ТОП-10 (19 марта)

Главный санврач РФ обвинил Украину в срыве проверки сыроделов

Соглашение по созданию ЗСТ с СНД будет ратифицировано в ближайшее время

Украина пока только присматривается к ЕвроАзЭС

Госдолг Украины составляет 59,48 млрд. долларов

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2011 году составил 30,1 млрд. грн.

Янукович завтра встретится с Путиным

Президент одобрил закон о системе гарантирования вкладов физлиц

Кабмин выделил 300 млн. грн. на компенсацию аграриям потерь от гибели озимых

Украина снова предложила странам ТС сотрудничество в формате «3+1»

В наднациональном органе ЕЭП будут преобладать представители России

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Главный санврач РФ обвинил Украину в срыве проверки сыроделов

Роспотребнадзор отложил проверку украинских предприятий, которые планируют поставлять сыр в РФ.

Как сообщает «Лента.ру», по словам главы ведомства Геннадия ОНИЩЕНКО, инспекция была назначена на 19 марта.

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что российские специалисты были к ней готовы, однако украинская сторона не согласовала параметры проверки.

"Вместо технических согласований условий, порядка, маршрутов исследований и времени пребывания на территории Украины, не получив ответов от Минсельхоза (Украины), на протяжении второй половины уходящей недели мы наблюдали лишь какие-то рассуждения и ссылки на непонятные экспертизы", - заявил главный санитарный врач России.

При этом Г.ОНИЩЕНКО добавил, что Роспотребнадзор готов вести диалог с сыроделами напрямую, без участия официальных структур.

Ранее Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины сообщала о том, что диалог между Россией и Украиной по вопросу проверки качества сыров налажен.

19-21 марта должна была состояться проверка "Гадячсыра", а 26-30 марта - "Прометея" и "Пырятинского сырзавода".

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Соглашение по созданию ЗСТ с СНД будет ратифицировано в ближайшее время

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что соглашение о создании зоны свободной торговли с СНД будет ратифицировано в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью Российскому телеканалу новостей «Россия-24».

По словам Президента Украины, у юристов возникли «мелкие процедурные вопросы», которые будут вскоре разрешены.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос о создании ЗСТ в рамках СНГ долгое время не принимался не из-за Украины, а именно из-за позиции России.

«В рамках СНГ мы часто встречаемся, и мы видели, что сдвинуть Россию так просто с места не удавалось, Сейчас наконец-то лед тронулся, и остались только мелкие вопросы. И соглашение, конечно, будет ратифицировано. Я уверен», - сказал Президент.

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Украина пока только присматривается к ЕвроАзЭС

Украина пока только присматривается к Евроазийскому экономическому сотрудничеству и не может сказать, насколько целесообразно ей вступать в это сообщество.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью российскому телеканалу «Россия-24».

«Мы присматриваемся сейчас к этому экономическому образованию»,- подчеркнул Глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина приветствует решение стран СНГ пойти на такой нелегкий шаг.

В тоже время, по его словам, Украина сегодня не готова дать конкретный ответ: будет ли она интегрироваться в эту структуру. Президент сказал, что Украина выпала из процесса формирования ЕвроАзЭС более чем на пять лет.

«Мы очень отстали, и чтобы войти в этот процесс, мы не понимаем, как мы это сделаем, мы не понимаем условий», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Украина потеряла очень много времени и сегодня не владеют информацией относительно деятельности объединения, а также не участвовала в подготовке документов, которые стали основой деятельности ЕвроАзЭС.

Также пока, по словам В.ЯНУКОВИЧА, не понятно как отразиться на союзе членство России, а в ближайшем будущем и Казахстана во ВТО.

Поэтому, по словам Президента, Украина, прежде чем принимать какое либо решение, хочет дождаться хотя бы первых результатов деятельности этого союза, как это повлияет на государства, которые в него входят, как это отразиться на их суверенитете.

«Чтобы двигаться по пути интеграции, мы должны иметь основания. А оснований мы пока не видим… идти в слепую?..не понимая, что мы получим?»,- отметил Глава государства.

