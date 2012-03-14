ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Саудовская Аравия становится одним из основных аграрных партнеров Украины» пишет: Минагропрод планирует нарастить поставки зерна в Саудовскую Аравию в ближайшие три года в два раза - до 7 млн тонн. В последние годы украинское зерно уже вышло на ряд новых рынков, в частности, на рынок Бангладеш, Индии, Китая и Северной Африки…

http://delo.ua/business/saudovskaja-aravija-stanovitsja-odnim-iz-osnovnyh-agrarnyh-partnero-174807/

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Также «Дело» в публикации «Власть намерена отменить тендеры в топливно-энергетическом секторе» пишет: Рада приняла в первом чтении законопроект, который разрешает проводить госзакупки энергоресурсов без тендеров. Без публичной огласки будут приобретаться сырая нефть и газовый конденсат для переработки, товары для перепродажи, а также услуги и товары у "дочек"…

http://delo.ua/ukraine/vlast-namerena-otmenit-tendery-v-toplivno-energeticheskom-sekto-174813/

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«Дело» в публикации «Лоббистам разрешат официально брать деньги за продвижение законов» пишет: парламент может уже весной принять в первом чтении проект закона о лоббистской деятельности. Так депутаты собираются искоренить "теневое" лобби в своих рядах. Речь идет о законопроекте № 7269. Документ был подан в ВР депутатом Валерием Коновалюком еще в октябре 2010 года и с тех пор лежал "в долгом ящике"…

http://delo.ua/ukraine/lobbistam-razreshat-oficialno-brat-dengi-za-prodvizhenie-zakono-174792/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Президенты пойдут по трубам», в котором пишет: сегодня президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов завершает государственный визит в Украину. Президент Виктор Янукович обеспечил гостю теплый прием и максимально возможные почести; впечатление испортила лишь оговорка украинского лидера, который спутал Туркмению и Казахстан. По итогам встречи президенты не стали говорить об обсуждавшихся бизнес-проектах. Но одной из тем переговоров стал контракт на поставку компанией "Метинвест" в Туркмению 300 тыс. т труб большого диаметра…

http://www.kommersant.ua/doc/1891184

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кодекс перешел в новую редакцию», в котором пишет: ВР приняла доработанную версию Таможенного кодекса с учетом поправок президента и депутатов. Документ содержит нормы, позволяющие предпринимателям отстаивать свои права в спорах с Гостаможней, но при этом восстанавливает прежнюю схему импорта автомобилей с помощью нерезидентов. Сроки временного ввоза ими транспортных средств будут увеличены до года, а яхты можно будет ввозить без уплаты налогов на три года. Эти таможенные правила заработают в мае…

http://www.kommersant.ua/doc/1891892

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Издание «Экономические известия» в публикации «МВФ предложат зачесть» пишет: правительство намерено просить Международный валютный фонд рефинансировать украинский долг, погашение которого приходится на 2012 г. Фактически фонду будет предложено засчитать очередной неполученный транш в счет долга за 2008 год…

http://finance.eizvestia.com/full/mvf-predlozhat-zachest

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Кто обошел Facebook?», в котором пишут: очень интересную тенденцию выявили исследователи Маркетинговой школы университета Массачусетса: маркетологи идут на поводу популярности некоторых социальных сетей. Кроме того, они даже отказываются от эффективных инструментов в пользу более популярных…

http://markets.eizvestia.com/full/kto-oboshel-facebook

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Газета «Сегодня» в публикации «Большая чистка в киевской мэрии: зарплаты 200 чиновников отправят на дырявые трубы» пишет: на биржу труда из-за экономии отправят две сотни специалистов - они уже активно ищут работу гидами и переводчиками…

http://www.segodnya.ua/news/14347482.html

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Также «Сегодня» в публикации «Глобальное реформирование «Нефтегаза»: что будет с компанией» пишет: НАК хотят разбить на три части - добывающую, транспортирующую и продающую газ…

http://www.segodnya.ua/news/14347306.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ипотека под 2-3%: пятьдесят тысяч квартир или рост инфляции» пишет: в Украине с мая, по задумке власти, должна стартовать программа ипотечного кредитования покупки доступного жилья под 2-3% годовых сроком на 10-15 лет. Эксперты не верят в реальность идеи и считают подобные заявления политической пропагандой...

http://economics.unian.net/rus/detail/122160

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинская приманка для туркменского газа сработает?» пишет: не первый год украинская власть пытается добиться поставок туркменского газа. Очередной "пробный шар" прокатали во время первого спустя 10 лет визита Президента Туркменистана в Киев...

http://economics.unian.net/rus/detail/122191

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Отчеты о крупных покупках чиновников защитят режимом гостайны» пишет: российские чиновники и члены их семей будут объяснять происхождение средств, потраченных на крупные приобретения. Но на эти сведения будет распространяться режим гостайны…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1535520/gostajna_korrupcii

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Также «Ведомости» в публикации «Государство замаскирует свое участие в капитале Сбербанка» пишут: большинство мест в наблюдательном совете Сбербанка могут получить независимые директора…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1535488/nezavisimyj_sberbank

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Издание «Известия» в публикации «Газпром» потратит 84 млн рублей на поездку в Куала-Лумпур» пишет: на эти деньги концерн собирается обустроить презентационный офис председателя правления на Международной газовой выставке…

http://izvestia.ru/news/518399

(УНИАН)