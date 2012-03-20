ТОП-10 (20 марта)

КС разрешил чиновникам не обнародовать свои расходы

ВР видит признаки преступления и личный интерес Тимошенко в соглашениях с РФ

ВР утвердила свою смету расходов на 2012 год в размере 869 млн. грн.

Хранилище ядерного топлива введут в эксплуатацию в 2015 году

Парламент упростил процедуру госзакупок высшими учебными заведениями

ВР приняла законопроект Кармазина по реформированию нефтегазового комплекса

Валовой внешний долг Украины в 2011 году вырос на 7,6% - до 126,2 млрд долл

Путин предложил Януковичу синхронно с Медведевым ратифицировать соглашение о ЗСТ СНГ

Госдума РФ ратифицировала договор о ЗСТ в рамках СНГ

ВР призвала ЕС ускорить подписание Соглашения об ассоциации с Украиной

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КС разрешил чиновникам не обнародовать свои расходы

Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» об обнародовании государственными служащими и чиновникам своих расходов с 1 июля по 31 декабря 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Конституционного Суда заместитель председателя КС Сергей ВИНОКУРОВ сообщил, что такое решение было принято судом 13 марта текущего года.

Согласно обнародованному решению КС, госслужащие и депутаты подают декларации в 2012 году по «установленным действующим законодательством формам и порядку».

Вместе с тем, по информации С.ВИНОКУРОВА, КС признал конституционным запрет согласно п.2 ч.1 ст.7 данного закона, входить госслужащим и депутатам в состав органов управления предприятий или организаций с целью получения прибыли.

В то же время КС признал не отвечающим Конституции Украины положение данного закона о запрете лицам принимать участие в общих собраниях предприятий или организаций, имеющих целью получение прибыли.

Как сообщал УНИАН, 53 народных депутатов внесли в КС представление относительно конституционности пункта 2 части первой статьи 7, пункта 2 раздела VIII „Заключительные и переходные положения“ Закона „О принципах предотвращения и противодействия коррупции“.

В соответствии с данным законом, лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, запрещается входить в любые органы управления предприятия, которое имеет целью получение прибыли.

В предыдущем законодательном регулировании мер, направленных на предотвращение и противодействую коррупции, речь шла лишь о запрещении соответствующим лицам входить в правление и другие исполнительные органы субъекта хозяйствования.

Действующим законом предусмотрен и запрет принимать участие в общем собрании субъекта хозяйствования.

Авторы ходатайства утверждают, что по норме закона (пункт 2 части первой статьи 7) возможность лица занимать должности, перечисленные в пункте 1 части первой статьи 4 закона, фактически ставится в зависимость от наличия у него корпоративных прав, а также ограничивается возможность этих лиц осуществлять свои корпоративные права.

Согласно части 1 статьи 12 закона лица, уполномоченные на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, обязаны ежегодно до 1 апреля подавать по месту работы (службы) декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год по установленной данным законом форме.

Субъект права на конституционное представление оспорил и положение пункта 2 раздела VІІІ „Заключительные и переходные положения“ закона, по которому в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год сведения о расходах предоставляются со дня вступления в силу данного закона, поскольку указанному положению предоставляется обратное действие во времени.

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ВР видит признаки преступления и личный интерес Тимошенко в соглашениях с РФ

Верховная Рада Украины усматривает признаки уголовных преступлений и личную зависимость и заинтересованность бывшего главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление «Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины» проголосовали 266 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент принял к сведению соответствующий отчет ВСК. Верховная Рада Украины отметила, что 17-19 января 2009 года во время ведения переговоров и подписания директив на заключение газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО скрыла от общества и власти факты существования долга ее частных компаний перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 405 311 181 доллар США и существования в Российской Федерации уголовного дела, в которой доказана ее вина в неоднократной даче взяток должностным лицам Министерства обороны Российской Федерации.

ВР считает, что эти обстоятельства бесспорно свидетельствуют о конфликте интересов и существенно влияли на решение премьер-министра Украины в пользу иностранного государства.

В отчете ВСК отмечается, что условия газовых контрактов были согласованы лично премьер-министрами Украины и Российской Федерации в ночь с 17 на 18 января в Москве во время тайных переговоров с глазу на глаз. Согласно отчету, эти условия нарушили основные принципы построения украинско-российских отношений в газовой сфере, которые были установлены 2 октября 2008 года в Меморандуме о сотрудничестве в газовой сфере между правительствами Украины и Российской Федерации. Во ВСК считают, что премьер-министр Украины ТИМОШЕНКО не имела полномочий ни от Президента Украины, ни от Кабинета министров Украины на изменение ранее достигнутых межправительственных договоренностей, тем более, в устной форме.

