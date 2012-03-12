Анонс на 13 марта

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с ходом строительства метрополитена в направлении станций метро «Ипподром» и «Одесская площадь» в г. Киеве.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности проведет общественное обсуждение проекта Международного центра перспективных исследований по уменьшению вредных выбросов в тепловой электроэнергетике на выполнение требований Европейского Энергетического Сообщества.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Электромобили BIO AUTO - год тестирования и эксплуатации. Будущее электромобилей в Украине». Организатор - Официальное представительство в Украине автопроизводителя электромобилей BIO Automotive Company, Гонконг. На площадке перед УНИАН состоится демонстрация электромобиля от BIO AUTO. Вопросы: Итоги первого года присутствия на рынке Украины; Тестирование электромобилей в климатических условиях нашей страны; Развитие инфраструктуры обслуживания электромобилей на рынке Украины; Предварительные договоренности с крупными сетями супермаркетов, ТР центров и автозаправочных комплексов на создание мест парковки для электромобилей; Запуск программы помощи в дороге совместно с партнером - признанным международным лидером дорожного ассистанса Allianz Global Assistance в Украине - ООО «Гарант-Ассистанс»; Перспективы развития рынка электромобилей в Украине и др. Участники: представитель BIO AVTOMOTIVE COMPANI Гонконг в Украине Арсений Абдураимов, гендиректор ООО «Триник +» Валерий Бурлака, начальник управления дорожного ассистанса и маркетингу ООО« Гарант-АСИСТАНТС» Ольга Пустовит (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 38044 4639546, pr@bioauto.com.ua, www.bioauto.com.ua.

* Пресс-конференция, посвященная вопросам развития сотрудничества в инновационной сфере между Россией, Украиной и странами СНД. Пресс-конференция состоится в рамках road-show «СНГ: партнерство в инновациях», организованного Международным инновационным центром нанотехнологий СНГ, Объединенным институтом ядерных исследований и Государственным агентством по науке, инновациям и информатизации Украины при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ.

* Пресс-конференция на тему: «Украина в ВТО: «плюсы» и «минусы» для отечественного производителя». Участники: председатель Совета предпринимателей при КМУ Петр Козаченко; гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев; экономист Виктор Лисицкий.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с руководителями представительств иностранных компаний, работающих в Украине.

* Пресс-конференция на тему: "Государственная сертификация ПО Microsoft". ДСТСЗИ сертифицировала комплекс программного обеспечения Microsoft для использования в государственных органах. Что это означает для информационной безопасности нашего государства? . Участники: Петр Яцук, глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации; представитель Департамента специальных и телекоммуникационных систем и защиты информации; Лоренцо Мадрид, региональный технический директор Microsoft в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (Regional Technology Officer Microsoft EMEA); Дмитрий Шимкив, гендиректор компании «Майкрософт Украина».

* Состоится подведение итогов акции Союза потребителей Украины в формате круглого стола на тему "Рынок металлопластиковых окон: как гарантировать потребителю защиту от некачественного товара?". Участники: Олег Цильвик, член правления Киевской городской организации Союза потребителей Украины; Иван Салий, председатель Наблюдательного совета Ассоциации "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий"; Геннадий Прощенко, гендиректор Ассоциации "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий"; Александр Степаненко, исполнительный директор компании "ВЕКА Украина" и др.

* 13-30 - В УНИАН состоится первая пресс-конференция международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Организаторы расскажут об украинских и иностранных участниках MBKFD, представят журналистам программу событий, расписание лекций, показов, вечеринок, а также информацию о выставках и перфомансах, которые будут представлены на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Участники: Дарья Шаповалова, идеолог Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, Нина Васадзе, финансовый директор генерального представительства Mercedes-Benz в Украине, Лилия Пустовит, дизайнер, Анна Октябрь, дизайнер. После пресс-конференции, журналисты смогут оставить свои заявки на эксклюзивные интервью с участниками и гостями Mercedes-Benz Kiev Fashion Days; аккредитоваться на бекстейдж и закрытые события программы MBKFD. Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, входящая в мировую семью fashion-событий вместе с New-York, Paris, London, Madrid, Berlin Fashion Weeks, пройдет 22-25 марта в НСК Олимпийский.

* Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк и председатель правления «Swedish Water Experience AB» Пер Йоханссон подпишут Меморандум о взаимопонимании. Цель документа - организация процесса реконструкции водоочистных и канализационных сооружений в выбранных городах Украины с использованием шведского подхода, соблюдением экологических стандартов и использованием наиболее энергоэффективных технологий.

* Пресс-конференция министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка на тему: «Итоги двух лет работы правительства в аграрной сфере». Во время пресс-конференции можно будет задать вопросы руководителям: Госветфитослужбы, Госземагентства, Госрыбагентства, Гослесагентства и Госсельхоспинспекции.

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