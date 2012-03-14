ТОП-10 (14 марта)

Переговоры с МВФ зашли в тупик - Тигипко

Минфин готовит изменения в госбюджет

Азаров недоволен работой НКЦБФР. Исправить ситуацию поручено Хорошковскому

В Украине денежная масса увеличилась на 0,6%, монетарная база сократилась на 0,6%

ФГИУ объявил конкурс по продаже "Крымэнерго"

«Нафтогаз» намерен покупать российский газ у немецкой RWE, заявил Азаров

ВР разрешила передачу в концессию ряда крупных государственных ТЭЦ

DTEK Holdings Ltd перечислил всю сумму за 25% «Днепроэнерго»

Богословская заявляет о возобновлении госрегистрации корпорации ЕЭСУ

Янукович подписал изменения в Налоговый кодекс относительно налога на прибыль

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Переговоры с МВФ зашли в тупик - Тигипко

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО считает, что переговоры Украины с Международным валютным фондом зашли в тупик из-за несогласованности позиции о повышении тарифов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что не располагает информацией о планах привлечь какую-либо из иностранных компаний в качестве лоббиста для разрешения проблемного вопроса.

«Про американских лоббистов не знаю, а то, что мы действительно зашли в тупик, – это точно», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что кроме вопроса о тарифах, все остальные вопросы по сотрудничеству согласованы.

Напомним, Международный валютный фонд предлагает для последующего выделения Украине средств кредита stand-by повысить тарифы на газ (как товарный ресурс) для населения на 30% с последующим повышении его до уровня себестоимости ресурса, а для предприятий теплокоммунэнерго - на 58% с полным перенесением этого роста на отопительные тарифы для конечного потребителя - населения.

Эта информация содержится в комментариях Министерства экономического развития и торговли Украины, подготовленных для продолжения переговоров с МВФ.

«Вместе с тем, даже после такого повышения домохозяйства и предприятия ТКЭ будут платить менее 25% от стоимости импортированного газа», - отмечают в МВФ.

В связи с этим, в МВФ настаивают на необходимости дальнейшего постепенного повышения цены газа на 20% до выхода, как минимум, на уровень себестоимости.

«Необходимо будет осуществлять последующее повышение тарифов на газ, причем правительство должно объявить о графике последующего 20% повышения, которое будет осуществляться раз в полгода до тех пор, пока не будет обеспечено полное возмещение себестоимости ресурса», - говорится в предложениях МВФ.

Согласно комментариям Министерства экономического развития и торговли Украины, в правительстве категорически отвергают такой вариант.

В частности, в Минэкономразвития, оценив предложенную МВФ схему повышения тарифов, пришли к заключению, что на нее просто «нельзя согласиться».

Минэкономразвития делает акцент на том, что параллельно с повышением тарифов на газ на 30% нужно принимать меры по улучшению ситуации в газовом секторе. Среди них: достижение меньшей зависимости от российского газа; повышение внутренней добычи, в частности, на шельфе Черного моря; экономия ресурсов; переход ТЭЦ на другие виды топлива (торф, бурый уголь); изменение схем теплоснабжения (нужно перейти со старых ТЭЦ на мини-котельные, что позволит вывести из эксплуатации неэффективные ТЭЦ и на 20% сократить потребление газа).

Что же касается повышения цены газа для предприятий ТКЭ, то в комментариях Минэкономразвития подчеркивается, что пока не ясно, какой она будет в результате переговоров с Россией.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

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Минфин готовит изменения в госбюджет

Министерство финансов 12 марта начало подготовку изменений в государственный бюджет 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в ходе заседания Кабинета министров.

«В понедельник (12 марта – УНИАН) Министерство финансов начало подготовку изменений в Государственный бюджет на 2012 год, направленных на выполнение социальных инициатив Президента Украины», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что в перспективе среднесрочное планирование экономического развития Украины также будет пересмотрено с учетом этих инициатив. В частности, в ходе пересмотра бюджета 2012 года, по словам премьер-министра, будут пересмотрены размеры пенсий 9 миллионам пенсионеров, что предусматривает рост выплат минимум на 100 грн. в месяц. Также планируется увеличить размер выплат 1 миллиону участников войны. А также в два раза планируется увеличить одноразовую помощь инвалидам войны ко Дню Победы.

Также, отметил Н.АЗАРОВ, Минфину вместе с Нацбанком поручено просчитать все нюансы, связанные с поведением компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка СССР.

