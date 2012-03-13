В МИД надеются, что соглашение об ассоциации с ЕС будет парафировано до конца марта

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет парафировано до конца марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Александр ДИКУСАРОВ.

«Мы ожидаем проведения парафирования соглашения до конца текущего месяца в Брюсселе», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, после парафирования стороны начнут подготовку соглашения к подписанию. А.ДИКУСАРОВ отметил, что эта процедура предусматривает значительную техническую работу, в том числе подготовку аутентичного перевода текста соглашения на украинский язык и языки стран-членов ЕС.

А.ДИКУСАРОВ также отметил, что Министерству иностранных дел Украины известно о подготовке в Верховной Раде Украины соответствующего заявления относительно скорейшего заключения соглашения об ассоциации. «Мы надеемся, что это заявление будет поддержано всеми фракциями Верховной Рады, ведь подписание соглашения об ассоциации является национальным интересом Украины и интересом украинских граждан», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры относительно соглашения об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли. 19 октября 2011 года представители Украины и ЕС завершили переговоры относительно создания ЗСТ.

19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно соглашения об ассоциации. Однако парафирование соглашения не состоялось.

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