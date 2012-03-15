ТОП-10 (15 марта)

Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долговых выплат

Язев: Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ

Налогоплательщикам за год в автоматическом режиме было возмещено 20 млрд. грн.

Ветслужба Беларуси предлагает украинским коллегам вместе решить вопрос поставок агропродукции

ВР внесла изменения в законы о рынке природного газа и теплоснабжении

S&P ухудшило прогноз по рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный»

За дополнительные соцуслуги придется платить. Депутаты приняли закон

Правительство может изменить стандарты качества бензина

Кабмин создал Нацсовет по вопросам деятельности ОСМД

Миллер и Бойко снова обсудили сотрудничество в газовой сфере

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Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долговых выплат

Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долговых выплат по кредиту стэнд-бай 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Сейчас ведутся переговоры с МВФ о возможности реструктуризации этого долга, который предусматривается на этот год. А почему нет?», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил, что по долгу в 2012 году необходимо выплатить МВФ порядка 3 млрд. долл. и рефинансировать этот долг, по его мнению, нецелесообразно.

«Дайте нам три для того, чтобы мы вам три вернули. Можно же и эти три, которые мы вам должны, их выплаты перенести», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Позже В.КОПЫЛОВ отметил, что целесообразность реструктуризировать выплату долга, не рефинансировать его - это его личное мнение.

«Это мое мнение. О реструктуризации говорить проще», - сказал В.КОПЫЛОВ.

При этом В.КОПЫЛОВ предположил, что МВФ согласится на уступки в вопросе реструктуризации долга.

«Я думаю, что МВФ, наверное, пойдет на уступки», - сказал он.

При этом он отметил, что результат переговоров будет зависеть от многих факторов, в том числе и от качественности дипломатического ведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что правительство Украины официально не обращалось с просьбой об изменении условий выполнения своих обязательств перед Международным валютным фондом.

«Мы не получали никаких официальных заявлений и просьб правительства о реструктуризации. У нас нет никаких механизмов для реструктуризации или отсрочки платежей», - сказал М.АЛЬЕР.

Напомним, 13 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина пока не ведет переговоров с Международным валютным фондом по реструктуризации долга.

«Мы пока не ведем никаких конкретных переговоров о реструктуризации нашей задолженности. Напротив, мы исправно заплатили в январе погашение задолженности перед МВФ», - отметил премьер-министр.

Ранее в интервью агентству "Рейтер" Н.АЗАРОВ заявил, что Украина попросит своего ключевого кредитора - МВФ рефинансировать долг, погашение которого приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. По словам украинского премьера, такая возможность рефинансирования обсуждалась во время его встречи с исполнительным директором МВФ Кристин ЛАГАРД в конце января.

Справка УНИАН. Украина, выплатившая в феврале 575 миллионов долларов, до конца 2012 года должна вернуть Фонду еще около 3,1 миллиарда долларов ранее полученных кредитов.

В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

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Язев: Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ

Москва. Газовые переговоры не заканчиваются, потому что Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил президент Российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий ЯЗЕВ.

«Требования украинской стороны необоснованны. Мы готовы к переговорам и участвуем в них, но хотелось, чтобы требования были разумными и обоснованными. Украинская сторона не предлагает ничего взамен - просто требует прямолинейно, втупую снизить цену на поставляемый газ», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он подчеркнул, что поставки осуществляются в соответствии с контрактами, подписанными до 2019 года.

«Владимир Владимирович (ПУТИН) как-то давно, не в эту выборную компанию, говорил: а вы нам что?» - напомнил В.ЯЗЕВ.

По словам В.ЯЗЕВА, тот факт, что подписант этих соглашений Юлия ТИМОШЕНКО сидит в тюрьме, - «это дело украинского правосудия, и я его не собираюсь комментировать, а наш контракт - он имеет международную юрисдикцию».

«Пусть Украина обращается в Стокгольмский арбитраж», - предложил В.ЯЗЕВ.

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Налогоплательщикам за год в автоматическом режиме было возмещено 20 млрд. грн. - ГНСУ

Глава Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО отметил, что за год работы системы автоматического возмещения НДС налогоплательщикам в автоматическом режиме было возмещено 20 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, глава ГНСУ Александр КЛИМЕНКО и директор Службы финансовых расследований и информаций Налоговой и Таможенной администрации Нидерландов Ханс ван дер ВЛИСТ сегодня подписали рабочий план на 2012 год в рамках Меморандума о взаимопонимании по техническому сотрудничеству.