Как сообщал УНИАН, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.

Как сообщила первый заместитель Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге 12 марта, на реализацию инициатив Президента в текущем году нужно около 16 млрд. грн., без учета расходов на программу ипотечного кредитования.

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Азаров недоволен работой НКЦБФР. Исправить ситуацию поручено Хорошковскому

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Валерию ХОРОШКОВСКОМУ проанализировать работу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и предложить вариант развития фондового рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня в ходе заседания Кабинета министров.

Он подчеркнул, что для развития экономики необходимо создать в Украине мощную фондовою биржу, либерализировать правила листинга холдингов, зарегистрированных за границей, утвердить правила оферты в соглашениях купли-продажи акций.

«Кстати, за два года я абсолютно не увидел никакой инициативы со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Я прошу Валерия Ивановича ХОРОШКОВСКОГО принципиально проанализировать работу этой структуры и предложить системное решение по развитию фондового рынка.

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В Украине денежная масса увеличилась на 0,6%, монетарная база сократилась на 0,6%

В Украине денежная масса в феврале увеличилась на 0,6% (с начала года уменьшилась на 0,9%) - до 679,4 млрд. грн., монетарная база сократилась на 0,6% (с начала года на 4,7%) - до 228,5 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в прошлом месяце увеличился на 0,4% (с начала года — на 0,1%) - до 489,4 млрд. грн. В частности, депозиты юридических лиц сократились на 3% (с начала года — на 7,8%) - до 167,4 млрд. грн., депозиты физических лиц увеличились на 2,3% (с начала года на 4,7%) - до 322 млрд. грн.

Общий объем кредитных вложений вырос на 0,5% (с начала года сократился на 0,2%) - до 791,4 млрд. грн. При этом отдельные данные касательно объемов по кредитам юридическим и физическим лицам НБУ не предоставляет.

Объем наличности вне банков увеличился на 1% (с начала года сократился на 3,2%) – до 186,5 млрд. грн.

Объем корсчетов банков на конец месяца составил 16,4 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 15,1 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 7,65 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец месяца составил 4,7 млрд. грн.

В феврале объем мобилизационных операций Нацбанка составил 10 млн. грн. (с начала года 72 млн. грн.), операций по рефинансированию банков — 2,5 млрд. грн. (с начала года — 5,4 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд. грн., монетарная база - на 6,3% - до 239,9 млрд. грн.

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ФГИУ объявил конкурс по продаже "Крымэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО "Крымэнерго". Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 14 марта 2012 г.

Согласно объявлению, стартовая цена 45% пакета акций «Крымэнерго» составляет 246 млн. грн.

В целом, требования к участникам конкурса и конкурсные условия, утвержденные данным распоряжением, идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

В соответствии с обнародованными в объявлении условиями, в конкурсе по продаже пакета акций энергокомпании могут участвовать лица, которые в течение трех последних календарных лет осуществляли деятельность по поставкам электроэнергии в объеме не менее 30% от объема поставок «Крымэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность. К участию в конкурсе не допускаются юридические лица, более 25% в уставном капитале которых прямо или опосредованно принадлежат государству.

Конкурс состоится 4 мая т.г.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ».

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 41,2%, или на 9,702 млн. грн., по сравнению с 2010 годом – до 33,260 млн. грн.

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«Нафтогаз» намерен покупать российский газ у немецкой RWE, заявил Азаров

НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает возможность покупки российского газа у немецкой RWE, что обойдется дешевле, чем закупки его у российского «Газпрома».

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью газете Die Welt.

«Наш «Нафтогаз» планирует покупать у немецкой RWE с поставкой в реверсном режиме, российский газ. Мы по-прежнему надеемся на новый газовый контракт с Россией. В противном случае мы будем покупать фактически российский газ у немецкой компании, который будет еще дешевле, чем напрямую из России. Это было бы парадоксально», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2011 года НАК «Нафтогаз Украины», ГАО «Черноморнефтегаз» и компания RWE Dea AG подписали Меморандум, предусматривающий дальнейшее сотрудничество по изучению территорий общего интереса на шельфе Черного моря и увеличению добычи углеводородов в Украине.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о пересмотре газовых контрактов, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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ВР разрешила передачу в концессию ряда крупных государственных ТЭЦ

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении правительственный законопроект (рег. №9713), которым предусмотрено исключение из перечня не подлежащих приватизации объектов 13 крупных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) для последующей передачи в аренду либо в концессию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины со ссылкой на решение, принятое на заседании парламента во вторник, 13 марта.

