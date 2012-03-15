ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Иностранная экспертиза не нашла пальмового масла в украинских сырах» пишет: В украинских сырах, которые первыми попали под запрет Роспотребнадзора, нет пальмового масла. О таких результатах независимой экспертизы, сделанной за рубежом по заказу украинской стороны, сообщил ТСН председатель Госветфитосанитарной службы Украины Иван Бисюк…

http://delo.ua/business/inostrannaja-ekspertiza-ne-nashla-palmovogo-masla-v-ukrainskih-sy-174880/

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Также «Дело» в публикации «Рекордный урожай-2011 истощил землю в Украине» пишет: Рекордный урожай в 2011 году, который достиг беспрецедентных в истории страны 57 млн тонн, не лучшим образом сказался на состоянии украинских черноземов, отмечают специалисты. Это форсирует принятие закона о плодородии грунтов…

http://delo.ua/business/rekordnyj-urozhaj-2011-istoschil-zemlju-v-ukraine-174877/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украинцам не дают взаймы», в котором пишет: Бум потребительских займов, который наблюдался на рынке в течение всего прошлого года, в феврале резко пошел на спад…

http://www.kommersant.ua/doc/1892512

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин вышел на фондовый рынок», в котором пишет: Фондовый рынок неожиданно заручился поддержкой премьер-министра Николая Азарова в попытке добиться от регулятора фондового рынка создания в Украине двойного листинга ценных бумаг нерезидентов. Эксперты считают, что выполнение поручения главы правительства позволит сохранить украинский фондовый рынок, но последнее слово за Нацбанком…

http://www.kommersant.ua/doc/1892499

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«Коммерсант-Украина» также публикует материал «Конкурентоспособность покинула Киев», в котором пишет: По уровню конкурентоспособности Киев оказался на 108-ом месте в рейтинге 120 крупнейших городов мира. На фоне относительно хорошей ситуации в экологии, инфраструктуре и "человеческом капитале" украинская столица стала одним из аутсайдеров в экономическом развитии и финансовой зрелости…

http://www.kommersant.ua/doc/1892505

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Издание «Экономические известия» в публикации «Газ закольцуют» пишет: Идея украинского правительства по закупке российского газа у немецкой компании RWE, для осуществления которой «Нефтегазу» понадобятся незначительные инвестиции в реверсирование газотранспортной системы, приведет к потере «Газпромом» по крайней мере $0,5 млрд. годовой выручки…

http://state.eizvestia.com/full/gaz-zakolcuyut-2

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Утилизация российских боеприпасов в Украине: деньги - ничто, имидж - все?» пишет: Зачем Украине, которая никак не справится с утилизацией собственных боеприпасов, взваливать на свои плечи еще и чужие проблемы? Тем более, что заявленное финансирование не отвечает масштабности поставленной задачи...

http://economics.unian.net/rus/detail/122295

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «ЦБ готовится к продаже 7,6% акций Сбербанка» пишет: Крупнейшая приватизационная сделка этого года может состояться в апреле. Центробанк хочет воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке, чтобы продать 7,6% акций Сбербанка и оставить осеннее окно для ВТБ…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1537085/mesyac_do_birzhi

(УНИАН)