Сегодня в Москве будет принято решение о преобразовании ЕврАзЭС

Сегодня в Москве будет принято решение о преобразовании Совета Евразийского Экономического сообществ (ЕврАзЭС).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах пресс-службы президента России к заседанию Межгосударственного Совета ЕврАзЭС/Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств 19 марта в Москве.

«В ходе нынешней встречи главам государств-членов ЕврАзЭС предстоит принять решение по базовым принципам проекта Договора, предусматривающего преобразование Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в новое интеграционное объединение. Договоренность об этом была достигнута на предыдущем саммите ЕврАзЭС – 19 декабря 2011 г. в Москве», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества/Высшего Евразийского экономического совета планируется участие глав государств-членов ЕврАзЭС (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Республика Таджикистан), а также лидеров государств-наблюдателей при Сообществе (Республика Армения, Республика Молдова и Украина).

В материалах пресс-службы отмечается, что предстоящая встреча имеет большое значение для дальнейшего хода евразийской экономической интеграции. Ожидается, что лидеры государств-членов примут решения, уточняющие контуры будущих региональных интеграционных процессов.

«Действующее уже более 10 лет ЕврАзЭС зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма многосторонней экономической интеграции. Взаимодействие в этом формате относится к числу приоритетов российской внешней политики», - подчеркнула пресс-служба российского президента.

В сообщении напоминается, что новым этапом углубления интеграции Беларуси, Казахстана и России стал запуск с 1 января 2012 г. в рамках «тройки» ЕврАзЭС Единого экономического пространства (ЕЭП). В рамках ЕЭП проводится согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. С 1 января 2012 г. основополагающие международные договоры договорно-правовой базы ЕЭП введены в действие.

В дальнейшем к «тройке» смогут присоединиться и остальные государства-члены ЕврАзЭС – Киргизия и Таджикистан – по мере готовности экономик этих стран и выполнения ими требований, предусмотренных существующей договорно-правовой базой.

Кроме этого, на заседании будут рассмотрены вопросы начала работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Среди других важных аспектов дальнейшей интеграции – унификация паспортно-визового контроля в государствах-членах Таможенного союза, нацеленная на обеспечение свободного и беспрепятственного передвижения граждан по территории трех стран.

Решения предстоящего в Москве заседания глав государств призваны придать новый импульс интеграционным процессам на евразийском пространстве, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС примет участие президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

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