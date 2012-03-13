Янукович назначил Сиротина заместителем главы МЧС, уволив с этой должности Бондаренко

08:52, 13 марта 2012
Разное
2

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира СИРОТИНА заместителем министра чрезвычайных ситуаций Украины - руководителем аппарата.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте Президента.

Другим указом с этой должности уволен Андрей БОНДАРЕНКО.

Последний, по данным СМИ, - муж народного депутата от Партии регионов Елены БОНДАРЕНКО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter