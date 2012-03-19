Янукович принимает участие в заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС

Москва. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принимает участие в заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества / Высшего Евразийского экономического совета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в Кремле началось заседание в узком составе.

С украинской стороны также присутствует первый вице-премьер-министр Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

Президента Украины перед входом в зал заседания встретил лично Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. После приветственного рукопожатия главы государств проследовали к месту проведения мероприятия.

Предполагается, что позже заседание продолжится в расширенном составе. С украинской стороны будут присутствовать также глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, советник Президента Украины – руководитель Главного управления международных отношений АП Андрей ГОНЧАРУК, советник Президента Украины – руководитель Главного управления государственного протокола и церемониала АП Юрий ЛАДНЫЙ, а также посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

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