ВР призвала ЕС ускорить подписание Соглашения об ассоциации с Украиной

Верховная Рада Украины призывает Европейский Союз и его государства-члены продемонстрировать политическую волю и обеспечить скорейшее подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении ВР «О заключении Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, между Украиной и Европейским Союзом», за которое проголосовали 267 народных депутатов из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент также призвал ЕС предусмотреть возможность начала выполнения Соглашения об ассоциации до момента вступления его в силу, в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании Европейского Союза и синхронном предоставлении всех документов, необходимых для процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая зону свободной торговли, в Верховную Раду Украины, Европейский парламент и национальные парламенты государств - членов ЕС сразу после подписания Соглашения.

Кроме того, ВР призвала ЕС оказать Украине достаточную финансовую, техническую и законодательную помощь в период подготовки к выполнению и реализации Соглашения; помочь в дальнейшем в распространении в Украине и среди государств - членов ЕС информации о преимуществах Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для Украины, с одной стороны, и ЕС, с другой, прежде всего, в контексте признания Украины как европейской страны с европейской идентичностью, которая разделяет общую историю и общие ценности со странами Европейского Союза.

По убеждению ВР, Евросоюз должен осуществить шаги, необходимые для создания условий для дальнейшего прогресса в отношениях между Украиной и ЕС, в т.ч. для избежания угрозы искусственной политизации процесса сближения между Украиной и ЕС на амбициозных и взаимовыгодных принципах политической ассоциации и экономической интеграции.

В заявлении также отмечается, что парламент ожидает, что Президент Украины определит заключение и выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС первоочередным приоритетом государственного развития; обеспечит выполнение согласованного с лидерами ЕС в Киеве во время Саммита Украина–ЕС 19 декабря 2011 года обязательства создать институционные, регуляторные и технические условия для имплементации Соглашения об ассоциации и для создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

При этом парламент ожидает, что Кабинет министров Украины обеспечит ускоренное выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и вступления его в силу; предусмотрит финансирование мер, необходимых для должного и полного выполнения Украиной обязательств, предусмотренных в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, в т.ч. во время формирования проектов государственного бюджета. Кроме того, ВР рассчитывает, что правительство обеспечит должное и полное выполнение Повестки дня ассоциации между Украиной и ЕС с учетом приоритетов, которые подлежат ежегодному согласованию с ЕС; обеспечит надлежащие, предусмотренные законодательством условия для свободного и честного проведения выборов в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года.

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