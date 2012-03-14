Януковича ждут на саммите ЕврАзЭс 19 марта в Москве

Москва. Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ждут в Москве 19 марта для участия в заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС/Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется, что в предстоящем саммите примут участие главы государств – членов ЕврАзЭС (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) и государств-наблюдателей при Сообществе (Республика Армения, Республика Молдова, Украина)», - говорится в сообщении.

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