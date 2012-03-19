Сегодня Янукович отправляется с рабочим визитом в Россию

19-20 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в Российскую Федерацию.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА, В.ЯНУКОВИЧ планирует, в частности, посетить саммит Евразийского экономического содружества, в котором Украина имеет статус наблюдателя.

Участие Президента Украины в этом мероприятии будет способствовать дальнейшему построению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

В.ЯНУКОВИЧ намерен также провести встречи с лидерами государств-участников Содружества, во время которых планирует обсудить наиболее актуальные вопросы сотрудничества, представляющие взаимный интерес, отметил С.ЛЕВОЧКИН.