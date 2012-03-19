Медведев: договор о Евразийском экономическом союзе будет подписан к 1 января 2015 г.

Москва . Договор о создании Евразийского экономического союза будет подписан к 1 января 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ после завершения заседания Межгоссовета ЕврАзЭС.

«Исходим из того, что всеобъемлющий договор о новом союзе будет разработан и подписан к 1 января 2015 года», - сказал Президент РФ.

Он отметил, что времени осталось не очень много, особенно, если вспомнить, как формировался Европейский Союз в 50-60-х годах.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, это было намного сильнее растянуто во времени, но у будущих стран-членов Евразийского экономического союза такого времени нет.

Он отметил, что за 2,5 года нужно завершить все процессы.

Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что во время заседания была достигнута договоренность, что вопросы формирования такого союза лидеры стран продолжат обсуждать и встретятся в мае 2012 года на новый саммит стран ЕврАзЭС.

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