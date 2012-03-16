Президент 19-20 марта осуществит рабочий визит в Россию

19-20 марта состоится рабочий визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Российскую Федерацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом проинформировал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ планирует, в частности, посетить саммит Евразийского экономического содружества, в котором Украина имеет статус наблюдателя. Участие Президента Украины в этом мероприятии будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Глава государства собирается также провести встречи с лидерами государств - участников содружества, во время которых планирует обсудить самые актуальные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, сообщил С.ЛЁВОЧКИН.