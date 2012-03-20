Назначение Клюева на должность секретаря СНБО - это усиление позиций Совбеза – эксперт

Назначение Андрея КЛЮЕВА на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны - это фактическое усиление позиций СНБО.

Такое мнение, журналистам высказал политолог Кость БОНДАРЕНКО, комментируя решения президента Украины относительно расширения функций СНБО.

«СНБО является одним из тех органов, который управляется непосредственно президентом и поэтому назначение А.КЛЮЕВА в СНБО означает, что президент фактически решил использовать СНБО максимально эффективно. До этого он выполнял больше совещательные функции. Теперь очевидно станет одним из инструментов влияния на ситуацию в Украине», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Виктор ЯНУКОВИЧ, по мнению политолога, расширил функций СНБО, подтвердил, что хочет, чтоб СНБО выполнял фактически функции куратора силовых структур в исполнительной системе власти и непосредственно осуществлял эффективный надзор за ними со стороны президента, в том числе, и как верховного главнокомандующего.

По мнению политолога, А.КЛЮЕВ по своему весу и значению для системы власти будет напоминать Владимира ГОРБУЛИНА. «Во времена его руководства СНБО действительно была органом, который влиял на ситуацию в стране», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

По словам политолога, у экс-секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ были абсолютно другие полномочия, она пришла на должность во времена Виктора ЮЩЕНКО, “который не занимался своими президентскими полномочиями” . “Он считал, что его президентская миссия закончилась в тот момент, когда его избрали президентом», - заявил политолог.

К.БОНДАРЕНКО отметил, что в последние годы, СНБО работал не в полную силу. Именно во времена, когда секретарем СНБО был В.ГОРБУЛИН, подчеркнул политолог, СНБО действительно был причастен к процессам создания государства, осуществлял надзор за обороноспособностью и обеспечением безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса. Исполнительным секретарем Комитета назначен секретарь СНБО Андрей КЛЮЕВ.

Также президент передал в подчинение СНБО Национальный антикоррупционный комитет.