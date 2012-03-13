Анонс на 14 марта

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея Тигипко, министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, председателя Государственной инспекции по защите прав потребителей Сергея Орехова.

* Круглый стол на тему: «Потенциал зоны свободной торговли между ЕС и Украиной для укрепления банковского сектора Украины». Организаторы - Национальный институт стратегических исследований, Постоянно действующая рабочая группа «Украина-ЕС на пути к расширенной зоне свободной торговли» «Национального Конвента Украины относительно ЕС». Приглашены: Сергей Арбузов, глава НБУ; Юрий Колобов, министр финансов Украины; Валерий Пятницкий, сопредседатель Рабочей группы, Правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции; Анатолий Кинах, президент УСПП; Станислав Аржевитин, член Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Петр Порошенко, глава Совета НБУ; Владимир Стельмах, советник Президента Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Реально ли украинской семье получить доступное жилье?". Участники: Игорь Лысов, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Леонид Рысухин, председатель ГСУ "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству".

* Состоится пресс-брифинг участников общественной кампании против строительства малых ГЭС в Карпатах "Спасем Карпатские реки от застройки" (сквер на пересечении улиц Прорезной и Пушкинской). У Министерства топлива и энергетики Украины состоится театрализованное действо с участием опытных туристов и путешественников по Карпатам. Акцию также будет сопровождать выставка фотографий малых ГЭС в Карпатах и сбор подписей. Планируются выступления фолк-групп, которые поддерживают кампанию против малых ГЭС.

* Пресс-конференция на тему: «Альтернативные источники поставок газа в Украину», посвященная визиту президента Туркменистана в Украину. Участники: независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский; независимый эксперт Александр Нарбут.

* Пресс-конференция главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха на тему: "Социально-экономические инициативы президента Украины".

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Вопросы: Информация председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, А.Стасевского по основным направлениям работы комиссии в 2012 году; Проект закона о внесении изменений в ст.11 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий "относительно сидра и перри (без добавления спирта)" и другие.

* Пресс-конференция на тему: “Общественные законодательные инициативы в реформировании системы управления жильем". Организаторы - Союз владельцев жилья Украины, Союз владельцев жилья Киева и Центр исследований местного самоуправления (г. Львов).Участники: Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ в 2008-10 году; представители профильного комитета Верховной Рады; зарубежные эксперты из Польши, Беларуси, Международной ассоциации менеджмента недвижимости, объединяющей 9 стран; представители общественных организаций и руководители киевских ОСМД и их ассоциаций.

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