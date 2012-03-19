Янукович завтра встретится с Путиным

Москва. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр России Владимир ПУТИН завтра обсудят торгово-экономические отношения двух стран.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил пресс-секретарь В.ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ.

«Во время встречи будут обсуждаться двухсторонние отношения. Так как В.ПУТИН занимает должность премьер-министра, основной акцент во время переговоров будет уделен торгово-экономическому сотрудничеству», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться газовая тематика в отношениях двух стран, он ответил: «Не могу сказать».

По словам Д.ПЕСКОВА, основные переговоры В.ЯНУКОВИЧА состоятся сегодня с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится с двухдневным рабочим визитом в РФ.

Встреча В.ПУТИНА и В.ЯНУКОВИЧА запланирована на завтра в загородной резиденции Ново-Огарево.

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