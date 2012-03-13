ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Азаров придумал, как не возвращать долги МВФ в 2012 году» пишет: Украина попросит Международный валютный фонд рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by, заявил премьер-министр…

http://delo.ua/ukraine/azarov-pridumal-kak-ne-vozvraschat-dolgi-mvf-v-2012-godu-174751/

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Также «Дело» в публикации «Более 1200 предприятий в Украине необходимо приватизировать - глава Фонда госимущества» пишет: историческая перспектива такая, что без частного инвестора эти предприятия свою работу не улучшат. Или они перейдут в статус предприятий, которые необходимо ликвидировать, или же они будут выставлены на приватизацию, сказал Александр Рябченко…

http://delo.ua/ukraine/bolee-1200-predprijatij-v-ukraine-neobhodimo-privatizirovat-gl-174748/

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«Дело» в публикации «Хорватия отменяет визы для украинских граждан» пишет: правительство Хорватии отменило визовый режим с 1 апреля по 31 октября для граждан Украины, Азербайджана, Казахстана и России…

http://delo.ua/world/horvatija-otmenjaet-vizy-dlja-ukrainskih-grazhdan-174725/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Покупки не в цене», в котором пишет: украинские потребители уже более полугода живут в условиях беспрецедентно низкой инфляции. Однако это не сделало их более расточительными, они все также массово ориентируются на нижний ценовой сегмент. Фактически в минувшем году розничным сетям удалось нарастить продажи на 13% лишь благодаря продаже бытовой техники и автомобилей. Даже несмотря на отсутствие прогнозов сильных инфляционных потрясений, потребители и дальше будут ограничивать свои траты…

http://www.kommersant.ua/doc/1891069

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «По соглашению согласия нет», в котором пишет: Украина и ЕС согласовали дату парафирования соглашения об ассоциации - процедура пройдет в Брюсселе 30 марта. До этой даты в Верховной Раде намерены принять специальное заявление с призывом к ЕС подписать документ и немедленно ввести в действие его экономическую часть. Голосование по соглашению станет поводом для противостояния в парламенте - его текст уже вызвал вопросы у представителей оппозиции…

http://www.kommersant.ua/doc/1891171

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Издание «Экономические известия» в публикации «Слишком много ДТЭК» пишет: «Все, что хорошо для Ахметова, хорошо для страны» - под таким девизом власть Януковича осуществляет в Украине энергетическую политику, смыслом которой стало превращение государства в сервисное подразделение олигархических корпораций…

http://markets.eizvestia.com/full/slishkom-mnogo-dtek

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Арбузов сделает ставку», в котором пишут: в ближайшее время Национальный банк может снизить ставку рефинансирования. Впрочем, эксперты уверены, что никакого влияния на стоимость денежного ресурса на рынке это не окажет…

http://finance.eizvestia.com/full/arbuzov-sdelaet-stavku

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Газета «Сегодня» в публикации «За полгода без ГАИ в Украине оформлены лишь единичные ДТП» пишет: бум европротоколов ожидается в 2013 году, пока же украинцы боятся сами «разруливать» аварии…

http://www.segodnya.ua/news/14346870.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве дороги отремонтируют до 1 мая» пишет: к Евро-2012 в столице починят около 1,5 тысячи разбитых зимой улиц (полный список)…

http://www.segodnya.ua/news/14346936.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Витина тысяча» - бомба замедленного действия» пишет: власть обещает погасить вклады Сбербанка СССР. Но озвучить идею – одно, а реализовать в нынешней финансовой ситуации – другое. Однако и тут выход найден. Уже последовало предложение, как вроде бы и выплатить, но вместе с тем этого не делать…

http://economics.unian.net/rus/detail/122072

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Пенсионная система России превращается в классическую финансовую пирамиду» пишет: рост продолжительности жизни при снижении численности населения трудоспособного возраста приведет страну к экономическому коллапсу…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1533815/lovushka_starosti

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Также «Ведомости» в публикации «Самый богатый россиянин еще три года поработает на «Газпром» пишут: самый богатый россиянин, Алишер Усманов, еще минимум три года готов поработать на «Газпром». Концерн продлил с ним контракт как с гендиректором «Газпром инвестхолдинга», который в разное время занимался то продажей активов монополии, то их возвратом…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1533808/nezamenimyj_usmanov

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Издание «Известия» в публикации «Вексельберг оставил пост председателя совета директоров «Русала» пишет: Глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, заявил об уходе с поста председателя совета директоров ОК «Русал» - крупнейшего в мире производителя алюминия…

http://izvestia.ru/news/518259

(УНИАН)