Рабочий план, в частности, предусматривает проведение совместных мероприятий по вопросам налогообложения прибыли предприятий, взыскания налоговой задолженности, международным аспектам налогообложения крупных транснациональных компаний, усилению борьбы с налоговыми преступлениями, а также внедрению системы горизонтального мониторинга в работе с налогоплательщиками.

По словам А.КЛИМЕНКО, целью рабочего плана является синхронизация налоговой системы Украины и налоговой системы европейских стран.

Комментируя задачу Налоговой службы Украины на 2012 год, А.КЛИМЕНКО отметил, что этот год должен стать «годом превращения налоговой службы в сервисную службу».

Он также отметил, что ГНСУ продолжит создание сервисных центров по работе с налогоплательщиками в каждой налоговой инспекции Украины.

По его словам, на сегодняшний день в Украине уже работают около 100 таких центров.

В свою очередь Ханс ван дер ВЛИСТ сказал, что налоговые органы Нидерландов заинтересованы в опыте Украины по налогообложению малых предприятий.

Он также отметил, что модель сервисных центров «является примером прозрачности налоговой службы».

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Ветслужба Беларуси предлагает украинским коллегам вместе решить вопрос поставок агропродукции

Минск. Урегулирование вопроса по качеству белорусских документов по безопасности мясомолочной продукции зависит от эффективного диалога между ветеринарными службами обоих государств и оперативного реагирования на взаимные запросы.

Об этом УНИАН сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Беларуси Юрий ПИВОВАРЧИК.

«Со своей стороны Государственная ветеринарная служба Беларуси предпринимает для этого все действия и хотела бы видеть аналогичные шаги от украинских коллег. В частности, мы все еще ожидаем протоколы испытаний, результаты исследований и другую имеющуюся у Госветфитослужбы информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности белорусской продукции, что документально подтвердит обоснованность предъявляемых претензий и позволит принять меры по их исключению», - подчеркнул Ю. ПИВОВАРЧИК.

Он также отметил, что уточнение вопросов по переданным белорусской стороной документам относительно действующей в Республике Беларусь системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов, подготовка дополнительных документов и иных мероприятий при необходимости, невозможны в условиях недоступности для связи руководства Госветфитослужбы Украины и специалистов, уполномоченных на ведение переговоров, а также непредставления ответов на запроси белорусской стороны. «Государственная ветеринарная служба Республики Беларусь призывает своих украинских коллег возвратиться к конструктивному диалогу и выражает надежду на взаимопонимание», - отметил Ю. ПИВОВАРЧИК.

Напомним, что Госветфитосанслужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к АЧС, продукции и сырья из них.

3 марта 2012 года Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси было отправлено официальное письмо ГлавеГосударственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивану БИСЮКУ с просьбой направить протоколы испытаний и другую имеющуюся в его ведомстве информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности белорусской продукции. В конце этого же дня от украинской стороны в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси поступил запрос с перечнем вопросов относительно действующей в Республике Беларусь системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов.

5 марта Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси заявил, что белорусская сторона намерена найти взаимопонимание с украинской стороной и не будет вводить ответные ограничительные меры в отношении Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, вчера заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр ГУРЬЯНОВ заявил, что уже в ближайшее время странам удастся решить все проблемные вопросы и поставки мясомолочной продукции из Беларуси в Украину возобновятся. При этом, по его мнению, проблема с поставками возникла не из-за качества белорусской продукции, а из-за качества обмена информации.

14 февраля в средствах массовой информации появились сообщения о претензиях Главы Госветфитослужбы Украины И.БИСЮКА к качеству документов, представленных белорусской стороной по запросу Киева.

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ВР внесла изменения в законы о рынке природного газа и теплоснабжении

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 250 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что на средства, находящиеся на текущих счетах со специальным режимом использования гарантированных поставщиков, их структурных подразделений, а также субъекта, уполномоченного Кабинетом министров Украины на формирование ресурса природного газа для потребителей Украины, осуществляющего продажу природного газа гарантированным поставщикам, не может быть обращено взыскание по обязательствам субъектов рынка природного газа.

