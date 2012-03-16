ТОП-10 (16 марта)

Азаров обещает: в этом году будет занимать только для возвращения старых долгов

Тигипко: без внесения изменений в бюджете найдется 14 млрд. грн. на социнициативы президента

Для выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка введут спецкарточки

Онищенко: «украинский сыр – это не сыр». Сомневается в итогах независимой экспертизы

СНБО в ближайшее время рассмотрит вопрос о функционировании украинской ГТС

Азаров: для снижения рейтинга Украины нет никаких объективных оснований

В Украине рост промпроизводства в феврале составил 1,6%

Число зарегистрированных безработных в феврале выросло на 4,9% - до 546,6 тыс.

Цены на газ будут едиными для всех категорий потребителей?

Украина рассматривает возможность приватизации и концессии газораспределительных сетей

***

Азаров обещает: в этом году будет занимать только для возвращения старых долгов

Правительство Украины в 2012 году будет прибегать к заимствованиям лишь для того, чтобы погасить финансовые обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире Первого национального телеканала.

«Теперь мы занимаем ровно столько, сколько нам нужно отдать», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что, к примеру, в 2009 году правительство тратило заимствования не только для расчета с долгами, в результате чего внешний долг существенно вырос.

«Мы уже не одалживаем на зарплату, не одалживаем на реализацию наших разных проектов, а одалживаем ровно столько, сколько нам нужно отдать. Соответственно уровень необходимых займов снижается», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд. грн., на внутреннем — 60,952 млрд. грн.

Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2012 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 95,483 млрд. грн., из которых 53,208 млрд. грн., или 55,7% - выплаты по внутреннему долгу и 42,275 млрд. грн., или 44,3% - выплаты по внешнему долгу.

***

Тигипко: без внесения изменений в бюджете найдется 14 млрд. грн. на социнициативы президента

Для реализации социальных инициатив Президента Украины за счет роста экономики будет привлечено 14 млрд. грн. без принятия дополнительных нормативных актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Часа вопросов к правительству заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Он напомнил, что для выполнения ипотечной программы нужно 10 млрд. грн., а на выполнение социальных инициатив – 15-16 млрд. грн.

Он добавил, что перевыполнение Сводного бюджета за два месяца текущего года составило 2,2 млрд. грн., а перевыполнение доходов Пенсионного фонда – 1 млрд. грн. и в другие социальные фонды - 0,3 млрд. грн.

«Мы предполагаем, что за счет роста экономики сможем увеличить доходы примерно на 14 млрд. грн., не принимая никаких законодательных решений», -сказал С.ТИГИПКО.

Говоря о других источниках, за счет которых будут выполняться социальные обещания, вице-премьер отметил, что вместе с изменениями в бюджет нужно будет принять комплекс законов для наполнения госбюджета. В частности, по его словам, это касается перераспределения доходов от богатых к бедным.

«Я говорю в первую очередь о законе на богатство, изменении законодательства по оффшорным зонам, в том числе могут быть и инициативы относительно налогообложения полезных ископаемых», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует по итогам первого квартала внести изменения в бюджет для реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

При этом Министерство экономического развития и торговли Украины не планирует менять макропоказатели на 2012 год по итогам первого квартала.

По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, изменения к государственному бюджету 2012 года для реализации социальных инициатив Президента правительство Украины подготовит в начале апреля т.г.

Напомним, во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.

***

Для выплаты компенсаций по вкладам Сбербанка введут спецкарточки

Национальный банк Украины планирует ввести специальные карточки для выплаты населению компенсаций по вкладам Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире Первого национального телеканала.

«Сейчас Национальный банк работает над системой выдачи карточек всем тем вкладчикам, на которые будут перечислены эти компенсационные деньги, и у каждого гражданина, который получит компенсацию, будет выбор: то ли пойти в любой банкомат снять эту тысячу и потратить (это его право), или сохранить эту тысячу на выгодных условиях на своем депозите и получить хороший процент с этого», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которая не была выплачена при прежнем правительстве, до конца этого года. В целом количество граждан, которые должны получить возмещение, около 6 млн. чел.

***

Онищенко: «украинский сыр – это не сыр». Сомневается в итогах независимой экспертизы

Москва. Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявляет, что украинские сыры, поставляемые в Россию, не являются сырами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Г.ОНИЩЕНКО сказал в эфире радио «Эхо Москвы».

«Все должно соответствовать заявленным требованиям, а заявленные требования – это сыр, а если там что-то другое, называете это по-другому. Регистрируете это по-другому и втюхивайте потребителю некий другой продукт… (Украинский - УНИАН) сыр это по большому не сыр. Это продукт должен называться по-другому», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он отметил, что по российским техрегламентам такая продукция должна называться сырными продуктами и должны стоить дешевле на 30%.

