Анонс на 20 марта

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: «Учтение предложений киевлян в проекте Генерального плана Киева». Будут обсуждаться итоги первого этапа общественных слушаний проекта Генплана Киева до 2025 года: анализ предложений и замечаний, поступивших от киевлян и специалистов, их учтение при доработке проекта, спорные вопросы и пути их решения. Докладчики - главный архитектор Киева С.Целовальник и руководитель разработчиков проекта Генплана - начальник КО «Институт Генерального плана г. Киева» С. Броневицкий.

* Пресс-конференция на тему: "Презентация национального меню Украины: будут ли украинцы употреблять отечественные продукты?". Участники: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк; президент Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

* По случаю 20-летия УСПП состоится торжественное заседание промышленников, предпринимателей и работодателей. Будут рассматриваться новые направления взаимодействия бизнеса и власти, механизмы государственно-частного партнерства, внедрение которых является крайне актуальным для обеспечения устойчивого роста экономики Украины. Участники: Премьер-министр Украины Николай Азаров, президент УСПП, Кинах, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, зам.министра инфраструктуры Украины Владимир Корниенко, председатель ГПСУ Александр Клименко, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, сопредседатель координационного комитета Польско-Украинской Хозяйственной Палаты Лешек Миллер, президент Американо-украинского делового совета Морган Уильямс и др.

* Круглый стол на тему: «ЗСТ в рамках СНГ: последствия для Украины». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: ратифицирует ли ВРУ Соглашение о создании ЗСТ с СНГ? Каковы экономические последствия для Украины от создания ЗСТ с СНГ? Как отразится на отношениях Украина-ЕС ратификация соглашения о создании ЗСТ в рамках СНГ? Участники: Алексей Урин, советник, руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине, Олег Волошин, директор Департамента информационной политики МИД Украины, Валерий Коновалюк, народный депутат Украины, ПР, Андрей Пышный, член политсовета партии «Фронт Змін»; Виктор Матчук, народный депутат Украины, НУ-НС.

* Круглый сел на тему: «Валютизация или дедолларизация: куда движется украинская финансовая система?». Инициатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Галина Пахачук, директор Департамента долгового и международной финансовой политики Министерства финансов, Александр Дубихвист, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ, Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Сергей Мамедов, председатель правления АБ «Укргазбанк»; Валентина Жуковская, председатель правления ОАО КБ «Надра», Дмитрий Гриджук, председатель правления ОАО КБ «Хрещатик» и др.

* Состоится «Дискуссия о недвижимости M2Talks» на тему:«Почему буксует» строительная реформа?». Участники: Лев Парцхаладзе, глава совета директоров Конфедерации строителей Украины, Ігор Лисов, зам.главы комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики. Дискуссия состоится при поддержке Конфедерации строителей Украины. Организатор: проперти PR агентство «М2».

11-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Евроинтеграция Украины: взгляд из Брюсселя». Организатор: Институт украинской политики. Вопросы: Актуальное состояние дел в процессах евроинтеграции Украины. Экономические аспекты евроинтеграции Украины. Перспективы парафирования и подписания договора об ассоциации с ЕС. Роль ЕС в развитии демократии в Восточной Европе. Участники: Константин Бондаренко, политолог, председатель правления Института украинской политики;. Ханс Мартенс, исполнительный директор ведущего аналитического центра в Брюсселе, Европейский политический центр; Аманда Пол политический аналитик ведущего аналитического центра в Брюсселе, Европейский политический центр (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон :095-879-79-61. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет совещание по развитию системы здравоохранения.

* В рамках 16-го международного Форума товаров для детей BABY EXPO '2012, организованного ВК "АККО Интернешнл" состоится круглый стол на тему: «Отечественная индустрия детского питания: современное состояние и перспективные направления развития». Участники: руководство Минагрополитики и продовольствия Украины, представители центральных органов исполнительной власти, руководители Национальной ассоциации «Укрконсервмолоко» и ведущие производители детского питания.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Первая Общественный платформа внедрения земельной реформы создана в Днепропетровской области». Формирование рынка земель сельскохозяйственного назначения является неизбежным в Украине. В Днепропетровске определили, что для минимизации рисков, нужно привлечь представителей всех заинтересованных сторон к мониторингу внедрения земельной реформы в области ответственными органами власти. С инициативой создания Платформы выступила Днепропетровская Ассоциация органов местного самоуправления и ряд общественных организаций. Эту работу активно поддерживает областная власть. Методологическую работу проводил Международный центр перспективных исследований при поддержке МФ «Відродження». Во время пресс-конференции состоится: Представление Гражданской платформы внедрения земельной реформы, Представление публичного документа о земельной реформе в Днепропетровской области. Участники: председатель Днепропетровского облсовета Евгений Удод, директор МЦПИ Вера Нанивская, председатель Госагентства земельных ресурсов Украины Сергей Тимченко, зам. исполнительного директора МФ "Відродження" Инна Пидлуская и др.

* В рамках выставки «ИнтерНефтеГаз 2012» и «АЗК 2012» состоится отраслевая конференция на тему: «Нефтепродукты в Украине: современное, будущее». Организатор - Научно-технический центр «Психея».

* Состоится встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине М.Зурабовым.

18-30 - В УНИАН в "Лаборатории" Сделай себя сам" состоится тренинг психолога Натальи Гладкой «Я управляю своим временем - я управляю своей жизнью». Во время тренинга участники овладеют техникой планирования времени, узнают как повысить собственную производительность за счет самоорганизации во времени, научатся моделировать свою жизнь и т.п.(ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация по телефону: (067) 133-20-00, e-mail: sam@unian.net . Участие для журналистов - бесплатно (при публикации материала о событии).

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