На средства, которые учитываются по этим счетам, не налагается арест, а операции по этим счетам не подлежат остановке.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины “О теплоснабжении” (№9399).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что в случае, если субъекту ведения хозяйства предоставлен в пользование (аренду, концессию, управление и т. п.) целостный имущественный комплекс (индивидуально определенное имущество) по выработке тепловой энергии, такой субъект становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке, возникшие у субъекта ведения хозяйства, который раньше использовал указанное имущество (владел или пользовался им).

Также законом предусмотрено, что договоры о поставке и транспортировке энергоносителей заключаются с правопреемниками реорганизованной теплопоставляющей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке за предыдущий период.

Согласно закону, участник (учредитель) теплопоставляющей или теплогенерирующей организации в случае принятия решения о ее ликвидации обеспечивает погашение долга такой организации перед поставщиками энергоносителей.

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S&P ухудшило прогноз по рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «В+/В».

Кроме того, рейтинг Украины по национальной шкале понижен с «uaAA-» до «uaA+».

Оценка риска перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков подтверждена на уровне «В+», что соответствует долгосрочному рейтингу по обязательствам в иностранной валюте. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», присвоенный выпускам приоритетных необеспеченных обязательств в иностранной валюте, остается без изменений, отражая ожидания S&P о 30-50%-ном возмещении долга в случае дефолта.

В сообщении указывается, что прогноз «негативный» отражает усиление рисков, связанных со значительными потребностями Украины в рефинансировании внешнего долга и дефицита бюджета. Сдерживающее влияние на рейтинги Украины оказывают нежелание правительства проводить дальнейшие структурные реформы общественных финансов, а также значительный уровень долга финансового сектора, для которого характерна большая доля проблемных кредитов. Положительное влияние на рейтинги оказывают относительно низкий уровень долга общественного сектора, значительные природные ресурсы страны и относительно высокий потенциал роста экономики.

«На наш взгляд, риски, связанные с потребностями Украины в финансировании, усиливаются неопределенностью относительно действий правительства в связи с продолжающимися переговорами с МВФ о возобновлении приостановленной программы кредитования, а также с российской компанией ОАО «Газпром» по вопросам снижения стоимости газа, поставляемого на Украину», - отмечается в сообщении S&P.

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За дополнительные соцуслуги придется платить. Депутаты приняли закон

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления социальных услуг» (№ 8319).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 334 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Закон Украины “О социальных услугах”, которыми предусмотрено, что субъекты, предоставляющие социальные услуги, осуществляют свою деятельность в соответствии с уставными документами, гражданско-правовыми договорами (для физических лиц – предпринимателей), в которых определен перечень социальных услуг, категории лиц, которым они предоставляются, при наличии соответствующей подготовки их работников, с соблюдением государственных стандартов социальных услуг, этических, правовых норм и принципов предоставления социальных услуг.

Критерии деятельности субъектов, предоставляющих социальные услуги, устанавливаются Кабинетом министров Украины. При этом перечень социальных услуг утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере социальной политики.

Социальные услуги государственными и коммунальными субъектами, а также другими субъектами, предоставляющими социальные услуги с привлечением бюджетных средств, в объемах, определенных государственными стандартами социальных услуг, бесплатно предоставляются гражданам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с безработицей и зарегистрированы в государственной службе занятости как ищущие работу, бездомностью, стихийным бедствием, катастрофами, которые являются беженцами в результате вооруженных или межэтнических конфликтов, если среднемесячный доход этих лиц ниже, чем установленный прожиточный минимум.

Социальные услуги сверх объемов, определенных государственными стандартами, предоставляются за плату. Порядок регулирования тарифов на социальные услуги устанавливается Кабинетом министров Украины.

Предусмотрено, что местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления путем сбора, обобщения и анализа информации о положении и жизненных обстоятельствах лица или социальной группы, оценки влияния услуг на процесс преодоления сложных жизненных обстоятельств, определяют потребности в социальных услугах, их видах и объемах и обеспечивают их предоставление, в том числе путем социального заказа, за счет средств, предусмотренных данным законом для финансирования социальных услуг.

