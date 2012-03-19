ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Места эммигрирующих украинских студентов занимают выходцы из стран третьего мира» пишет: Из Украины массово уезжают студенты для учебы за границей. Вместо них из других стран к нам приезжают китайцы, арабы и африканцы…

http://delo.ua/ukraine/mesta-emmigrirujuschih-ukrainskih-studentov-zanimajut-vyhodcy-iz-str-175036/

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Также «Дело» в публикации «Европейский Nabucco проиграл российскому "Южному потоку"» пишет: Акционеры Nabucco сократили мощность газопроводав и его протяженность в два раза. Таким образом Южный поток "Газпрома" лишился своего конкурента в Южной Европе…

http://delo.ua/world/evropejskij-nabucco-proigral-rossijskomu-juzhnomu-potoku-175043/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Затерянный сыр», в котором пишет: Украинские производители сыра в ближайшее время не смогут вернуться на российский рынок — Роспотребнадзор отменил проверки предприятий, которые должны были состояться на этой неделе. Российское и украинское ведомства обвиняют друг друга в затягивании организации проверок, тем временем ежемесячные потери компаний превышают $10 млн…

http://www.kommersant.ua/doc/1896075

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Курс на стабильность», в котором пишет: В конце прошлой недели завершилось трехнедельное снижение курса евро. В ходе пятничных торгов курс евро вырос на 0,8%, до $1,3187. Инвесторы с воодушевлением восприняли готовность финансовых властей еврозоны увеличить кредитоспособность фондов финансовой стабильности с 500 млрд до 700 млрд евро. Эксперты сомневаются в том, что события в Европе кардинальным образом повлияют на курс евро в Украине…

http://www.kommersant.ua/doc/1896092

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Издание «Экономические известия» в публикации «Инвесторам создали мечту» пишет: Президент выступил за корпоратизацию НАЭК «Энергоатом» и НЭК «Укрэнерго». Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательство в марте. Как и в случае с приватизацией облэнерго, в наибольшем выигрыше могут оказаться отечественные финансово-промышленные группы…

http://markets.eizvestia.com/full/investoram-sozdali-mechtu

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налоговая «евроинтеграция» пишет: Государственная налоговая служба Украины в последнее время проявляет беспрецедентную активность на внешнем направлении. Послы, главы торговых и экономических миссий, бизнесмены зачастили с визитами в здание на Львовской площади...

http://economics.unian.net/rus/detail/122647

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации ««Президент немецких сердец» избран в первом туре» пишет: 18 марта новым президентом Германии преобладающим большинством голосов Федерального собрания – 991 из 1228 – избран правозащитник из ГДР, протестантский священник 72-летний Йоахим Гаук. В ближайшую пятницу он официально вступит в должность. Теперь Йоахиму Гауку предстоит восстановить уважение к должности главы государства, пошатнувшееся после скандальных отставок его предшественников…

http://izvestia.ru/news/518917

(УНИАН)