В тоже время В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что желает соседям и друзьям Украины, которые решились на этот шаг, успехов и хороших результатов.

В тоже время говоря об интеграции Украины в Европейский Союз, Президент подчеркнул, что Украина рассматривает эту интеграцию прежде всего как механизм, который позволит приблизится Украине к Европейским стандартам.

«Это наше домашнее задание. Мы это делаем не для Европы, а для себя»,- отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, установление в Украине европейских стандартов не только существенно улучшит жизнь граждан, но и позволит избежать существующих на сегодня дискриминационных условий в вопросах торговли со странами ЕС.

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Госдолг Украины составляет 59,48 млрд. долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2012 года составил 475 млрд. 216 млн. 664,23 тыс. грн., или 59 млрд. 478 млн. 661,83 тыс. долл., что на 0,4% больше показателя на конец 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 января 2012 г. составил 301,16 млрд. грн. (63,37% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 37,7 млрд. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 174,06 млрд. грн. (36,62%), или 21,78 млрд. долл.

Государственный долг Украины на конец января 2012 г. составил 358,57 млрд. грн. (75,45%), или 44,88 млрд. долл. Государственный внешний долг составил 196,69 млрд. грн. (41,39%), или 24,62 млрд. долл. Государственный внутренний долг составил 161,88 млрд. грн. (34,06%), или 20,26 млрд. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 116,65 млрд. грн. (24,55%), или 14,6 млрд. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 104,47 млрд. грн. (21,98%), или 13,08 млрд. долл.; гарантированный внутренний долг – 12,18 млрд. грн. (2,56%), или 1,52 млрд. долл.

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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2011 году составил 30,1 млрд. грн.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по итогам 2011 года составил 30,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя правления фонда Василий КРАВЧУК.

«...Для покрытия временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, ПФУ с Единого казначейского счета, согласно нормам действующего законодательства, в течение года выделялись средства... За прошлый год таких ссуд на погашение было направлено 31 млрд. грн. Остаток непогашенных сумм займов на 1 января 2012 года составил 12,4 млрд. грн.», - сказал В.КРАВЧУК.

К данным 12,4 млрд. грн. также добавляется запланированный дефицит бюджета фонда в размере 17,7 млрд. грн., который покрывается за счет средств государственного бюджета.

По словам В.КРАВЧУКА, увеличению дефицита бюджета ПФУ способствовали также решения судов в пользу пенсионеров. «В 2011 году в суды подано 3,1 млн. исков на органы ПФУ на общую сумму 9,4 млрд. грн. По итогам судебных решений в прошлом году были осуществлены выплаты на сумму 5,9 млрд. грн., что обусловило рост дефицита средств фонда», - отметил он.

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО в конце января 2012 года заявил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины в 2011 году составил около 19,5 млрд. грн. вместо ожидаемых 17,8 млрд. грн.

Справка УНИАН. По данным Пенсионного фонда, сумма поступлений фонда по итогам 2011 года составила 197,6 млрд. грн., в том числе собственных — 139,1 млрд. грн., что на 16,5%, или на 19,7 млрд. грн., больше по сравнению с 2010 годом.

Сумма расходов фонда по итогам 2011 года составила 210,2 млрд. грн., в том числе: расходы за счет собственных средств составили 163,8 млрд. грн., за счет средств госбюджета — 46,4 млрд. грн.

Из госбюджета на финансирование пенсионных программ в течение прошлого года было выделено 58,3 млрд. грн., что на 5,8 млрд. грн. меньше фактических объемов 2010 года. Структура выделенных средств выглядела следующим образом: 40,6 млрд. грн. - дотация на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по разным программам, 17,8 млрд. грн. - средства на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

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Янукович завтра встретится с Путиным

Москва. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр России Владимир ПУТИН завтра обсудят торгово-экономические отношения двух стран.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил пресс-секретарь В.ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ.

«Во время встречи будут обсуждаться двухсторонние отношения. Так как В.ПУТИН занимает должность премьер-министра, основной акцент во время переговоров будет уделен торгово-экономическому сотрудничеству», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться газовая тематика в отношениях двух стран, он ответил: «Не могу сказать».

