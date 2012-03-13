Янукович назначил Сиротина заместителем главы МЧС, уволив с этой должности Бондаренко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира СИРОТИНА заместителем министра чрезвычайных ситуаций Украины - руководителем аппарата. Текст соответствующего указа обнародован на сайте Президента. Другим указом с этой должности уволен Андрей БОНДАРЕНКО. Последний, по данным СМИ, - муж народного депутата от Партии регионов Елены БОНДАРЕНКО.

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