Анонс на 16 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция по случаю проведения в Киеве, на Южном железнодорожном вокзале акции медицинского профилактически-просветительского проекта «Мастерская здоровья», посвященной профилактике простудных заболеваний и формированию здорового образа жизни. В рамках акции пассажиры смогут получить консультации врачей по вопросам профилактики простудных заболеваний, измерить давление и пообщаться со специалистами. Участники: Александр Гнатюк, зав.отделом организационной и кадровой работы Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины; Виктор Ляшко, начальник отдела организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора Государственной СЭС Украины, Олег Мусий, председатель Всеукраинского врачебного общества Украины, Сергей Орел, замглавного врача дорожной клинической больницы № 2 ст. Киев.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Участники: Валерий Саратов, председатель Комиссии. Члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Сергей Дунайло, Валерий Кальченко, Юрий Хиврич.

* Состоится специализированная конференция для предпринимателей, работающих в агробизнесе. Конференция пройдет при поддержке "Лаборатории" Сделай себя сам "(УНИАН). В рамках конференции состоится обсуждение актуальных вопросов аренды земли, путей привлечения инвестиций, проектов севооборота и благоустройства угодий, а также законодательных актов, влияющих на земельную реформу в Украине. Среди докладчиков конференции - председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных относи Григорий Калетник и председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

* Пресс-конференция на тему: «Незаконная застройка Киева: весеннее обострение». Участники: председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, писатель Александр Бригинец; активист общественной инициативы «Сохраним старый Киев» Игорь Луценко.

* Пресс-конференция на тему: «Социальные инициативы президента: цена вопроса». Участники: председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Павел Жебривский и председатель подкомитета по вопросам социальной защиты и социальных гарантий, уровня жизни и возвращения сбережений населению Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда Александр Стоян.

* Круглый стол на тему: «МАФы и реальность: что мешает соблюдать закон?». Участники: Сергей Садовой, начальник ГУ контроля за благоустройством при КМДА; Андрей Ермак, глава Ассоциации владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм; Валентина Коробка, председатель Независимого Профсоюза предпринимателей Украины; Эдуард Курганский, предприниматель, представитель ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, координатор группы защиты малого бизнеса при гражданском движении «САМ»; Оксана Романюк, представитель инициативной группы (Проспект Свободы, 24); Марина Панасюк, представитель инициативной группы (метро Житомирская, Святошинский район); Тимур Ибраимов, активист «Сохрани старый Киев», представитель инициативной группы (Соломенский район); Натаьля Новак, депутат Киевсовета (фракция «Удар Виталия Кличко»).

* Состоится встреча Председателя ВРУ В.Литвина с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Украине, специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной М.Зурабовым.

* В Министерстве финансов Украины состоится публичное представление Отчета о выполнении Государственного бюджета Украины за 2011 год и пресс-конференция на тему: «Основные достижения деятельности правительства в 2010-2011 годах».

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