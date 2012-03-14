Анонс на 15 марта

* Європейська Бізнес Асоціація - дебати, присвячені обговоренню результатів двох років президентства Віктора Януковича.

* Пресс-завтрак с генеральным директором страховой компании “Allianz Украина” Андреасяном, по случаю подведения итогов 2011 года.

* Конституционный Суд Украины обнародует принятое 13 марта решение по делу по конституционному обращению гражданки Зинаиды Галкиной об официальном толковании положения части четвертой ст. 3 Закона Украины "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (дело о запрете расторжения договоров инвестирования жилищного строительства). Судья-докладчик по делу - Василий Бринцев.

* Состоится двухдневная Международная финансовая конференция "Тупик современной финансовой системы: в поисках альтернатив". Организатор - Ассоциация «Украинский Кредитно-Банковский Союз» при поддержке Совета предпринимателей при КМУ, Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами. Приглашены: Ирина Акимова, первый зам.главы АПУ; Николай Удовиченко, председатель Правления ПАО "Укрэксимбанк"; Михаил Бродский, глава Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предприятия Дмитрий Тевелев; председатель НКЦБФР; Чимяо Фан, директор Всемирного Банка в Украине, Беларуси и Молдове; Макс Альер, глава представительства МВФ в Украине и др. В программе запланирована пресс-конференция.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция первого зам.министра экономического развития и торговли Украины Вадима Копылова по результатам работы второго года работы Министерства экономического развития и торговли Украины.

* Состоится заседание НКРЭ.

* ГНСУ - подписание меморандума.

* Круглый стол на тему: "Сырная война": анализ и способы урегулирования ситуации". Планируется обсудить ситуацию, возникшую на отечественном молочном рынке после запрета на поставки в Российскую Федерацию сыров украинских производителей, а также пути урегулирования "молочного" конфликта между Россией и Украиной.

* Пресс-конференция на тему: «Новый Таможенный кодекс: преимущества и недостатки». В работе примет участие советник председателя Гостаможслужбы Украины, бывший заместитель главы ГТСУ Павел Пашко.

* Пресс-конференция на тему: "Возможные нововведения для водителей в Украине: повышение уровня безопасности на дорогах или новая система штрафов?». Участники: Владимир Олийнык, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности; Владимир Резников, зам.начальника Управления ГАИ МВД Украины, полковник милиции.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Изменения в Закон «О гастрольной деятельности - очередной Спецфонд и коррупционная схема». Темы: обращение Инициативной группы объединения организаторов зрелищных мероприятий к широкой общественности, руководителям, СМИ, членам Правительства Украины с открытым письмом по поводу проекта Закона, который противоречит Конституции Украины и законам Украины; рост цен на билеты вследствие введения «налога на зрелища»; об ожидаемой «культурной блокаде» - возможные санкции зарубежных рынков в отношении отечественных артистов и коллективов. Участники: Гайтана, певица, которая представит Украину на Международном песенном конкурсе «Евровидение-2012», Эдуард Клим, музыкальный продюсер, ген.директор холдинга Lavina Music, Наталия Королевская, глава Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, Олег Ковалевский, ген.директор концертного агентства «Аншлаг», Сергей Галузин, руководитель компании Euroshow, Дмитрий Прикордонный, председатель Коалиции артистов и продюсеров Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 067448 05 35, ygulevich@gmail.com, 067238 81 85, ostelm@voliacable.com.

* Состоится брифинг председателя Госагентства земельных ресурсов Сергея Тимченко на тему: «Меры по улучшению обслуживания граждан по выдаче государственных актов и регистрации земельных участков».

* Пресс-конференция «Биоэнергетика может решить вопрос энергетической безопасности Украины». Европейско-украинское энергетическое агентство и эксперты рынка представят конкретные механизмы по стимулированию украинского рынка биоэнергетики и преодолению препятствий, которые существуют. Участники: Дэйв Янг, глава ЕУЭА; Эдвард Клаегер, член Совета ЕУЭА, Исполнительный директор AlterEnergy Group; Георгий Гелетуха, директор НТЦ «Биомасса»; Виктор Тимощук, главный специалист Департамента инженерно-технического обеспечения Минагрополитики Украины; Елена Рыбак, директор ЕУЭА (модератор ).

* Пресс-конференция на тему: "SIA'2012 - новый взгляд на привычные вещи". Участники: президент ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром" Михаил Резник; ген.директор ДП "Премьер Экспо" Анатолий Сушон; зам.ген.директора ДП "Премьер Экспо" Александр Гаращенко.

* При участии первого зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александра Алипова состоится селекторное совещание с руководством регионов страны. Планируется подход к прессе.

* Под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка, во время пребывания с рабочей поездкой в Житомире, состоится Всеукраинское селекторное совещание по вопросам реформирования и развития ЖКХ. Мероприятие посвящено состоянию выполнения Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы.

* Пресс-конференция на тему: «Дерегуляция и малый бизнес: как вывести зарплаты из «тени». Участники: председатель ОО Всеукраинское объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан; президент «Союза парикмахеров Украины» Алексей Антонюк. Вопросы: Дерегуляция в Украине: миф или реальность? Снижение ставок единого социального взноса с 34,7% до 18,1%: почему это важно для малого и среднего бизнеса и как это повлияет на вывод зарплат из «тени»? Что такое ремесленный налог? Перспективы введения налога на «ремесленников» в Украине. По итогам пресс-конференции мастера-парикмахеры проведут мастер-класс и продемонстрируют свой ​​высокий профессиональный уровень журналистам, которые захотят сделать новую прическу. Организаторы обеспечивают транспортом. Выезд в 13.20 от УНИАН (ул. Крещатик, 4).

* Состоится первое заседание Рабочей группы по совершенствованию нормативно-правового обеспечения функционирования энергетического сектора Украины.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие во встрече с представителями общественных организаций и экспертами по вопросам защиты прав потребителей.

* Состоятся торжества по случаю 50-й годовщины провозглашения основных прав потребителя.

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