«В действиях премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО усматриваются признаки уголовных преступлений и личная зависимость и заинтересованность, которые выходят за рамки превышения власти и служебных полномочий, в которых Ю.ТИМОШЕНКО признана виновной судом. Среди признаков других преступлений, действия ТИМОШЕНКО имеют и признаки государственной измены. Эти обстоятельства должны быть исследованы правоохранительными органами, поскольку Временная следственная комиссия использовала все имеющиеся у нее возможности для установления объективных обстоятельств подписания газовых контрактов», - отмечается в постановлении ВР.

С целью недопущения нарушения Конституции Украины и демократических принципов работы органов государственной власти и высших должностных лиц государства Верховная Рада Украины обращается к Президенту Украины, Кабинету министров Украины, Генеральной прокуратуре Украины и Службе безопасности Украины с рекомендацией усилить контроль за законностью действий должностных лиц государства и должностных лиц органов власти.

Парламент поручил Временной следственной комиссии направить отчет Президенту Украины, в Кабинет министров Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины для соответствующего реагирования.

Кроме того, этот отчет будет направлен Совету Европы; Парламентской Ассамблее Совета Европы; Совету Европейского Союза; Европейской комиссии; Европейскому парламенту; главам государств, правительств и парламентов стран - членов Европейского Союза, Российской Федерации, США, Канады; Парламентской Ассамблее НАТО; Генеральному секретарю ООН, ОБСЕ.

Отчет ВСК был подписан только представителями фракций парламентского большинства. Представители оппозиционных фракций не принимали участия в работе Комиссии.

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ВР утвердила свою смету расходов на 2012 год в размере 869 млн. грн.

Верховная Рада приняла постановление «О смете Верховной Рады Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 народный депутат из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

Непосредственно на заседании парламента этот вопрос не обсуждался, никакие цифры не назывались. Постановление было проголосовано без всяких обсуждений.

Как сообщил в интервью журналистам председатель Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир МАКЕЕНКО, сметой предусмотрены расходы в сумме 869 млн. грн. По его словам, из них 785 млн. – это общий фонд, а около 85 млн. – это специальный фонд.

В.МАКЕЕНКО сообщил, что на осуществление законодательной деятельности ВР предусмотрено около 460 млн. грн., а расходы на оплату труда с начислениями для народных депутатов, в том числе их помощникам и консультантам, составляют около 279 млн. грн.

Он отметил, что на проживание народных депутатов предусмотрено около 20 млн. грн., а на выступления в СМИ – 2,5 млн. грн.

Также председатель Регламентного комитета отметил, что в смете предусмотрены 5 млн. грн. для уплаты взносов в международных организациях, а для Управления делами предусмотрены 179 млн. грн.

Кроме того, по данным В.МАКЕЕНКО, 8 млн. 700 тыс. грн. предусмотрены для института законодательства, 1 млн. 600 тыс. грн. - на столовую. По его словам, для дирекции телепрограмм предусмотрены 12 млн. грн., для газеты «Голос Украины» - 14 млн. 700 тыс. грн., для журнала «Віче» - 3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году смета расходов ВР составляла 850 млн. грн.

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Хранилище ядерного топлива введут в эксплуатацию в 2015 году

Государственный оператор украинских АЭС «Энергоатом» прогнозирует введение первой очереди централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном компанией во вторник.

Реализация проекта строительства ЦХОЯТ, необходимого Украине для отказа от дорогих услуг по вывозу и хранению топлива в России, вместо проектных 4 растянулась уже более чем на 7 лет.

Напомним, что контракт на строительство между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе и смены политической конъюнктуры и последовавшего экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен. В феврале 2012 года Верховная Рада одобрила закон о строительстве хранилища в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, который вступил в силу 7 марта.

«Для сооружения пускового комплекса хранилища, рассчитанного на 3616 отработанных тепловыделяющих сборок (ТВС), понадобится три года, а на его заполнение - около десяти. Начало эксплуатации этого объекта намечено на 2015 год», - отмечается в сообщении "Энергоатома".

В компании напомнили, что в целом емкость хранилища, строительство которого планируется вести несколькими очередями на протяжении 40 лет, составит 16529 отработавших сборок типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

В компании также подчеркнули, что строительство ЦХОЯТ позволит «Энергоатому» существенно сократить расходы, связанные с обращением с отработавшим ядерным топливом, поскольку атомный оператор откажется от услуг российских компаний, стоимость которых в данный момент оценивается в около 160 млн. долл. ежегодно. Между тем, по оценкам «Энергоатома», эксплуатационные расходы на содержание собственного ЦХОЯТ не превысят 20 млн. долл. ежегодно.

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Парламент упростил процедуру госзакупок высшими учебными заведениями

Верховная Рада Украины упростила процедуру закупок товаров, работ и услуг высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона «О внесении изменений в Закон Украины “Об осуществлении государственных закупок” проголосовал 331 народный депутат из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе закрепляется норма о неприменении процедуры тендерной закупки к приобретению (закупке) товаров, работ и услуг за счет собственных средств высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями. То есть, университетам предоставляется возможность без тендерных ограничений использовать собственные поступления, заработанные самими университетами.

