоится государственный визит в Украину Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В рамках визита предполагается подписание ряда двусторонних документов: Межгосударственной программы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Туркменистаном на 2012-2015 годы; межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на расширение украинской-туркменского сотрудничества, в частности в областях науки и технологий, здравоохранения, спорта, правительственной связи, межрегионального взаимодействия.

* Круглый стол по обсуждению законопроекта «Об объединении территориальных общин» (№ 9590). Мероприятие проводится с целью изучения мнения экспертов СЕ, Всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, ученых о проекте Закона Украины «Об объединении территориальных общин» (№ 9590). Указанным законопроектом предлагается установить основные условия объединения территориальных общин, порядок его инициирования, порядок образования объединенной территориальной общины и деятельности органов местного самоуправления в объединенной территориальной общине.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: «Два года правительства Николая Азарова: успехи и просчеты». Участники: руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко, основатель группы компаний Research&Branding Group Евгений Копатько и эксперт по экономическим вопросам Виктор Лисицкий.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Киевская власть прячется за общественность?». Действительно ли новый генплан, который представят премьеру Н.Азарову, согласован с общественностью? Кому и для чего нужно переложить ответственность перед киевлянами за утверждение проекта нового Генерального плана по Киевсовета - на главных борцов против Генплана? Почему сами активисты узнают об этом только из средств массовой информации? И главное - какой выход из этой ситуации предложат активисты киевлянам, чтобы спасти столицу от продолжения варварской застройки? Об этом и другом пойдет речь на пресс-конференции. Участники: Владимир Колинко, БФ «Киевская ландшафтная инициатива», Александр Сергиенко, «Институт города» Константин Матвиенко, «Корпорация стратегического консалтинга «Гардарика», Алексей Василюк, «Национальный экологический центр Украины», Игорь Луценко, «Сохрани Старый Киев» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится брифинг первого заместителя Главы Администрации Президента Украины Ирины Акимовой на тему: «Социальные инициативы Президента Украины».

* Состоится пресс-конференция представителей ресторанной отрасли. Рестораторы и официанты обратятся к народным депутатам с призывом принять в первом чтении законопроект № 9474, предусматривающий 100% освобождение кафе, баров и ресторанов от табакокурения. Данный законопроект защищает право на безопасные для здоровья условия труда, а также повышает качество ресторанной индустрии в целом. Участники: Олег Оникиенко, глава правления Киевской ассоциации официантов, Андрей Пинчук, директор ресторана «Варенье», Игорь Сухов, руководитель ресторана «Mon Ami», Александр Ваврик, управляющий ресторана «Культ-Ра»; Денис Доманский, официант.

* Круглый стол на тему: "20 лет украинской приватизации в оценках ее родоначальников, специалистов и экспертов". Организатор - Ассоциация народных депутатов Украины. Участники: Михаил Байрак, Александр Барабаш, Александр Бондарь, Богдан Будзан, Игорь Бураковский, Вадим Васильев, Лидия Верховодова, Таисия Воронкова, Валерий Геец, Евгений Григоренко, Владимир Гринев, Степан Давымука, Александр Данилюк, Александр Завада, Анатолий Кинах, Александр Костюк, Владимир Лановой, Владимир Ларцев, Борис Марков, Евгений Мармазов, Виталий Мельничук, Николай Мних, Александр Мороз, Александр Пасхавер, Владимир Пилипчук, Владимир Прядко, Александр Рябченко, Виктор Сальников, Юрий Сербин, Александр Тарасенко, Юрий Тараторин, Анатолий Федоренко, Игорь Хотей, Владимир Щербина, Николай Щербина, Павел Юмашев.

* Пресс-конференция на тему: "Ипотечное кредитование: есть ли у государства реальные механизмы возмещения банкам процентов?». Участники: Владислав Лукьянов, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета, Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков Павел Матияж, исполнительный директор Украинской национальной ипотечной ассоциации.

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