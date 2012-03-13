ТОП-10 (13 марта)

Киев пока не ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долга – Азаров

Украина сократила транзит газа в страны Европы на 12,5%

ВР приняла доработанный Таможенный кодекс. Не голосовала фракция «БЮТ-Батьківщина»

Азаров: инфляция развивается на уровне 3% за год. Прогноз на т.г. - 7,9%

Янукович хочет совместно с Туркменистаном строить новые газопроводы

Кабмин одобрил отчет о выполнении бюджета-2011 с дефицитом 23,5 млрд. грн.

Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине сократилось в 7,3 раза

Роспотребнадзор в конце марта проинспектирует украинских производителей сыра

Квоты на экспорт зерна в 2012 году вводиться не будут, обещает Азаров

Янукович подписал закон о запрещении рекламы табака

***

Киев пока не ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долга – Азаров

Украина пока не ведет переговоров с Международным валютным фондом по реструктуризации долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня журналистам на брифинге после ознакомления с ходом строительства станции метро «Ипподром» в Киеве.

«Мы пока не ведем никаких конкретных переговоров о реструктуризации нашей задолженности. Напротив, мы исправно заплатили в январе погашение задолженности перед МВФ. Той самой задолженности, которую в 2008-2009 годах предыдущее правительство получило громаднейшую сумму 11 млрд.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что средства, взятые в 2008-2009 годах у МВФ, были использованы непроизводительно. И сейчас для погашения задолженности приходится ограничивать в необходимом финансировании такие проекты, как строительство станций метро.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в ближайшее время Украина намерена провести переговоры с руководством МВФ по вопросам двустороннего сотрудничества. «Я поручил министру финансов (Юрию КОЛОБОВУ – УНИАН), он сейчас входит в курс дела, где-то в этом месяце поехать в Вашингтон и встретиться с новым руководителем миссии и приступить к обсуждению всех тех вопросов, которые есть в нашем сотрудничестве. Такая поездка, я думаю, осуществиться в ближайшее время», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 марта, Н.АЗАРОВ заявил, что Украина попросит своего ключевого кредитора - МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. По словам украинского премьера, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время его встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

Справка УНИАН. Украина, выплатившая в феврале 575 миллионов долларов, до конца 2012 года должна вернуть фонду еще около 3,1 миллиарда долларов ранее полученных кредитов.

В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

***

Украина сократила транзит газа в страны Европы на 12,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-феврале сократила транзит природного газа в страны Европы на 12,5%, или на 2,409 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 16 млрд. 918,14 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-феврале сократилась на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 32 млрд. 968,67 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд. куб. м. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2011 году увеличилась на 4,7%, по сравнению с 2010 годом, до 156,953 млрд. куб. м. (в т.ч. для потребностей Украины – 51,687 млрд. куб. м).

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

***

ВР приняла доработанный Таможенный кодекс. Не голосовала фракция «БЮТ-Батьківщина»

Верховная Рада приняла доработанный Таможенный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция «БЮТ-Батьківщина». Из фракции НУ-НС за доработанный Таможенный кодекс проголосовали лишь 6 народных депутатов.

Как сообщалось, Таможенный кодекс был принят ВР 3 ноября 2011 года. Но Президент Украины применил вето к данному закону, и вернул его с предложениями в парламент Украины.

Президент отмечал, что статьей 408 Таможенного кодекса, поступившего ему на подпись, устанавливалось новое необходимое условие для получения разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности – наличие у предприятия договора финансовой гарантии выполнения обязательств таможенного брокера в пользу государственного бюджета. При этом предусматривалось, что размер суммы финансовой гарантии не может быть меньше 300 тыс. евро. В.ЯНУКОВИЧ считает такую норму нецелесообразной.