Также внесены изменения в Закону Украины “Об объединениях граждан”, которыми предусмотрено, что для выполнения уставных задач и целей зарегистрированные объединения граждан, их союзы могут непосредственно осуществлять необходимую хозяйственную деятельность без цели получения прибыли, а также хозяйственную и другую коммерческую деятельность путем образования хозрасчетных учреждений и организаций со статусом юридического лица, учреждения предприятий в порядке, установленном законом.

Внесены изменения в Закон Украины “О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях”, которыми предусмотрено, что государственные социальные нормативы в сфере предоставления социальных услуг устанавливаются для определения размеров государственных гарантий социальной поддержки лиц, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

С этой целью определяются: перечень, виды и объемы социальных услуг, которые предоставляются за счет государственного и местного бюджетов и страховых фондов; нормы и нормативы предоставления социальных услуг лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах; показатели качества социальных услуг.

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Правительство может изменить стандарты качества бензина

Правительство Украины рассматривает вопрос изменения стандартов качества бензина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в ходе встречи с общественными объединениями, которые работают в сфере защиты прав потребителей.

Он отметил, что на сегодняшний день у потребителей бензина в Украине возникает много вопросов по поводу качества этого продукта.

«Большие претензии у наших потребителей к качеству нефтепродуктов. Те, кто сталкиваются с этой сферой, говорят, что на наших заправках можно заправиться некачественным бензином. В правительстве сейчас рассматривается вопрос изменения технических условий», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Министерство экономического развития и торговли Украины продлило действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2012 года.

В частности, данным приказом продлено действие ДСТУ 3868-99 «Топливо дизельное. Технические условия» и ДСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные. Технические условия».

Напомним, на сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Однако в конце 2010 года тогда еще Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года, а потом Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) продлила действие старых стандартов на нефтепродукты до 31 декабря 2011 года.

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Кабмин создал Нацсовет по вопросам деятельности ОСМД

Кабинет Министров Украины 14 марта т.г. создал Национальный совет по вопросам создания и обеспечения функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) как временный консультативно-совещательный орган правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, основными задачами совета является координация действий органов исполнительной власти по вопросам создания и обеспечения деятельности ОСМД, содействие в решении проблемных вопросов, а также привлечение общественности к нормотворческой деятельности.

Новый совещательный орган призван анализировать состояние дел и причины возникновения проблем в процессе создания и обеспечения деятельности ОСМД, подавать правительству разработанные по результатам работы рекомендации и предложения. Персональный состав совета будет утверждаться приказом Минрегиона.

Согласно постановлению, в состав совета вошли глава Минрегиона (председатель совета), его первый заместитель, первый заместитель министра юстиции, заместители министров экономического развития и торговли, финансов, социальной политики, председатель Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики, Госземагентства и Госархстройинспекции, заместители председателей Государственной налоговой службы и Антимонопольного комитета.

Также предусмотрено, что участвовать в работе органа на постоянной основе будут директор департамента Минрегиона , представитель Секретариата КМУ и представители местных органов исполнительной власти. По согласию участие в работе совета примут председатель Нацкомиссии, осуществляющим государственное регулирование в сфере коммунальных услуг и НКРЭ, народные депутаты и представители объединений совладельцев многоквартирных домов, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений профсоюзов и работодателей, субъектов хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, также сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома» (№8474).

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Миллер и Бойко снова обсудили сотрудничество в газовой сфере

Москва. Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», "на встрече обсуждались вопросы сотрудничества России и Украины в газовой сфере".

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

20 февраля председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН сообщил журналистам, что Министерство энергетики России передало Украине новый проект газового договора.

3 марта Н.АЗАРОВ сообщил журналистам, что во время визита в Украину председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергея НАРЫШКИНА им был передан Украине проект нового контракта, который предусматривает снижение стоимости газа на 10%. «Это очень серьезный документ, который сразу же был передан Министерству топлива и энергетики Украины, Министерству юстиции и другим министерствам на детальное рассмотрение. Вот это все, что я могу сказать на сегодняшний день», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что сейчас проводится изучение этого документа.

15 марта президент Российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий ЯЗЕВ заявил, что газовые переговоры не заканчиваются, потому что Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ.

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