СНБО заработает как центр разработки стратегических решений в сфере безопасности - эксперт

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что после расширения функций Совета национальной безопасности и обороны, этот орган заработает как центр разработки стратегических решений в области безопасности.

Такое мнение политолог высказал журналистам, комментируя решения президента Украины относительно расширения функций СНБО.

«По состоянию, в котором находился СНБО до назначения его секретарем Андрея КЛЮЕВА - это был абсолютно ненужный орган. Он фактически не функционировал. Профессиональных кадров не было. Сейчас, когда на это место пришел активный деятельный человек, есть шансы, что этот орган будет, как орган конституционный, исполнять свои функции в полной мере», - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он добавил, что следующим этапом должно быть обновление кадрового состава СНБО.

«Если с полномочиями вопрос решается в связи с указом президента, то с кадрами еще предстоит. Поскольку за последнее время там полностью был обнулен в кадровом отношении этот орган. Думаю, есть надежда, что он заработает как полноценный центр разработки стратегических решений в области безопасности – а это очень широкая область», - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Политолог провел параллель между СНБО, когда секретарем структуры был В.ГОРБУЛИН и СНБО с секретарем А.КЛЮЕВЫМ.

«Необходимо понимать, что определенные параллели между СНБО, времен В.ГОРБУЛИНА и сегодняшним, есть, потому что В.ГОРБУЛИН был близкий Леониду КУЧМЕ человек, также и Андрей КЛЮЕВ – человек с длинной историей взаимоотношений с президентом. И, в этом смысле, когда мы живем в президентской республике, важна дистанция между руководителем СНБО и президентом. И это важнее даже чем формальные полномочия».

М.ПОГРЕБИНСКИЙ подчеркнул, что А.КЛЮЕВУ предстоит выработать повестку дня на ближайшие месяцы до отпусков, определить приоритеты, самые актуальные вопросы и найти методы их решения на первом же заседании СНБО.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса. Исполнительным секретарем Комитета назначен секретарь СНБО Андрей КЛЮЕВ.

Также президент передал в подчинение СНБО Национальный антикоррупционный комитет.