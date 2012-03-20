ВР планирует разграничить полномочия госорганов в сферах естественных монополий и связи

Верховная Рада Украины планирует разграничить полномочия государственных органов в сферах естественных монополий и в отрасли связи.

Как передает корреспондент УНИАН, за одобрение соответствующего законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (№ 9750) проголосовали 260 народных депутатов из 406, зарегистрированных в сессионном зале.

Главной целью принятия предложенных изменений в Законы Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», «О телекоммуникациях», «О естественных монополиях» и в Кодекс Украины об административных правонарушениях является законодательное обеспечение четкого разграничения полномочий Антимонопольного комитета, органов регулирования естественных монополий в части определения правового статуса субъектов ведения хозяйства на этих рынках, которое осуществляется в целях обеспечения их эффективного регулирования.

Внесение изменений в статью 2 Закона Украины «О естественных монополиях» даст возможность национальным комиссиям, осуществляющим государственное регулирование естественных монополий, регулировать отношения, возникающие на товарных рынках Украины, которые находятся в состоянии естественной монополии, и на смежных рынках, в соответствии со статьей 13 этого закона.

Органам - регуляторам естественных монополий предоставляются полномочия определять конкретных субъектов естественных монополий, деятельность которых регулируется в соответствии с Законом Украины «О естественных монополиях». На основании этого они ведут реестры таких субъектов ведения хозяйства в соответствующих сферах. С целью недопущения коллизий предлагается уточнить, что Антимонопольным комитетом Украины ведется сводный перечень естественных монополий, который будет обобщать материалы реестров, которые составляются и ведутся в сфере жилищно-коммунального хозяйства – центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в этой сфере, а в других сферах, в которых действуют субъекты естественных монополий, – национальными комиссиями регулирования естественных монополий.

В статье 14 Закона Украины «О естественных монополиях» предлагается очертить конкретный круг лиц и более четко определить права национальных комиссий регулирования получать информацию, необходимую для принятия соответствующих решений.

На регулятора возлагается анализ рынков в сфере телекоммуникационных услуг, определения операторов, провайдеров телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на определенных рынках телекоммуникационных услуг.

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