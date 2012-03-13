Президент на встрече с депутатами озвучил ряд предложений

Янукович предлагает ввести коммерческий учет коммунальных тарифов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает ввести коммерческий учет тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и группы «Реформы ради будущего».

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что вносит в парламент пакет законопроектов, которые касаются реформирования жилищно-коммунальной отрасли, в том числе речь идет о введении коммерческого учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

«Мы говорим о справедливых тарифах, и этого требуют люди», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович предлагает ограничить время доезда «скорой» по вызову: в городе – 10 минут, в селе – 20 минут

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает ограничить время доезда скорой помощи к людям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и депутатской группы «Реформы ради будущего».

Президент сообщил, что планирует внести на рассмотрение парламента законопроект, касающийся предоставления экстренной медицинской помощи с целью приведения ее к европейским нормам. Так предлагается, чтобы в городе норматив доезда «скорой» к пациенту составлял 10 минут и 20 минут - в селе. При этом предлагается ввести ответственность за нарушение этих часовых нормативов.

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Янукович предлагает ВР усовершенствовать систему управления госимуществом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает Верховной Раде усовершенствовать систему управления государственным имуществом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и депутатской группы «Реформы ради будущего».

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что недавно было создано агентство, которое занимается вопросами управления государственной собственностью.

По словам главы государства, сейчас в этой сфере «наводится порядок», и он внесет на рассмотрение парламента законопроект, который повысит уровень этого агентства, чтобы оно могло эффективно управлять государственной собственностью.

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Янукович подчеркивает важность государственной поддержки экспорта высокотехнологичных товаров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность государственной поддержки экспорта высокотехнологичных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и Депутатской группы «Реформы ради будущего».

«Я неоднократно уже говорил, что только за счет экспорта мы можем иметь существенный рыночный рост, потому что увеличение внутреннего рынка не так просто сделать, как увеличить экспорт», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, для развития экспорта в Украине нужно создавать условия, и поэтому он вносит на рассмотрение парламента законопроект, который создаст предпосылки для внедрения в Украине системы государственной финансовой поддержки экспорта высокотехнологичных товаров.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что такие законы работают в большинстве развитых стран.

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Янукович предлагает пересмотреть налог на недвижимость и ввести налог на богатство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает пересмотреть налог на недвижимое имущество и ввести налог на богатство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и депутатской группы «Реформы ради будущего».

В частности, Президент отметил, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об определении базы исчисления налога на недвижимое имущество. «Речь идет об увеличении нагрузки на богатых», - сказал Президент. Также он рассказал о том, что планирует внести отдельный закон о введении налога на богатство.

«Он также проработан, и касается вопроса справедливости налоговой системы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам главы государства, в ближайшее время он планирует внести на рассмотрение парламента и другие законопроекты, которые касаются администрирования налога и совершенствования системы управления финансами. В частности, это касается вопроса внесения изменений в систему госзакупок, упрощения лицензионной деятельности и тому подобное.

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Янукович призывает стимулировать развитие предприятий, работающих на "зеленом" тарифе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает стимулировать развитие предприятий, которые работают на так называемом «зеленом» тарифе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и депутатской группы «Реформы ради будущего».

Президент отметил, что нужно поддерживать строительство заводов, которые из мусора производят электроэнергию. По его словам, если этого не сделать, то Украина не сможет избавиться мусорных свалок.

По словам В. ЯНУКОВИЧА, он внесет на рассмотрение парламента соответствующий законопроект, в котором среди прочего предлагается позволить таким предприятиям торговать электроэнергией.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ ветировал закон о распространении действия так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из биогаза, принятый парламентом 6 октября 2011 года. Свое решение Президент аргументировал высокой себестоимостью электроэнергии, которая производится из биогаза, отсутствием свободных мощностей энергосистемы страны для подключения объектов, работающих на биогазе, а также отсутствием механизма исполнения нормы закона, предусматривающей возможность одновременного использования альтернативных источников энергии и традиционных видов топлива.

В декабре 2011 г. группа депутатов внесла законопроект, в котором предлагается расширить действие так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из твердых бытовых отходов.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы являются стимулирующим инструментом для развития в Украине альтернативной энергетики.

Они определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

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Янукович подчеркивает необходимость создания мотиваций для людей оставлять средства на депозитах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает от правительства и Нацбанка серьезной работы по разработке механизма привлечения средств, которые будут возвращаться вкладчикам Сбербанка СССР, в национальную банковскую систему. Речь идет в первую очередь о создании мотиваций для людей оставлять их средства на депозитных счетах.

«Мы будем предлагать механизм, который будет позволять большинство этих средств оставить на депозитах и на этом зарабатывать (людям)», - сказал глава государства во время встречи с руководством парламента и парламентских фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Он добавил, что, по социологическим данным, только около 30% людей намерены снять возвращенные им сбережения с банковских счетов.

«Нам надо посмотреть, какие мотивации создать с точки зрения вложения этих денег на депозитные счета. Чтобы людям это было интересно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Безусловно, добавил он, в этом вопросе надо будет очень серьезно поработать всему финансовому блоку Кабинета министров.