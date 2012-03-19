Янукович сделал ряд заявлений в интервью российским СМИ

Соглашение по созданию ЗСТ с СНД будет ратифицировано в ближайшее время

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что соглашение о создании зоны свободной торговли с СНД будет ратифицировано в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью Российскому телеканалу новостей «Россия-24».

По словам Президента Украины, у юристов возникли «мелкие процедурные вопросы», которые будут вскоре разрешены.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос о создании ЗСТ в рамках СНГ долгое время не принимался не из-за Украины, а именно из-за позиции России.

«В рамках СНГ мы часто встречаемся, и мы видели, что сдвинуть Россию так просто с места не удавалось, Сейчас наконец-то лед тронулся, и остались только мелкие вопросы. И соглашение, конечно, будет ратифицировано. Я уверен», - сказал Президент.

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Украина пока только присматривается к ЕвроАзЭС

Украина пока только присматривается к Евроазийскому экономическому сотрудничеству и не может сказать, насколько целесообразно ей вступать в это сообщество.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью российскому телеканалу «Россия-24».

«Мы присматриваемся сейчас к этому экономическому образованию»,- подчеркнул Глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина приветствует решение стран СНГ пойти на такой нелегкий шаг.

В тоже время, по его словам, Украина сегодня не готова дать конкретный ответ: будет ли она интегрироваться в эту структуру. Президент сказал, что Украина выпала из процесса формирования ЕвроАзЭС более чем на пять лет.

«Мы очень отстали, и чтобы войти в этот процесс, мы не понимаем, как мы это сделаем, мы не понимаем условий», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Украина потеряла очень много времени и сегодня не владеют информацией относительно деятельности объединения, а также не участвовала в подготовке документов, которые стали основой деятельности ЕвроАзЭС.

Также пока, по словам В.ЯНУКОВИЧА, не понятно как отразиться на союзе членство России, а в ближайшем будущем и Казахстана во ВТО.

Поэтому, по словам Президента, Украина, прежде чем принимать какое либо решение, хочет дождаться хотя бы первых результатов деятельности этого союза, как это повлияет на государства, которые в него входят, как это отразиться на их суверенитете.

«Чтобы двигаться по пути интеграции, мы должны иметь основания. А оснований мы пока не видим… идти в слепую?..не понимая, что мы получим?»,- отметил Глава государства.

В тоже время В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что желает соседям и друзьям Украины, которые решились на этот шаг, успехов и хороших результатов.

В тоже время говоря об интеграции Украины в Европейский Союз, Президент подчеркнул, что Украина рассматривает эту интеграцию прежде всего как механизм, который позволит приблизится Украине к Европейским стандартам.

«Это наше домашнее задание. Мы это делаем не для Европы, а для себя»,- отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, установление в Украине европейских стандартов не только существенно улучшит жизнь граждан, но и позволит избежать существующих на сегодня дискриминационных условий в вопросах торговли со странами ЕС.

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Украина и Россия практически согласовали вопрос о делимитации морской границы

Украина и Россия практически согласовали вопрос о делимитации морской границы. Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью российскому телеканалу «Россия-24».

«Многие вопросы нам удалось решить для наших приграничных районов, для наших граждан. Мы приблизились уже впритык к принятию решения по разграничению Керченского пролива. Это очень важно, и в связи с этим практически решили вопрос по делимитации границы между Украиной и Россией», - сказал Президент.

По его словам, это очень важный вопрос, решение которого позволит иметь цивилизованные межгосударственные отношения, «поскольку не имея границ, государства не могут существовать».

«Мы обязаны были выполнить эту работу, и мы ее фактически выполнили», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Также он подчеркнул важность решения вопроса об упрощении процедуры прохождения украинско-российской границы для граждан.

«Порядок пересечения границы должен быть максимально комфортным и должен быть упрощен. Мы должны с уважением относиться к нашим гражданам», - сказал Президент.

Он не исключает, что для этого нужно будет подписать дополнительные межгосударственные соглашения.

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У президента Украины нет права вмешиваться в ход судебного процесса по делу Тимошенко - Янукович

У президента Украины нет права вмешиваться в ход судебного процесса по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС накануне визита в Москву.

«Я не имею права давать оценки, тем более вмешиваться в процесс…Что касается Юлии Владимировны, судебный процесс еще не завершен, впереди - кассационный суд, суд высшей инстанции. Какое решение примет этот суд мне сложно сказать», - сказал Президент.

«Что касается моих прав, которые предусмотрены сегодня Конституцией, например, по отношению к Юлии Владимировне, да и к другим людям, которые сегодня попали под суд, я всегда их буду использовать сполна, но тогда, когда уже будет закончен процесс, когда уже будут приняты решения соответствующие», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.

Оно высказал уверенность в том, что «то огромное давление, которое сегодня идет на систему правоохранительных органов, на следователей, на судей, конечно оно играет в определенной степени в пользу тех, кого сегодня обвиняют».

«Как только примем криминально-процессуальный кодекс мы увидим, какие дела можно будет уже пересмотреть. Естественно, они будут пересматриваться. Мы сегодня пошли по пути гуманизации», - отметил Президент.

Что же касается личного отношения В.ЯНУКОВИЧА к Ю.ТИМОШЕНКО, то он сказал: «Вы поверьте, у меня никогда не было и нет ненависти вообще к человеку и к Юлии Владимировне».

«Меня поражает вот та ненависть и зло, которые сидят в ней и в некоторых ее, будем говорить, попутчиках или соратниках. Откуда столько ненависти и зла?», - задался вопросом президент Украины.

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Янукович заявляет, что в ближайшее время Украина примет закон о двух государственных языках

Украина в ближайшее время примет закон о двух государственных языках - украинском и русском.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ накануне визита в Москву.

«В этом заинтересована Украина, в этом заинтересованы люди, в этом заинтересовано население, которое разговаривает в основном на двух языках – на украинском и на русском", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он признал, что «были периоды времени в государстве, когда допускались перекосы в языковых проблемах». Однако сейчас, убежден В.ЯНУКОВИЧ, этой проблемы в Украине не существует и то, что «сейчас предлагают люди для того, чтобы нам не разжигать этот опять вопрос, который возникает от выборов до выборов, нужно этот вопрос отрегулировать».

«Но нужно, конечно, обязательно этот вопрос отрегулировать на законодательном уровне», - указал Президент.

В этой связи Глава государства привел в пример мировую практику, «много европейских стран имеют двуязычие, три языка государственных и живут нормально, спокойно».

«Поэтому мы пошли по этому пути. То есть, используя эту практику, которая есть в Европе, где принята Хартия о языках», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также он обратил внимание на то, что в стране есть районы, где разговаривают и на трех, четырех языках и для людей необходимо создать условия, в частности, преподавание в школах, учебники.