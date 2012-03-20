Высший спецсуд 15 мая рассмотрит кассацию по "газовому делу" Тимошенко

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 15 мая рассмотрит кассацию защиты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на приговор по «газовому делу».

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

"Мне сегодня сообщили в информационной службе Высшего спецсуда, что рассмотрение кассации назначено на 15 мая на 10.00", - сказал адвокат.

Он пояснил, что это будет рассмотрение кассации по сути, так как проведение предварительных заседаний в данной судебной инстанции не предполагается.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.

26 января 2012 года адвокаты экс-премьера подали кассационную жалобу на приговор Печерского райсуда Киева, которым она была осуждена к семи годам лишения свободы.