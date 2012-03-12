ТОП-10 (12 марта)

Власть предложит вкладчикам Сбербанка СССР выгодные депозиты для хранения этих денег

В Харькове чернобыльцы и предприниматели начали бессрочную акцию протеста

Украина из-за холодов увеличила потребление электроэнергии на 9,5%

DTEK Holdings Ltd приобрел 25% «Днепроэнерго» за 1 млрд. 179,7 млн. грн.

Роспотребнадзор продолжает изымать из оборота украинские сыры

Украина хочет рефинансировать свой долг перед МВФ

Расходы на обслуживание госдолга с начала года составили 3,35 млрд. грн.

Украина планирует продать Испании дополнительные квоты на выброс парниковых газов

ФГИУ планирует в среду выставить на продажу "Крымэнерго"

Россия может поднять с 1 апреля экспортную пошлину на нефть до 461,7 долл. за тонну

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Власть предложит вкладчикам Сбербанка СССР выгодные депозиты для хранения этих денег

Власти предложат вкладчикам Сбербанка СССР выгодные депозитные условия, чтобы были возвращены им деньги, которые остались в банковской системе Украины, работая на укрепление ее ликвидности.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью программе «ТСН-Неделя», показанному в воскресенье.

«Мы рассчитываем на то, что нам удастся какую-то часть людей убедить, чтобы люди оставили эти средства на своих счетах - то есть, не получали наличностью, а оставили на счетах. Мы для этого создадим выгодные условия», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что такой шаг будет не только работать на укрепление ликвидности национальных банков, но и позволит достичь снижения кредитных ставок для финансирования и инвестиций в разные отрасли экономики Украины.

Бесспорно, также отметил Президент, в ходе выплаты долгов вкладчикам Сбербанка СССР в оборот будет введена существенная денежная масса.

«Очень важно, чтобы мы не сорвали здесь и инфляцию, и курс, - сказал он. - Мы все очень серьезно просчитали. Мы не будем это делать в один день. Предусмотрен постепенный рост социальных выплат, некоторые из них стабильные, то есть, они переходят и в 2013 год, и мы рассчитываем, что они будут только расти».

Президент сообщил, что власти будут просить граждан класть средства на депозиты.

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В Харькове чернобыльцы и предприниматели начали бессрочную акцию протеста

В Харькове чернобыльцы и предприниматели начали бессрочную акцию протеста. Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 15 членов общественного объединения ветеранов Чернобыля «Чернобыльский Спас» и членов предпринимательских организаций города вышли на пикет под стены Харьковского городского совета.

Пикетирующие держат национальные флаги и знамена общественного объединения ветеранов Чернобыля «Чернобыльский Спас».

Председатель харьковской организации объединения «Чернобыльский Спас» Борис КОРОТКОВ отметил, что чернобыльцы и предприниматели отныне ежедневно будут пикетировать городской совет с требованием не ограничивать право граждан на мирные акции протеста.

Он выразил возмущение фактами запрета через суд по представлению городской власти мирных акций ликвидаторов 14 и 23 февраля. «Главное – это заставить руководство Харькова уважать людей, которые выступают с протестными акциями. Если вышли хотя бы и 10 человек, пусть выражают свое мнение», - отметил Б.КОРОТКОВ.

Он добавил, что ликвидаторы также требуют прекратить «милицейский произвол» и безосновательное уголовное преследование чернобыльцев, выполнять решение судов о назначении пенсий и доплат, а также создать в Харькове чернобыльский музей.

По словам Б.КОРОТКОВА, предприниматели, которые приобщились к акции, намерены требовать не сносить киоски и магазины, где работает большинство малых предпринимателей Харькова.

Как сказал Б.КОРОТКОВ, если местная власть не прислушивается к требованиям протестующих, чернобыльцы направят Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ обращение с требованием отправить в отставку главу Харьковской облгосадминистрации Михаила ДОБКИНА.

Он также не исключил возможности того, что бессрочный пикет будет перенесен на площадь Свободы под Харьковскую облгосадминистрацию.

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Украина из-за холодов увеличила потребление электроэнергии на 9,5%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в феврале на фоне аномальных холодов выросло на 9,5%, или 1,599 млрд. кВт/ч, по сравнению с февралем 2011 года, – до 18,523 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом месяце объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) вырос на 5,5%, или 741,8 млн. кВт/ч, по сравнению февралем 2011 года, – до 14,182 млрд. кВт/ч.

Наибольший рост объемов потребления в феврале был зафиксирован по группе потребителей "население". Бытовые абоненты в прошлом месяце увеличили потребление на 13%, или 468,7 млн. кВт/ч, – до 4,074 млрд. кВт/ч. Удельный вес потребления электроэнергии населением в общей структуре потребления в феврале т.г. вырос до 28,7% по сравнению с 26,8% в феврале 2011 года.