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ВР приняла законопроект Кармазина по реформированию нефтегазового комплекса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» (относительно реформирования нефтегазового комплекса).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта, внесенного народным депутатом из фракции НУ-НС Юрием КАРМАЗИНЫМ, проголосовали 237 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Документ поддержали 188 депутатов от Партии регионов, 2 - от НУ-НС, 10 внефракционных, 18 – от Народной партии, 10 – из группы «Реформы ради будущего». В то же время ни один депутат из фракций «БЮТ-Батькивщина» и КПУ не голосовал за этот законопроект.

Перед тем как первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК попробовал поставить на голосование этот законопроект, депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" попытались вырвать у него микрофон, но депутаты из фракции Партии регионов, которые были рядом с А.МАРТЫНЮКОМ, не позволили это сделать, и законопроект был принят в первом чтении.

Законопроектом предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, и НАК “Нафтогаз Украины” осуществляется по решению Кабинета министров Украины.

Приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, компании “Нафтогаз”, а также предприятий, учреждений, организаций, которые были образованы в результате их реорганизации, запрещается.

Отчуждение основных фондов и акций государственных предприятий, которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, передаче их с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершению других юридических действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов и акций этих предприятий, а также основных фондов и акций Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, дочерних и основанных ею предприятий, запрещается, кроме случаев, когда результатом таких действий является: передача основных фондов и акций таких предприятий исключительно государственному предприятию или акционерному обществу, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Украины; создание государственных предприятий или акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Украины.

Законопроектом также предусмотрено, что действие этой статьи не распространяется на отчуждение основных фондов государственных предприятий, дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, и компании “Нафтогаз Украины”, которые не принимают непосредственного или опосредствованного участия в процессе осуществления деятельности по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, которая осуществляется по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Кроме того, в отношении государственных предприятий, которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, а также Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, дочерних и основанных ею предприятий не может быть возбуждено дело о банкротстве.

Ранее председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР А.МАРТЫНЮК сообщил, что правительство сняло с рассмотрения свой законопроект по этому вопросу.

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Валовой внешний долг Украины в 2011 году вырос на 7,6% - до 126,2 млрд долл

Валовой внешний долг Украины в 2011 году увеличился на 7,6% (в т.ч. в 4-м квартале - на 2,5%) - до 126,236 млрд. долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, в 2011 году уровень валового внешнего долга Украины сократился до 76,6% ВВП по сравнению с 85% на начало года.

Внешний долг органов государственного управления за год вырос на 3,6% (в т.ч. за 4-й квартал сократился на 3%) - до 25,874 млрд. долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования в 2011 году сократился на 0,3% (в т.ч. в 4-ом квартале — на 1,7%) - до 7,487 млрд. долл., банков — на 10,4% (на 3%) - до 25,198 млрд. долл.

Внешний долг других секторов экономики увеличился на 19%, а в 4-м квартале — на 8%, до 60,557 млрд. долл.

Межфирменный долг (прямые инвестиции) за 2011 год увеличился с 5,893 млрд. долл. до 7,120 млрд. долл., в т.ч. в 4-м квартале рост составил 4%.

В структуре валового внешнего долга по первоначальному сроку погашения удельный вес краткосрочного долга вырос за год с 21,8% до 25,9%.

Основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2011 года остается доллар США — 71,9% валового объема долга (на начало года — 70,4%). Доли обязательств в евро и российских рублях на конец 2011 года составляли соответственно 10,2% и 2,2%. Удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ за 2011 год сократился с 13,9% до 12,8%. Доля внешней задолженности в национальной валюте остается незначительной — 2,2% валового объема долга.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения на конец 2011 года составил 56,8 млрд. дол. (45,0% общего объема валового внешнего долга Украины).

За 2011 год внешний долг, подлежащий уплате в течение следующих четырех кварталов, вырос на 6,6 млрд. долл. Увеличение его объемов произошло из-за наращивания краткосрочных обязательств по первоначальному сроку погашения (главным образом обязательств по торговым кредитам на 3,9 млрд. долл. вследствие расширения внешнеторгового оборота Украины) и учета объемов погашения кредита МВФ в течение 2012 года (на 3,5 млрд. долл. США).

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2010 году увеличился на 13,5%, или на 13,9 млрд. долл. США, – до 117,345 млрд. долл. США (85,7% от ВВП).

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Путин предложил Януковичу синхронно с Медведевым ратифицировать соглашение о ЗСТ СНГ

Премьер-министр России Владимир ПУТИН предложил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ синхронно с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ подписать закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал сегодня в своей загородной резиденции Ново-Огарево перед началом встречи с главой Украинского государства.

