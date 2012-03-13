ЕК: парафирование соглашения с Украиной - только технический момент

Брюссель. В Еврокомиссии отмечают, что Украина и Европейский Союз планируют подготовить парафирование Соглашения об ассоциации до 30 марта.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Петер СТАНО.

“Технические команды двух сторон (ЕС и Украины) завершают обзор консолидированного текста с целью сделать возможным парафирование Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной главными переговорщиками 30 марта”, - сказал он.

Вместе с тем, П.СТАНО напомнил, что парафирование является техническим процессом.

“Что касается подписания, мы напоминаем договоренность лидеров на саммите (саммит Украина-ЕС – УНИАН) в декабре, что достижение Украины, в частности, в сфере уважения к общим ценностям и верховенству права будут иметь решающее значение для скорости ее политической ассоциации и экономической интеграции из ЕС, включая заключение Соглашения об ассоциации”, - отметил П.СТАНО.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские СМИ сообщили о том, что Украина и ЕС согласовали дату парафирования соглашения об ассоциации на 30 марта.

Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, и только 19 декабря прошлого года стороны заявили о завершении переговоров.

Вместе с тем, подписание и парафирование документа остается открытым из-за внутриполитической ситуации в Украине и политические процессы против оппозиции, которые, по мнению ЕС, имеют политическую почву.

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