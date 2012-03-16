СНБО становится центром по борьбе с коррупцией в Украине - Клюев

Совет национальной безопасности и обороны Украины становится центром по борьбе с коррупцией после решения Президента передать СНБО Национальный антикоррупционный комитет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО, об этом заявил на брифинге в Киеве секретарь СНБО Андрей КЛЮЕВ.

Он напомнил, что согласно сегодняшнему Указу Президента Национальный антикоррупционный комитет передается Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Исполнительным секретарем Комитета назначен секретарь СНБО, а его организационно-техническое обеспечение возложено на Аппарат Совета.

«Сегодня возникла необходимость в усилении организационной роли этого Комитета в разработке антикоррупционных инициатив с широким привлечением общественности к их обсуждению», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что научное сопровождение работы Национального антикоррупционного комитета и образованных им рабочих групп будет осуществлять Национальный институт стратегических исследований.

***

Клюев расценивает как повышение назначение его на должность секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ расценивает как повышение назначение его на нынешнюю должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Для меня это рост, очень большой рост», - заметил А.КЛЮЕВ.

Он обратил внимание, что в последнее время Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял уже много решений, а в ближайшее время будет принят еще ряд решений, которые существенно расширят полномочия СНБО.

По словам А.КЛЮЕВА, это касается не только экономических вопросов, но и внутренней и внешней политики.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что намерен сделать СНБО серьезным уважаемым органом власти.

Отвечая на вопросы журналистов, А.КЛЮЕВ заметил, что в связи с расширением полномочий СНБО будет увеличено количество сотрудников этого органа, но за счет штатных единиц других государственных учреждений.

Также А.КЛЮЕВ сказал, что хотел модернизировать здание СНБО. «Я люблю строить», - сказал он.

Секретарь Совета нацбезопасности выразил надежду, что он сможет это сделать и пошутил, что в том числе ему удастся выкрасить траву в зеленый цвет.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назначил А.КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, освободив его от должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины.

Сегодня, 16 марта, Президент подписал указ «О некоторых вопросах координации деятельности вспомогательных органов, образованных Президентом Украины». Согласно указу, координация деятельности вспомогательных органов, образованных Президентом для обеспечения безопасности и правопорядка во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, осуществляется секретарем СНБО.

Еще одним своим указом глава государства расширил полномочия секретаря СНБО в Национальном антикоррупционном комитете.

Также Президент образовал Комитет по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса, исполнительным секретарем которого назначил А.КЛЮЕВА.