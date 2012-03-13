Янукович назначил Сиротина заместителем главы МЧС, уволив с этой должности Бондаренко
08:52, 13 марта 2012Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира СИРОТИНА заместителем министра чрезвычайных ситуаций Украины - руководителем аппарата.
Текст соответствующего указа обнародован на сайте Президента.
Другим указом с этой должности уволен Андрей БОНДАРЕНКО.
Последний, по данным СМИ, - муж народного депутата от Партии регионов Елены БОНДАРЕНКО.
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