Президент предложил предусмотреть, что на осуществление таможенной брокерской деятельности выдаются лицензии. При этом определить виды деятельности, на которые предоставляются разрешения, а предприятия, получившие такие разрешения, включаются в соответствующие реестры, которые ведутся центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере государственного таможенного дела. Также предусмотрено, что лицензия на осуществление таможенной брокерской деятельности выдается в порядке и на условиях, определенных Законом "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности".

Также Президент Украины предложил, чтобы порядок и критерии оценки сведений, заявленных предприятием для получения статуса уполномоченного экономического оператора, определялись центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере финансов. Президент Украины отметил, что требования относительно безубыточности деятельности банков и относительно наличия представителей во всех пунктах пропуска через государственную границу Украины приведут к нарушению конституционных гарантий права на предпринимательскую деятельность, и поэтому должны быть изъяты из Кодекса.

Также Президент Украины предложил сохранить действующий механизм выдачи сертификатов о происхождении товара из Украины.

Статьей 212 Таможенного кодекса Украины, который подавался на подпись, предусмотрено, что таможенное оформление рыбной продукции, произведенной украинскими судами в пределах Азово-Черноморского бассейна, осуществляется с предоставлением таможенной декларации. Президент предложил воздержаться от введения предоставления таможенной декларации при таможенном оформлении такой рыбной продукции.

Также предусмотрено, что во время определения таможенной стоимости импортируемых носителей информации, содержащих программное обеспечение для оборудования по обработке данных, учитывается лишь стоимость носителя информации при условии выделения из цены, которая была фактически оплачена или подлежит оплате за оцениваемые товары, стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя. Сведения относительно стоимости программного обеспечения и/или стоимости носителя должны базироваться на документально подтвержденных данных.

Таможенным кодексом предусмотрено, что проценты, которые начисляются по финансовым соглашениям (например, соглашениям финансового лизинга), которые заключены покупателем и касаются купли импортированных товаров, не будут рассматриваться как часть таможенной стоимости при условии, что: проценты выделены из цены, которая была фактически оплачена или подлежит оплате за товары; положения относительно финансирования заключены в письменной форме; покупатель может продемонстрировать, что: такие товары фактически проданы по цене, задекларированной как цена, что была фактически оплачена или подлежит оплате; процентная ставка не превышает уровня ставок, которые обычно применяются в стране, где и когда такое финансирование было предоставлено.

Эти положения применяются независимо от того, было ли финансирование предоставлено именно продавцом, банком или другим физическим или юридическим лицом. Они также будут применяться, если товары будут оцениваться по методу иному, чем метод по цене договора (контракта).

Таможенным кодексом Украины предусмотрено, что Таможенный орган может отказать в таможенном оформлении товаров по заявленной декларантом таможенной стоимости исключительно при наличии обоснованных оснований. Определены такие основания.

В соответствии с Таможенным кодексом, решение о коррекции заявленной таможенной стоимости товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины с помещением в таможенный режим импорта, принимается таможенным органом в письменной форме во время осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости этих товаров как до, так и после их выпуска, если таможенным органом установлено, что заявлены неполные и/или недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе неверно определена таможенная стоимость товаров.

Кодексом предусмотрено, что предоставление таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей является обязательным при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Украины и при их перемещении по территории Украины проходящим и внутренним транзитом.

Таможенным кодексом предусмотрено, что товары (кроме товаров для реализации или использования с целью, непосредственно не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности), которые ввозятся на таможенную территорию Украины на срок не меньше трех лет иностранными инвесторами в соответствии с Законом Украины "О режиме иностранного инвестирования" с целью инвестирования на основании зарегистрированных договоров (контрактов) или как взнос иностранного инвестора в уставный капитал предприятия с иностранными инвестициями, освобождаются от уплаты ввозной пошлины. При отчуждении таких товаров ранее трех лет с момента зачисления их на баланс ввозная пошлина платится на общих основаниях.