Напомним, что согласно законопроекту из перечня объектов, не подлежащих приватизации, будут исключены Днепродзержинская и Криворожская ТЭЦ (обе - Днепропетровская обл.), Северодонецкая и Лисичанская ТЭЦ (обе - Луганская обл.), Харьковская ТЭЦ-5 и ТЭЦ "Эсхар" (обе - Харьковская обл.), Симферопольская, Камышбурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети (все - АР Крым), Севастопольская, Николаевская, Одесская и Херсонская ТЭЦ.

Минэнергоугля отмечает, что принятие данного законопроекта обеспечит реализацию программы технического переоснащения теплоэлектроцентралей за счет привлечения средств частных инвесторов.

В настоящее время министерство разрабатывает Программу технического переоснащения ТЭЦ для сокращения потребления природного газа и его замещения на альтернативные виды топлива, в частности уголь.

«Реализация указанной программы потребует привлечения негосударственных инвестиций, что возможно достичь путем передачи государственных предприятий - ТЭЦ в аренду или концессию», - отмечается в сообщении министерства.

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DTEK Holdings Ltd перечислил всю сумму за 25% «Днепроэнерго»

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DTEK Holdings Ltd перечислил всю сумму в размере 1 млрд. 179,7 млн. грн. за приобретенный 25% госпакет акций «Днепроэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, вчера, 13 марта, DTEK Holdings Ltd был признан конкурсной комиссией покупателем блокирующего пакета «Днепроэнерго», после того как дал согласие приобрести 25% «Днепроэнерго» за вышеуказанную сумму, полученную в ходе независимой оценки.

Как сообщал УНИАН, в ходе приватизационного конкурса по продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» единственный участник конкурса – DTEK Holdings Ltd предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены (1 млрд. 174 млн. грн. - УНИАН).

Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки - 1 млрд. 179,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав «Днепроэнерго» входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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Богословская заявляет о возобновлении госрегистрации корпорации ЕЭСУ

Глава парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет о возобновлении государственной регистрации корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БОГОСЛОВСКАЯ сообщила сегодня журналистам по результатам деятельности ВСК.

"В результате деятельности ВСК было отменено решение о незаконной ликвидации ЕЭСУ и сегодня ее регистрация возобновлена. И уже после того, как ВСК работала, Россия направила письмо о долге в 405 млн. дол. с требованием его погашения за счет госбюджета", - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, корпорация ЕЭСУ была ликвидирована осенью 2009 года "по искам налоговых администраций, которые непосредственно подчинялись Ю.ТИМОШЕНКО". "Это была попытка списать эти долги, поскольку - не существует компании, не существует долгов", - объяснила председатель ВСК.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

В январе этого года Следственный отдел управления СБУ в Харьковской области закончил расследование дела в отношении экс-премьера Украины Ю.ТИМОШЕНКО относительно финансовых нарушений корпорации ЕЭСУ.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.ТИМОШЕНКО "обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., в хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией "ЕЭСУ" финансовой схемы укрывания валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний".

В феврале 2012 года было завершено досудебное расследование по этому делу, а его материалы были переданы для ознакомления Ю.ТИМОШЕНКО.

10 февраля Киевский райсуд Харькова установил окончательный срок ознакомления Ю.ТИМОШЕНКО с материалами дела относительно деятельности ЕЭСУ - 28 марта. Согласно постановлению суда, в случае, если обвиняемая и ее адвокаты до 28 марта не ознакомятся с материалами дела, они будут считаться такими, что ознакомились с ним.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

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Янукович подписал изменения в Налоговый кодекс относительно налога на прибыль

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в подраздел 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины" (относительно особенностей взимания налога на прибыль).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом вносятся изменения в части установления единых подходов к предоставлению льгот, направлений использования сумм, которые остаются у налогоплательщика в результате получения льгот (в том числе не только на переоснащение действующих, но и на создание новых производств или предприятий), установлению предельного срока использования таких средств, исходя из установленного Кодексом срока давности, а также упрощается ведение учета путем отмены необходимости пересчета задолженности, выраженной в иностранной валюте, на каждую дату баланса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 23 февраля.

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