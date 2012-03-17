Анонс на 19 марта

* 19-20 марта Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию.

* Публичная презентация отчета о выполнении бюджета Пенсионного фонда Украины за 2011 год, утвержденного постановлением правления Фонда 13 марта 2012 года.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине". В работе примет участие Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Что ждет украинцев на рынке мясной продукции?". Участники: Сергей Петренко, зам.директора Департамента экономического развития и аграрного рынка Минагрополитики и продовольствия Украины, Александр Ярославский, зам.ген.директора Украинской аграрной конфедерации; Елизавета Святкивская, исполнительный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

* Круглый стол "Проблемы обеспечения законодательных инициатив, направленных на развитие украинской IT-индустрии". Участвуют: депутаты Верховной Рады Виктор Янукович (ПР), Евгений Царьков (КПУ), Степан Давымука (БЮТБ), Виталий Хомутынник (ПР), представители крупнейших национальных IT-компаний из Киева, Львова, Донецка, Крыма, Одессы и других городов Украины. Организатор - Ассоциация "IT-Украина". Вопросы: приоритетные направления развития украинской IT-индустрии, создание профессионального объединения, способного обеспечить развитие IT-индустрии в Украине.

* Круглый стол на тему: «Ситуация на Бортнической станции аэрации и пути решения проблемы». Организатор - Комитет ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

* Пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского на тему: «Реализация приоритетных проектов Минприроды в контексте правительственных реформ 2010-2012 г.г.». Будут рассматриваться вопросы о создании нового механизма сотрудничества с экологической общественностью, о реализации проекта космического мониторинга для повышения эффективности деятельности Государственной экологической инспекции, об утилизации автомобильных шин и масел, развитии национальных природных парков, защите бездомных животных и др.

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