По словам Д.ПЕСКОВА, основные переговоры В.ЯНУКОВИЧА состоятся сегодня с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится с двухдневным рабочим визитом в РФ.

Встреча В.ПУТИНА и В.ЯНУКОВИЧА запланирована на завтра в загородной резиденции Ново-Огарево.

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Президент одобрил закон о системе гарантирования вкладов физлиц

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 23 февраля.

Законом устанавливаются правовые, финансовые и организационные принципы функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, порядок выплаты Фондом возмещения по вкладам, а также регулируются отношения между Фондом, банками, Национальным банком Украины, определяются полномочия и функции Фонда по выведению неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков.

Фонд является учреждением, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. Основной задачей Фонда является обеспечение функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведение неплатежеспособных банков с рынка. Административный совет Фонда состоит из пяти человек - один представитель Кабинета министров Украины, два представителя Национального банка Украины, один представитель профильного комитета Верховной Рады Украины и директор-распорядитель Фонда. Исполнительная дирекция Фонда осуществляет управление текущей деятельностью Фонда.

Участниками Фонда являются банки. Участие банков в Фонде является обязательным. Банк обязан выплачивать в Фонд сборы. Источниками формирования средств Фонда являются начальные сборы с участников Фонда; регулярные сборы с участников Фонда; специальный сбор в Фонд; доходы, полученные от инвестирования средств Фонда в государственные ценные бумаги Украины; доходы, полученные в виде процентов, начисленных Национальным банком Украины по остаткам средств на счетах Фонда, открытых в Национальном банке Украины; кредиты, привлеченные от Национального банка Украины; средства, которые были внесены Национальным банком Украины в размере 20 миллионов гривень в день создания Фонда и др.

Минимальный объем средств Фонда не может быть ниже 2,5 процента от суммы гарантированных Фондом средств вкладчиков в пределах суммы возмещения с учетом суммы сборов с участников Фонда, которые должны поступить на протяжении следующего квартала. При условиях достижения минимальной границы или риска существенного уменьшения объема средств Фонда Фонд имеет право принять меры для пополнения средств Фонда за счет источников, определенных частью первой этой статьи.

Фонд гарантирует каждому вкладчику банка возмещение средств по его вкладу. Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, начисленные на день принятия решения Национальным банком Украины об отнесении банка к категории неплатежеспособных и начале процедуры выведения Фондом банка с рынка, но не больше суммы, установленной административным советом Фонда на дату принятия такого решения, независимо от количества вкладов в одном банке.

Выполнение обязательств Фонда перед вкладчиками осуществляется Фондом с соблюдением требований относительно минимальных расходов Фонда и убытков для вкладчиков способом, определенным этим Законом, в том числе путем передачи активов и обязательств банка принимающему банку, продажи банка, создания переходного банка на протяжении действия временной администрации или выплаты возмещения вкладчикам после принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Выплата возмещения осуществляется с учетом сумм, оплаченных вкладчику на протяжении действия временной администрации в банке.

Гарантии Фонда не распространяются на возмещение средств по вкладам в случаях, предусмотренных этим Законом. Фонд не возмещает средства переданные банку в доверительное управление; по вкладам в размере менее 10 гривен; по вкладам, подтвержденным сберегательным (депозитным) сертификатом на предъявителя; размещенные на вклад в банке лицом, которое было членом наблюдательного (надзорного) совета, правления (совета директоров), ревизионной комиссии банка, если со дня его освобождения от должности до дня принятия Национальным банком Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных не прошел один год, и др.

