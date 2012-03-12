ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина намерена покупать газ у Германии» пишет: «Нафтогаз» намерен закупать у немецкой компании RWE газ по спотовым ценам через трубопроводы Словакии. Таким образом украинская ГТС будет работать в реверсном режиме, а газ для отечественных потребителей будет дешевле…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-namerena-pokupat-gaz-u-germanii-174679/

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Также «Дело» в публикации «Стоимость лекарств будут возмещать только тяжелобольным украинцам» пишет: частичное возмещение стоимости лекарств будет проходить среди людей с наиболее высокой заболеваемостью…

http://delo.ua/world/stoimost-lekarstv-budut-vozmeschat-tolko-tjazhelobolnym-ukrainca-174694/

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«Дело» в публикации «В Москве запретили сыры еще двух украинских сырзаводов» пишет: Роспотребнадзор заявил, что в Москве выявили несоответствие техрегламенту в сырах еще двух украинских производителей: Ахтырского сыркомбината и «Дубномолоко». Таким образом, в России запрещена продажа сыров 9-и украинских предприятий…

http://delo.ua/ukraine/v-moskve-zapretili-syry-esche-dvuh-ukrainskih-syrzavodov-174691/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Валюта теряет популярность», в котором пишет: спрос на наличную валюту сократился за зиму почти вдвое - в феврале он упал до рекордно низкого за полтора года уровня в $1,4 млрд. По сравнению со значениями осени спрос уменьшился более чем на $1 млрд. Снижение скупки валюты населением участники рынка объясняют утиханием девальвационных ожиданий на фоне сохранения высоких ставок на гривневые депозиты…

http://www.kommersant.ua/doc/1890381

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Правительство посмотрело на Запад», в котором пишет: правительство планирует создать новый государственный орган, ответственный за евроинтеграцию. Его руководитель уже определен, а механизм создания прорабатывается. Еврокомиссия, а также украинские эксперты приветствовали инициативу Киева. Однако препятствием для эффективной работы нового органа может стать усталость Евросоюза от Украины, а также кадровые и финансовые проблемы, вызванные отсутствием поддержки новых проектов со стороны Минфина…

http://www.kommersant.ua/doc/1890375

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Издание «Экономические известия» в публикации «Банки заплатят за жилье» пишет: выполнение задания президента по снижению ставок ипотечного кредитования обернется появлением механизма автоматического рефинансирования Нацбанком коммерческих банков. По мнению экспертов, чтобы деньги НБУ направлялись исключительно на ипотечное кредитование, должны быть созданы условия для монетизации уже сформированных ипотечных портфелей. Таким инструментом могут стать ипотечные облигации коммерческих банков…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-zaplatyat-za-zhile

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Также «Экономические известия» публикуют материал «К Януковичу едет властелин газа», в котором пишут: столкнувшись с неуступчивостью России в ходе газовых переговоров, украинские власти активизировали сотрудничество с другим крупным экспортером энергоносителей. Сегодня с государственным визитом Киев посетит президент Туркменистана…

http://state.eizvestia.com/full/k-yanukovichu-edet-vlastelin-gaza

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Газета «Сегодня» в публикации «Польша уже выдает украинцам «упрощенные» визы» пишет: украинские болельщики, которые собираются посетить футбольные матчи в Польше на Евро-2012, могут уже подавать документы на визы (за три месяца до начала ЧЕ)…

http://www.segodnya.ua/news/14346524.html

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Также «Сегодня» в публикации «Годовщина «Фукусимы»: власти восстанавливают селения, а в аптеках стали продавать дозиметры» пишет: 11 марта прошлого года мощное землятресение в Японии унесло жизни почти 20 000 человек…

http://www.segodnya.ua/news/14346504.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «К «дорогим» кредитам придется привыкать?» пишет: если юридические лица могут рассчитывать на «дешевый» кредит, то физические - пока только на дорогой. Хотя есть надежда, что «подготовка» к выборам в Верховную Раду простимулирует приток «свежей» гривни в экономику, тогда банки смогут пойти на уступки...

http://economics.unian.net/rus/detail/121972

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Чиновники перестарались в борьбе с однодневками и «офшорной экономикой» пишет: чиновники, борясь с однодневками и «офшорной экономикой», предложили меры, которые явно негативно повлияют на деловой климат в России. За улучшение климата ратует и действующий президент Медведев, и избранный – Путин…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1532325/sud_ne_nuzhen

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Также «Ведомости» в публикации «Как Samsung утроила долю рынка в России» пишут: благодаря резкому снижению цен на все модели Samsung за год утроила долю на российском рынке смартфонов…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1532317/samsung_udeshevila_smartfony

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Издание «Известия» в публикации «Эллада готовит рынкам новые сюрпризы» пишет: индексы могут вновь упасть - на волне судебных исков со стороны недовольных держателей греческих облигаций…

http://izvestia.ru/news/518037

(УНИАН)