Промышленные предприятия в прошлом месяце увеличили потребление электроэнергии на 1,1%, или 66,4 млн. кВт/ч, по сравнению с февралем 2011 года – до 6,102 млрд. кВт/ч. Предприятия металлургической промышленности сократили потребление электроэнергии на 1,5%, или 46 млн. кВт/ч, – до 3,017 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия в феврале увеличили потребление электроэнергии на 0,5% – до 939,4 млн. кВт/ч, коммунально-бытовые увеличили на 6% – до 1,927 млрд. кВт/ч.

В целом в январе-феврале т.г. объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) вырос на 0,8%, или 215,7 млн. кВт/ч, по сравнению январем-февралем 2011 года, – до 36,451 млрд. кВт/ч.

Напомним, по итогам января этого года в Украине наблюдалось сокращение энергопотребления на 0,9%, или 132,1 млн. кВт/ч, по сравнению январем 2011 года, – до 14,166 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), выросло на 2%, или 3,738 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 187,647 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 2,4%, или 3,483 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 150,967 млрд. кВт/ч.

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DTEK Holdings Ltd приобрел 25% «Днепроэнерго» за 1 млрд. 179,7 млн. грн.

DTEK Holdings Ltd дал согласие на приобретение 25% госпакета акций «Днепроэнерго» по цене 1 млрд. 179 млн. 700 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, информация об этом была обнародована во время сегодняшнего заседания конкурсной комиссии по определению победителя конкурса по продаже госпакета «Днепроэнерго»

В ходе заседания комиссии было отмечено, что по результатам проведения независимой оценки госпакета данной энергокомпании, как того требует законодательство при проведении конкурса с одним участником, 25% «Днепроэнерго» были оценены оценщиком в 1 млрд. 179 млн. 700 тыс. грн.

Напомним, в ходе приватизационного конкурса по продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» единственный участник конкурса – ДТЭК Holdings Ltd - предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены (1 млрд. 174 млн. грн. - УНИАН).

Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25%-ного государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд. 174 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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Роспотребнадзор продолжает изымать из оборота украинские сыры

Роспотребнадзор продолжает изымать из оборота украинские сыры. Как сообщили УНИАН 11 марта в московском городском управлении Роспотребнадзора, на территории российской столицы в обороте продолжают выявляться сыры производителей ООО «Лозовский молочный завод», Харьковская область; ЧП «Рось» филиал «Ахтырского сыркомбината» Сумская область; ПАО «Дубномолоко» Ривненской области «как несоответствующие» требованиям Федерального Закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 № 88-ФЗ по содержанию растительных жиров и без указания их на этикетке продукта.

Подчеркивается, что целью недопущения поступления на потребительский рынок России фальсифицированной продукции и обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации, Роспотребнадзором приостановлен ввоз и оборот на территории РФ сыров данных производителей.

В сообщении отмечается, что «принимаются меры по выявлению в предприятиях торговли, общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, детских дошкольных и образовательных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях и др., недопущению оборота указанной продукции на потребительском рынке города Москвы».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ПРП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь в Госветслужбы Украины эти претензии назвали безосновательными.

В то же время, 27 февраля сотрудник пресс-службы Роспотребнадзора Любовь ВОРОПАЕВА сообщила, что Россия запретила экспорт сыров еще 4 украинским предприятиям. «Действительно, Роспотребнадзор запретил еще четырем украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза», - сказала Л.ВОРОПАЕВА.

При этом она отказалась сообщить причины такого решения.

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Украина хочет рефинансировать свой долг перед МВФ

Украина попросит своего ключевого кредитора - Международный валютный фонд рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by, сказал в интервью агентству "Рейтер" премьер-министр страны Николай АЗАРОВ.

"Украина будет детально и скрупулезно исполнять свои обязательства, в том числе и перед МВФ, но мы вправе поставить таким образом вопрос, чтобы произошел зачет нашей задолженности в счет очередного транша, мы имеем на это право как члены МВФ. Не согласится (МВФ) – значит, погасим", - сказал Н. АЗАРОВ.

По его словам, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

"Я об этом говорил госпоже ЛАГАРД, когда мы с ней обсуждали эти вопросы... Что если МВФ, например, по каким-то причинам не сможет нам предоставить второй транш кредита stand-by, то, по крайней мере, Украина вправе ставить вопрос о том, чтобы МВФ не настаивал на погашении той задолженности, которая образовалась в 2008 году", - добавил премьер.

Справка УНИАН. Украина, выплатившая в феврале 575 миллионов долларов, до конца 2012 года должна вернуть фонду еще примерно 3,1 миллиарда долларов ранее полученных кредитов.

В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

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Расходы на обслуживание госдолга с начала года составили 3,35 млрд. грн.