Также ВР сегодня приняла доработанный Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Таможенного кодекса Украины», учтя предложения Президента Украины. За данное решение проголосовали 264 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

***

Азаров: инфляция развивается на уровне 3% за год. Прогноз на т.г. - 7,9%

Инфляция в Украине по итогам первых двух месяцев текущего года развивается на уровне 3% в годовом исчислении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня, 13 марта, в ходе встречи с представителями иностранных компаний, работающих в Украине.

«За первые два месяца мы имеем порядка 0,3% (инфляции – УНИАН). То есть в годовом исчислении пока идем на уровне примерно 3%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля украинский премьер заявил, что считает оптимальными меры, которые проводит правительство Украины для стимулирования экономического роста.

По данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в феврале 2012 года по сравнению с январем 2012 года составила 0,2%, против февраля 2011 года – 3%.

Инфляция в январе-феврале 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 3,4%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Показатель инфляции в январе-декабре 2011 года против аналогичного периода 2010 года составил 8%.

Госбюджетом Украины на текущий год предусмотрен прогноз инфляции на уровне 7,9%.

***

Янукович хочет совместно с Туркменистаном строить новые газопроводы

Украина заинтересована в развитии отношений с Туркменистаном в сфере ТЭК и, в частности, в участии в проектах, связанных со строительством новых газопроводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на встрече со своим туркменским коллегой Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ.

«Нас очень интересуют совместные работы в сфере ТЭК, поскольку тот потенциал, который есть в Украине, может быть в полной мере задействован Туркменистаном в сфере добычи и транспортировки природного газа», - отметил Президент Украины. Он подчеркнул, что Украина считает очень перспективным развитие каспийско-черноморского направления транспортировки газа. «Оно является интересным для обеих стран, и Украина намерена принимать участие как в вопросе обустройства газовых месторождений - готова предложить свое оборудование и трубы, также Украина готова рассмотреть любые ваши (Туркменистана – УНИАН) предложения, которые являются для вас приемлемыми в плане транспортировки газа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, Украина также готова принимать участие в развитии второй ветки трубопровода Малай – Багтыярлык. В частности, украинская сторона готова продолжать поставки своего оборудования и труб на строительство второй очереди трубопровода. Также интересным для Украины является строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. «Это также тот проект, который для нас является очень важным и интересным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он напомнил, что в этом проекте принимает участие украинская компания «Югнефтегаз». При этом В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание своего туркменского коллеги на то, что существует предложение научно-производственной корпорации «Энергосоюз» о модернизации 5-го энергоблока Марыйской ГЭС.

***

Кабмин одобрил отчет о выполнении бюджета-2011 с дефицитом 23,5 млрд. грн.

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении Закона “О Государственном бюджете Украины на 2011 год” с дефицитом 23 млрд. 557,5 млн. грн.

Соответствующее распоряжение №120 от 7 марта размещено на сайте правительства.

Отчет одобрен для подачи в Верховную Раду, Президенту Украины и Счетной палате.

Согласно отчету, доходы бюджета в сумме составляют 314 млрд. 616,9 млн. грн., расходы — 333 млрд. 459,5 млн. грн., объем возвращения кредитов — 2 млрд. 288,7 млн. грн., объем предоставления кредитов — 7 млрд. 3,6 млн. грн.

***

Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине сократилось в 7,3 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе 2012 года составило 58,7 млн. долл. против также отрицательного сальдо в размере 429,4 млн. долл. в январе 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе экспорт товаров составил 5326,7 млн. долл., импорт - 5385,4 млн. долл. По сравнению с январем 2011 года экспорт увеличился на 14,5%, импорт — на 6%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,99 (в январе 2011 года – 0,92).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 174 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 31,3% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 14,2%, механическое и электрическое оборудование – 8,1%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,2%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,8%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,3% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем 2011 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 6,6% до 7,8%, железнодорожных локомотивов – с 5,3% до 6,8%. При этом уменьшилась доля черных металлов и изделий из них — с 36,4% до 31,1%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 7% до 5,3%, продуктов неорганической химии – с 4% до 2,5%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 4,4% до 6,9%, электрических машин – с 5,4% до 5,9%. Сократилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 46,2% до 40,8%, фармацевтической продукции – с 3,1% до 2,6%.