«Нам дают некий суррогат, называют его сыром и продают его по цене», - отметил он.

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что специалисты Роспотребнадзора готовы выехать в Украину для инспекций предприятий, поставляющий сыры в Россию.

«Та сторона ждет, не дождется», - заявил он.

По его словам, бригада Роспотребнадзора готова выехать и сравнит технологию производства с российским законодательством на тех заводах, которые хотят поставлять продукцию на российский рынок.

Также Г.ОНИЩЕНКО сомневается в итогах независимой экспертизы украинских сыров.

«Я не знаю, что такое независимая экспертиза. От чего она не зависит? Она может не зависеть от здравого смысла, может не зависеть от профессионализма», - заявил Г.ОНИЩЕНКО и добавил: «Там где они сделали независимую экспертизу пусть туда и везут».

«Мои специалисты поедут и предъявят протоколы исследования. Я уверен, что ни одно производство, которое там есть, не располагает даже той аппаратурой, которая могла бы выполнить те исследования. Это достаточно дорогое, высокоточное оборудование. И вряд ли производственные лаборатории имеют такое оборудование у них», - сказал он.

«Не надо, как говорится, дурить нас маленьких. Везите и продавайте там, где вы сделали экспертизу», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

При этом он сообщил, что подобные проблемы есть и у российских производителей.

«Мы со своими разбираемся, но давайте не усугублять ситуацию и не завозить то, что не соответствует», - сказал он и добавил, что Роспотребнадзор готов сотрудничать с украинскими производителями, «если они наведут у себя порядок».

По его словами, украинские сыры должны быть качественными, и «тогда мы будем говорить: завозите больше, а мы займемся своими производителями».

Как сообщал УНИАН, вчера глава Ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил телеканалу «1+1», что независимая зарубежная экспертиза не обнаружила пальмового масла в украинских сырах, которые первыми попали под запрет Роспотребнадзора в России.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребсоюз заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводи, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

***

СНБО в ближайшее время рассмотрит вопрос о функционировании украинской ГТС

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о функционировании украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Андрей КЛЮЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, вопросы работы объектов топливно-энергетического комплекса всегда были вопросами национальной безопасности, не исключением является и функционирование ГТС.

Говоря о целесообразности создания консорциума по управлению украинской ГТС, секретарь СНБО высказался за создание соответствующего трехстороннего консорциума.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются соответствующие переговоры, и как только они завершатся, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение СНБО.

Кроме того, на заседании Совета нацбезопасности, по словам А.КЛЮЕВА, планируется рассмотреть вопрос энергосбережения.

***

Азаров: для снижения рейтинга Украины нет никаких объективных оснований

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что для снижения рейтинга Украины нет никаких объективных оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил, комментируя по просьбе пользователей сети Facebook информацию о смене рейтинговым агентством Standard & Poor’s прогноза по суверенным кредитным рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный».

Он отметил, что рейтинговые агентства при выставлении рейтингов иногда перестраховываются.

«Международное рейтинговое агентство, в том числе упомянутое Вами, выставляло перед кризисом 2008 г. очень высокие рейтинги многим финансовым учреждениям и странам, которые впоследствии обанкротились. После этого началась, на мой взгляд, перестраховка со стороны рейтинговых агентств, и в настоящее время многими рейтинговыми агентствами снижены оценки по таким странам, как Австрия, Франция, Великобритания. Да практически по всем, в том числе и по Украине. Для снижения рейтинга Украины нет никаких объективных оснований», - пишет Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сейчас в Украине позитивные оценки роста экономики. Соотношение долга к ВВП снижается и находится на гораздо низших отметках, чем для большинства европейских стран.

Украина, отметил Н.АЗАРОВ, стабильно рассчитывается по всем своим внешним и внутренним обязательствам.

«А что касается неопределенности работы с МВФ и "Газпромом", то и здесь никакой неопределенности нет. У нас есть программы сотрудничества с МВФ, а также есть действующий контракт с "Газпромом", который мы выполняем. Поэтому, на мой взгляд, это оценка субъективна, и, кстати, мое мнение разделяют практически все руководители правительств, которым пришлось иметь дело с пересмотром таких оценок. Если Вы почитаете реакцию многих руководителей стран Европы, то Вы легко убедитесь в том, что я сейчас сказал», - пишет Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, служба кредитных рейтингов Standard & Poor’ 15 марта сообщила о пересмотре прогноза по суверенным кредитным рейтингам Украины со «стабильного» на «негативный» из-за неопределенности в переговорах с МВФ о возобновлении приостановленной программы кредитования, а также с российской компанией ОАО «Газпром» по вопросам снижения стоимости газа.