Расходы по обслуживанию государственного долга Украины, по состоянию на сегодня, 12 марта, составили 3,35 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, расходы по обслуживанию внутреннего государственного долга составили 2,44 млрд. грн., внешнего госдолга — 0,907 млрд. грн.

При этом указывается, что на обслуживание государственного долга помесячной росписью ассигнований общего фонда Госбюджета Украины на январь-март 2012 года предусмотрено 5,714 млрд. грн.

Также сообщается, что на погашение госдолга помесячной росписью финансирования общего фонда Госбюджета на январь-март 2012 года предусмотрено 9,955 млрд. грн. По состоянию на 12 марта расходы по погашению госдолга составили 6,546 млрд. грн., в т.ч. по внутреннему госдолгу — 5,881 млрд. грн., по внешнему госдолгу — 0,665 млрд. грн.

По данным Госказначейства, поступления от проведения государственных заимствований на январь-март 2012 года запланированы уровне 24,392 млрд. грн., при этом по состоянию на сегодня в Госбюджет поступило 8,365 млрд. грн., в т.ч. по внутренним государственным заимствованиям — 8,365 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам последнего аукциона по размещению ОВГЗ 6 марта Минфин привлек в Госбюджет 2,5 млрд. грн.

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Украина планирует продать Испании дополнительные квоты на выброс парниковых газов

Государственное агентство экологических инвестиций Украины (Госэкоинвестиций) ведет переговоры с Министерством окружающей среды, сельского хозяйства и морских дел Испании об увеличении продажи Украиной единиц сокращения выбросов (ЕСВ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экологии и окружающей среды Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ журналистам на пресс-конференции.

«У нас есть предварительные договоренности с Испанией об увеличении объемов покупки», - сказал министр.

Он сообщил, что переговоры по данному вопросу планируется завершить в середине апреля.

Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ также отметил, что Украина продолжает переговоры со Всемирным банком о реализации углеродных квот. В этой связи он уточнил, что на момент возобновления Украиной статуса участника Киотского протокола Минэкологии располагает квотами в объеме около 2 млрд. ЕСВ.

При этом, подчеркнул министр, на уровне руководства страны перед министерством и Госэкоинвестиций после восстановления статуса поставлена задача максимальной монетизации квот, которыми располагает в настоящее время страна.

«Наша задача – как можно больше монетизировать этот вопрос», - сказал Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ.

По его словам, средства в объеме 30 млн. евро, привлеченные ранее по договору с Испанией за реализацию квот, в настоящее время планируется направить на реализацию проектов в сфере ветроэнергетики, а также водоочистки.

При этом министр отметил, что ветроэнергетический проект планируется реализовывать на базе одного из госпредприятий, входящих в структуру госагентства по водному хозяйству.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила свое полноценное участие в механизмах Киотского протокола. Такое решение было принято 9 марта в Бонне на 19-м заседании Специального подразделения Секретариата ООН.

Это означает, что Украина возобновила участие в международной торговле выбросами и может использовать механизмы совместного внедрения по национальной процедуре в полной мере.

Напомним, 7 декабря 2011 года Украина подала План действий по выполнению рекомендаций Группы экспертов по рассмотрению соответствия требованиям Киотского протокола.

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ФГИУ планирует в среду выставить на продажу "Крымэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в среду, 14 марта, выставить на продажу 45% госпакет акций "Крымэнерго".

Об этом УНИАН сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением №116-р от 5 марта согласовал условия продажи государственного пакета акций энергоснабжающей компании «Крымэнерго». Согласно документу, стартовая цена 45% пакета «Крымэнерго» утверждена на уровне 246 млн. грн.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ».

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 41,2%, или на 9,702 млн. грн., по сравнению с 2010 годом – до 33,260 млн. грн.

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Россия может поднять с 1 апреля экспортную пошлину на нефть до 461,7 долл. за тонну

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 апреля 2012 года может повыситься на $47,3-50,5 – до $458,5-461,7 за тонну с $411,2 за тонну в марте, следует из средней цены мониторинга Минфина и Минэкономразвития РФ и формулы расчета экспортной пошлины согласно режиму налогообложения нефтяной отрасли «60-66».

«Средняя цена на нефть по мониторингу за период с 15 февраля по 11 марта составила $123,2 доллара. Если за оставшиеся три дня она будет в диапазоне $122 –127 за баррель, то окончательная цена составит $123,03 –123,74», – сообщил агентству «Прайм» эксперт Минфина Александр Сакович.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 апреля может повыситься до $239,9-242,2 за тонну с нынешних $204,4 за тонну.

Экспортная пошлина на нефтепродукты с 1 апреля может составить $302,6-304,7за тонну. Пошлина на экспорт нефтепродуктов в марте находится на уровне $271,4.Повышенная пошлина на бензин составит $412,7-415,5 за тонну против мартовских $370,1.

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