***

Роспотребнадзор в конце марта проинспектирует украинских производителей сыра

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины (Госветфитослужба) ожидает в конце марта проведения специалистами Роспотребнадзора инспектирования украинских производителей сыра, экспорт которым запрещен в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве глава Госветфитослужбы Иван БИСЮК.

«Мы уже получили письмо от руководства Роспотребнадзора с тем, что с 19 по 21 марта будет проинспектирован «Гадячсыр», а с 26 по 30 марта будет проинспектирован Менский завод и «Пирятин», - сказал И.БИСЮК.

Он отметил, что работа с Роспотребнадзором отработана, процесс диалога налажен, и выразил надежду, что в ближайшее время инспекторы Роспотребнадзора также проинспектируют другие предприятия, экспорт продукции которых запрещен на сегодня в РФ.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребнадзор запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

***

Квоты на экспорт зерна в 2012 году вводиться не будут, обещает Азаров

Правительство в 2012 году не будет вводить квоты на экспорт зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с руководителями представительств иностранных компаний, которые работают в Украине.

«Никто никаких квот вводить не будет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что на сегодня в Украине создан достаточный запас продовольственной пшеницы. Из прошлогоднего рекордного урожая экспортировано 13,5 миллионов тонн зерна, из них 1,5 миллионов тонн – продовольственной пшеницы. Таким образом, в Украине остается достаточно продовольственного запаса до 2013 года.

По словам Н.АЗАРОВА, в 2012 г. планируется собрать средний урожай зерновых, невзирая на проблемные вопросы, связанные с погодными условиями. «Даже если мы вообще ничего не соберем в 2012 г., а мы соберем нормальный средний урожай, мы спокойно проживем до урожая 2013 года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, 1 июля 2011 г. — 30 июня 2012 г.) до 20-21 млн. тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в текущем году урожай зерновых культур на уровне 42-50 млн. тонн в зависимости от погодных условий.

***

Янукович подписал закон о запрещении рекламы табака

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусматривается внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О рекламе» и «О мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» изменений, касающихся установления запрещения любой рекламы и стимулирования продажи табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия.

Также распространяется запрещение спонсорства табака на такие мероприятия: предоставление производителями табачных изделий или связанными с ними организациями финансовой или другой поддержки мероприятиям, деятельности, отдельным лицам или группам, в том числе политическим партиям или деятелям, спортсменам или спортивным командам, артистам или артистическим группам, учебным заведениям всех форм собственности; проведение информационных кампаний и мероприятий для населения, в том числе с целью профилактики курения среди молодежи, при прямой или косвенной финансовой поддержке производителей табачных изделий или связанных с ними организаций.

Законом устанавливается административная ответственность граждан и должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы за нарушение требований законодательства о запрещении рекламы и спонсорства табачных изделий (в зависимости от состава правонарушения на граждан может быть наложен штраф от пяти до двадцати пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы - от ста до трехсот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Законом определяются финансовые санкции для субъектов ведения хозяйства в случае нарушения ими запрещения на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий (от тридцати тысяч гривень до пятидесяти тысяч гривень за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий).

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 24 февраля 2012 г. подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".

Этот закон был принят в целом еще 22 сентября 2011 г., но председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, которые давали новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запрещений, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины официально предложил председателю парламента отменить результаты голосования за закон, и переголосовать его во втором чтении.

Аналогичный вариант решения проблемы предлагало и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

9 ноября 2011 года пресс-служба ВР сообщила, что В.ЛИТВИН отложил подписание Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» до устранения несогласованностей в тексте документа.

Однако в конце февраля на сайте ВР появилась информация, что В.ЛИТВИН отправил этот закон на подпись Президенту – без повторного рассмотрения в парламенте.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН











