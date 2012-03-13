В Минске из ж/д вокзала эвакуировали около 700 людей из-за «заминирования»

Минск. В Минске вчера вечером из здания железнодорожного вокзала было эвакуировано около 700 пассажиров и работников из-за поступившего сообщения о его минировании.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Управления внутренних дел на транспорте МВД Беларуси Александр МАРЧЕНКО.

«В 20.17 по телефону позвонил неизвестный и сказал, что вокзал заминирован. Работа специальных служб на территории вокзала продолжалась около полутора часов. В это время поезда с 1-го и 2-го путей перенаправлялись на 3-й и 4-й пути – подальше от здания», - сказал А.МАРЧЕНКО.

По его словам, никаких взрывных устройств не обнаружено.

«Обследовали помещения группы разминирования. На месте происшествия находились сотрудники милиции, МЧС, медики. В 21.42 вокзал заработал в обычном режиме», - сообщил А.МАРЧЕНКО.

Он сказал, что в настоящее время устанавливается личность звонившего.

«Уже известно, что звонок был сделан с телефона-автомата, расположенного на третьем этаже здания вокзала», - отметил А.МАРЧЕНКО.