Фонд начинает выплату возмещения средств вкладчикам, их представителям и наследникам в национальной валюте Украины в наличной или безналичной форме не позже чем через семь дней со дня принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Предусмотрено что Фонд и Национальный банк Украины сотрудничают с целью обеспечения стабильности банковской системы Украины и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков. С этой целью Фонд и Национальный банк Украины заключают договор о сотрудничестве, который предусматривает принципы сотрудничества между этими учреждениями в процессе регулирования и надзора за деятельностью банков, применения к ним мер влияния, инспекционных проверок банков, осуществления мероприятий по выведению неплатежеспособных банков с рынка.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

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Кабмин выделил 300 млн. грн. на компенсацию аграриям потерь от гибели озимых

Правительство Украины выделило 300 млн. грн. для компенсации сельхозпроизводителям затрат на пересев озимых зерновых культур, погибших в результате неблагоприятных погодных условий этой зимой.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, такое решение правительство приняло в понедельник, 19 марта.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил обеспечить адресную компенсацию производителям за расходы, которые они понесут в связи с необходимостью пересева площадей озимых зерновых. При этом пересев подсолнечника и рапса (как высокодоходных и не включенных в продовольственной баланс культур) компенсироваться не будет.

На сегодня обобщаются данные о площади, которую необходимо пересевать, и размеры соответствующих компенсаций, которые будут выплачены сельхозпроизводителям.

В пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что выделение средств на компенсацию будет проведено до конца апреля текущего года.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагрпрода, аграриям необходимо будет пересеять 3 млн. га озимых зерновых культур. Больше всего пострадали юг и восток Украины – Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области. Министр агрополитики и продовольствия Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что компенсация будет выделяться только на зерновые культуры и составит примерно 100 грн. на 1 га посевов озимых культур.

Убытки аграриев от гибели 3,5 млн. га озимых культур эксперты оценивают в 4 млрд. грн.

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Украина снова предложила странам ТС сотрудничество в формате «3+1»

Москва. Украина снова предложила странам Таможенного союза сотрудничество в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

Об этом первый вице-премьер-министр Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сказал сегодня журналистам по окончании заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Российской Федерации.

«Конечно, любые объединения, тем более, таможенные союзы, какие бы они ни были, имеют целью создание объединенного рынка и защиту этого рынка. Конечно, страны-соседи, которые не являются членами таких союзов, будут в определенном смысле экономически страдать, потому что эти рынки будут защищены», - сказал он.

«Именно в процессе этого обсуждения была снова из украинской стороны предложена идея «3+1», которая на сегодняшний день не получила публичного обсуждения», - сообщил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, украинская сторона считает, что такая идея имеет право на жизнь, и Украина готова обсуждать сотрудничество с Таможенным союзом в формате «3+1».

Отвечая на вопрос, устраивает ли такая позиция Россию, он отметил: «На сегодняшний день именно потому, что не было глубокой проработки, мы исходим из того, что не устраивает».

В то же время, В.ХОРОШКОВСКИЙ заметил, что украинская сторона рассчитывает на правилах ВТО сформировать сбалансированные двусторонние и многосторонние отношения с Таможенным союзом.

По его словам, если Россия и другие страны Таможенного союза будут членами ВТО, это будет означать, что стороны будут работать на общей экономической базе.

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В наднациональном органе ЕЭП будут преобладать представители России

Москва. В наднациональном органе Единого экономического пространства – Евразийской экономической комиссии будут преобладать представители России.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава ЕЭК Виктор ХРИСТЕНКО сказал на заседании ЕврАзЭС в Москве.

«Уверен, что мы в течение ближайших двух месяцев сформируем костяк кадрового состава в соответствии с представленостью стран внутри этого профессионального состава. Напомню, что, по утвержденным документам, представленость на уровне 6% у Республики Беларусь, 10% - Республики Казахстан и 84% - РФ», - сказал В.ХРИСТЕНКО.

По его словам, объявлен конкурс на замещение около 350 вакансий в ЕЭК. На сегодняшний день на каждое место претендуют три человека.

В.ХРИСТЕНКО сообщил, что уже начато формирование рабочих органов ЕЭК.

По его словам, сейчас идет активное формирование консультативных комитетов, которые включают представителей национальных правительства.

Он напомнил, что ЕЭК работает с начала года и уже прошло два заседания совета комиссии.

По словам В.ХРИСТЕНКО, на заседаниях коллегии ЕЭК еженедельно обсуждаются вопросы таможенно-тарифного регулирования, введения мер защиты общего рынка и другие вопросы.

Он также сообщил, что правительство России завершает работу по подбору помещения для ЕЭК.

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