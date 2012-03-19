Украина снова предложила ТС формат «3+1»

Москва. Украина снова предложила странам Таможенного союза сотрудничество в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

Об этом первый вице-премьер-министр Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сказал сегодня журналистам по окончании заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Российской Федерации.

«Конечно, любые объединения, тем более, таможенные союзы, какие бы они ни были, имеют целью создание объединенного рынка и защиту этого рынка. Конечно, страны-соседи, которые не являются членами таких союзов, будут в определенном смысле экономически страдать, потому что эти рынки будут защищены», - сказал он.

«Именно в процессе этого обсуждения была снова из украинской стороны предложена идея «3+1», которая на сегодняшний день не получила публичного обсуждения», - сообщил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, украинская сторона считает, что такая идея имеет право на жизнь, и Украина готова обсуждать сотрудничество с Таможенным союзом в формате «3+1».

Отвечая на вопрос, устраивает ли такая позиция Россию, он отметил: «На сегодняшний день именно потому, что не было глубокой проработки, мы исходим из того, что не устраивает».

В то же время, В.ХОРОШКОВСКИЙ заметил, что украинская сторона рассчитывает на правилах ВТО сформировать сбалансированные двусторонние и многосторонние отношения с Таможенным союзом.

По его словам, если Россия и другие страны Таможенного союза будут членами ВТО, это будет означать, что стороны будут работать на общей экономической базе.

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