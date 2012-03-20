ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Посевная-2012: Посевная глазами поставщиков» пишет: рекордное расширение посевных площадей весной формирует рекордный спрос на ресурсы для весенней посевной. Поставщики семян, минудобрений и средств защиты растений рассчитывают увеличить объемы продаж, по некоторым позициям — в полтора раза…

http://delo.ua/business/posevnaja-2012-posevnaja-glazami-postavschikov-175085/

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Также«Дело» в публикации «Газпром планирует поднять стоимость газа» пишет: российская газовая монополия "Газпром" предложила российскому правительству провести дополнительную индексацию цен на 26,3 процента с 1 октября 2012 года

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http://delo.ua/world/gazprom-planiruet-podnjat-stoimost-gaza-175090/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Безотказная стратегия», в котором пишет: Вчера в Москве состоялся саммит Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в котором, вопреки обыкновению, приняли участие главы не только стран—членов этого союза, но и стран—наблюдателей, в том числе президент Украины Виктор Янукович. Россия пригрозила государствам-партнерам санкциями в случае отказа присоединиться к ЕврАзЭС…

http://www.kommersant.ua/doc/1896790

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Руки дошли до крыльев», в котором пишет: "Украинская авиационная группа" начала реорганизацию. Как стало известно "Ъ", рейсы авиакомпании "Днеправиа" теперь под собственным флагом будет выполнять "АэроСвит"…

http://www.kommersant.ua/doc/1896652

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Издание «Экономические известия» в публикации «Бензин будут удерживать» пишет: Система налогового регулирования рынка нефтепродуктов в Украине требует усовершенствования, чтобы он эффективно развивался в условиях неблагоприятных ценовых прогнозов. С этой целью, как сообщили в пресс-службе Минэнергоугля, ведомство инициировало проведение на текущей неделе правительственных консультаций о снижении акцизных сборов для стабилизации ценовой ситуации…

http://state.eizvestia.com/full/benzin-budut-uderzhivat

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Продовольствие подорожает» пишет: поведение мировых индексов, отражающих состояние и перспективы продовольственного рынка, свидетельствует о том, что стоит приготовиться к росту цен…

http://www.izvestia.ru/news/518984

(УНИАН)