В частности, В.ПУТИН сообщил, что на этой неделе российская сторона планирует завершить ратификацию этого соглашения, соответствующий законопроект находится в Госдуме.

«Если бы украинские коллеги, сделали тоже самое в Раде, то вы могли бы вместе с Дмитрием Анатольевичем МЕДВЕДЕВЫМ синхронно подписать эти законы о ратификации договора о зоне свободной торговли», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина также идет по этому пути и будет решать этот вопрос.

Кроме этого, В.ПУТИН напомнил, что товарооборот между двумя странами постоянно увеличивается. По его словам, если в 2008 году он составлял около 40 млрд. долларов, то в конце 2011 года – 50 млрд., что значительно выше докризисного уровня.

«Это очень хороший темп, и его нам нужно поддержать», - сказал В.ПУТИН.

Также он отметил, что очень рад встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ, в ходе которой можно обсудить развитие отношений двух стран.

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Госдума РФ ратифицировала договор о ЗСТ в рамках СНГ

Госдума России ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Документ обеспечит необходимые условия для полноценного и эффективного функционирования зоны свободной торговли на пространстве СНГ и создаст благоприятные условия для дальнейшего углубления интеграции на основе норм Всемирной торговой организации, передает РИА «Новости».

Соглашение подписали 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге восемь стран СНГ - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Украина.

Наряду с типичными для такого рода соглашений положениями об отмене импортных пошлин, в договоре предусматриваются обязательства сторон, гарантирующие недискриминационное применение правил нетарифного регулирования, предоставление национального режима, а также четкие, соответствующие мировой практике правила в области субсидирования.

Договор заменит ныне действующие между государствами - участниками СНГ соглашения о свободной торговле, как двусторонние, так и многосторонние.

По оценкам экспертов, в рамках зоны свободной торговли общий объем торгового обмена между странами-"подписантами" увеличится более чем вдвое. В частности, снятие ограничений на поставки разнообразной продукции из стран-"подписантов" в РФ может, по ряду оценок, примерно на треть сократить импорт Россией той же, причем более дорогостоящей, продукции из дальнего зарубежья. В частности, это многие трубопрокатные изделия, хлопок, шерсть, кожсырье, а также говядина, баранина, плодоовощи, продукты их переработки.

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ВР призвала ЕС ускорить подписание Соглашения об ассоциации с Украиной

Верховная Рада Украины призывает Европейский Союз и его государства-члены продемонстрировать политическую волю и обеспечить скорейшее подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении ВР «О заключении Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, между Украиной и Европейским Союзом», за которое проголосовали 267 народных депутатов из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент также призвал ЕС предусмотреть возможность начала выполнения Соглашения об ассоциации до момента вступления его в силу, в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании Европейского Союза и синхронном предоставлении всех документов, необходимых для процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая зону свободной торговли, в Верховную Раду Украины, Европейский парламент и национальные парламенты государств - членов ЕС сразу после подписания Соглашения.

Кроме того, ВР призвала ЕС оказать Украине достаточную финансовую, техническую и законодательную помощь в период подготовки к выполнению и реализации Соглашения; помочь в дальнейшем в распространении в Украине и среди государств - членов ЕС информации о преимуществах Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для Украины, с одной стороны, и ЕС, с другой, прежде всего, в контексте признания Украины как европейской страны с европейской идентичностью, которая разделяет общую историю и общие ценности со странами Европейского Союза.

По убеждению ВР, Евросоюз должен осуществить шаги, необходимые для создания условий для дальнейшего прогресса в отношениях между Украиной и ЕС, в т.ч. для избежания угрозы искусственной политизации процесса сближения между Украиной и ЕС на амбициозных и взаимовыгодных принципах политической ассоциации и экономической интеграции.

В заявлении также отмечается, что парламент ожидает, что Президент Украины определит заключение и выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС первоочередным приоритетом государственного развития; обеспечит выполнение согласованного с лидерами ЕС в Киеве во время Саммита Украина–ЕС 19 декабря 2011 года обязательства создать институционные, регуляторные и технические условия для имплементации Соглашения об ассоциации и для создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

При этом парламент ожидает, что Кабинет министров Украины обеспечит ускоренное выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и вступления его в силу; предусмотрит финансирование мер, необходимых для должного и полного выполнения Украиной обязательств, предусмотренных в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, в т.ч. во время формирования проектов государственного бюджета. Кроме того, ВР рассчитывает, что правительство обеспечит должное и полное выполнение Повестки дня ассоциации между Украиной и ЕС с учетом приоритетов, которые подлежат ежегодному согласованию с ЕС; обеспечит надлежащие, предусмотренные законодательством условия для свободного и честного проведения выборов в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года.

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