***

В Украине рост промпроизводства в феврале составил 1,6%

В Украине рост промышленного производства в феврале 2012 года по сравнению с февралем 2011 года составил 1,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-феврале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 2%, в феврале 2012 г. против января – 0,4%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в феврале (в феврале 2012 г. к февралю 2011 г.) по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,5% (в феврале 2012 г. к январю 2012 г. – спад 6,2%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 0,8% (к январю – спад 9,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 5,3% (к январю – спад 3,9%).

В обрабатывающей промышленности спад объемов производства в феврале 2012 г. к февралю 2011 г. составил 1,5% (к январю т.г. – рост 0,9%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 0,8% (к январю – рост 6,7%).

В легкой промышленности в феврале 2012 г. к февралю 2011 г. зафиксирован спад объемов производства на уровне 9,5% (к январю т.г. – рост 17,7%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 7,6% (к январю – рост 14,7%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 17,2% (к январю – рост 32,8%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в феврале 2012 г. к февралю 2011 г. составил 10,2% (к январю – спад 0,5%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 2,4% (к январю – рост 10,8%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 12,4% (к январю – спад 12%).

В химической и нефтехимической промышленности в феврале 2012 года зафиксирован рост объемов производства на 11,8% (к январю т.г. – рост 6,9%), в том числе в химическом производстве – рост 15% (к январю – спад 7,1%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 2,9% (к январю – рост 5,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 13,6% (к январю – спад 1,7%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в феврале 2012 г. к февралю 2011 г. спад производства составил 3,8% (к январю – спад 6,8%), в машиностроении — рост 0,2% (к январю – рост 4,5%), в частности, в производстве машин и оборудования – спад 10,1% (к январю – рост 14,5%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 12,2% (к январю – рост 8,9%), в производстве транспортного оборудования – рост 1,7% (к январю – спад 3,2%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 12,3% (к январю – рост 6,4%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,5%, в январе-декабре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,3%.

***

Число зарегистрированных безработных в феврале выросло на 4,9% - до 546,6 тыс.

В Украине число зарегистрированных безработных в феврале 2012 г. выросло на 4,9%, или на 25,7 тыс. человек, и на 1 марта составило 546,6 тыс. С начала года уровень безработицы вырос на 27,5%, или на 117,8 тыс. человек (на 1 января 2012 года - 428,8 тыс. безработных).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 марта 2012 года составил 2% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года - 1,8%).

Количество безработных, которые на 1 марта т.г. получали пособие по безработице, составило 414,2 тыс. человек, что на 4%, или на 15,8 тыс. человек, больше по сравнению с данными на 1 февраля.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 марта 2012 г. составила 934 грн., что на 17 грн. больше, чем на 1 февраля.

Кроме того, по данным Госстата, в феврале т.г. на 10 рабочих мест претендовало 87 безработных. Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 марта 2012 года составляла 64,6 тыс. человек.

***

Цены на газ будут едиными для всех категорий потребителей?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров и Национальной комиссии госрегулирования энергетики (НКРЭ) до 2013 года издать нормативно-правовой акт о поэтапном переходе к единым ценам на природный газ для всех категорий потребителей.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденном Указом Президента №187 от 12 марта.

Вместе с тем, Президент поручил НКРЭ на протяжении 2012 года усовершенствовать формирование цен на газ для населения путем уменьшения существующей дифференциации.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время тарифы на газ для населения (дифференцированы в зависимости от объемов потребления и наличия счетчика) значительно ниже тарифов для промышленных потребителей. Данная ситуация является самой важной причиной отказа Международного валютного фонда продолжать программу кредитования Украины.

***

Украина рассматривает возможность приватизации и концессии газораспределительных сетей

Украина рассматривает возможность приватизации и концессии газораспределительных сетей. Об этом сказано в Национальном плане действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденном Указом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА №187 от 12 марта.

В частности, Президент поручил Кабинету министров, Министерству энергетики и угольной промышленности и Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) урегулировать вопрос использования газораспределительных сетей путем их приватизации или предоставлениях в концессию на срок более 10 лет.

Напомним, в настоящее время подавляющая часть газораспределительных сетей находится в собственности государства и передана в пользование региональным компаниям по газоснабжению и газификации (обл- и горгазы).

Как сообщал УНИАН, ФГИУ планирует выставить на продажу пакеты акций 48 областных и районных газораспределительных и газоснабжающих компаний с мая по июль.

Справка УНИАН. Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 году, согласно договору с ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», были переданы облгазам в пользование.

Общая протяженность украинских газораспределительных сетей составляет более 300 тыс. км.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН