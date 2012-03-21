Анонс на 21 марта

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифинга с участием вице-премьера - министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится презентация инвестиционных возможностей и проектов развития Днепропетровской области: "Днепропетровщина - путь для инвестиций в Украину". Мероприятие проводится совместно с Американской торговой палатой. Участники: Александр Вилкул, председатель Днепропетровской ОГА; Владислав Каськив, директор Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, Андрей Степанов, глава департамента консалтинга, Делойт СНГ (Западный регион), Дмитрий Шимкив, ген.директор Майкрософт Украина; Евгений Удод, председатель Днепропетровского облсовета; Хорхе Зукоски, президент Американской торговой палаты в Украине и др.Также состоится презентация инвестиционных проектов и бизнес-идей Днепропетровской области и подписание официального Меморандума о сотрудничестве между Американской торговой палатой в Украине и Днепропетровской ОГА.

* Начнется серия "круглых столов", объединенных темой «Эффективное решение жилищной проблемы в Украине: мифы и реальность». Организатор - Центр деловых событий. Круглый стол на тему: "Может жилищный вопрос быть решен на государственном уровне или это личная проблема каждого гражданина? Мифы и реальность попыток государства снять остроту с квартирного вопроса". Участники: А.Непомнящий, директор Департамента жилищных программ Минегионразвития и ЖКХ Украины; В.Денисенко, начальник ГУ жилищного обеспечения КГГА, А.Кучеренко, председатель Союза собственников жилья Украины; В.Олийнык, первый зам.председателя Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и др. Модератор - Н.Доценко-Белоус (ЮФ «Василь Кисиль и партнеры»).

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: "Итоги визита Виктора Януковича в Москву". Участники в Киеве: Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований; Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента". В Москве: Сергей Жильцов, руководитель Центра СНГ Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ; Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития.

* Состоится брифинг первого заместителя председателя ГНС Украины - начальника налоговой милиции Андрея Головача на тему: «Война против теневого алкоголя: количество фальсификата уменьшено вдвое».

* Пресс-конференция на тему: "Аудиторский рынок Украины: дальнейшее развитие или стагнация?". Участники: президент ФПБАУ Александр Папаика; председатель правления СНБА Елена Макеева; вице-президент САУ Михаил Крапивко; президент УАСБА Андрей Климов; президент ГПВАУ Александр Редько; президент СПКУ Леонид Рубаненко.

* Начнет работу 4-я международная научно-практическая конференция «Перспективы развития моторных топлив для транспортного комплекса». Организаторы: «Газовая ассоциация Украины», ГП «ГосавтотрансНИИпроект», Министерство инфраструктуры Украины, ВК «Премьер Экспо». Участники: А.Редзюк, директор ГП «ГосавтотрансНИИпроект», президент «Газовой ассоциации Украины», вице-президент Транспортной академии Украины; С.Ковалев, директор «Газовой ассоциации Украины».

* Круглый стол на тему: "Рынок первичного жилья в Украине-2012 глазами финансистов: кто такой идеальный получатель ипотеки - 2012 и о чем говорит покупателям наличие или отсутствие у строительной компании банка-партнера?" Участники: А.Сугоняко, глава АУБ; В.Пинзеник, председатель Наблюдательного совета УкрСиббанка; С.Подрезов, председатель правления АО "Сбербанк"; С.Волков, председатель правления Агентства по рефинансированию жилищных кредитов; К.Паливода, председатель Наблюдательного совета банка «Аркада».

* Пресс-конференция на тему: "Посевная в Украине: площади, культуры, потери и ожидания". Участники: Александр Демидов, директор Департамента земледелия Минагрополитики и продовольствия Украины; Мария Колесник, руководитель аналитического департамента консалтингового агентства "ААА"; Роман Сластен, эксперт аграрных рынков Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса".

* Состоится брифинг народного депутата Украины фракции Народной Партии, первого зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Николая Шершуна на тему: "О внесении изменений в Закон Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы"(об условиях хозяйствования)".

* Пресс-конференция на тему: «Социальные инициативы: последствия для экономики и граждан». Участники: первый зам.министра труда и социальной политики Украины в 2005-2010 годах, ведущий специалист Центра Разумкова Розенко, руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Новый закон об ОСМД: интересы общины или застройщиков? Какая редакция законопроекта была принята ВРУ в действительности и какую подпишет Президент?", на которой общественные активисты, эксперты и представители объединений совладельцев многоквартирных домов, принимавшие активное участие в подготовке законопроекта № 8474, проанализируют принятый 15 марта ВРУ Закон" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об объединениях совладельцев многоквартирного дома "(№ 8474). Участники: Александр Алипов, первый зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Виктор Матчук, народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, Татьяна Бойко, руководитель жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА, Дмитрий Левицкий, консультант по юридическим вопросам, Институт местного развития, Игорь Скоропад, Ассоциация ОСМД «Жито-Мир» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 286-26-70, irynapushkar@opora.org.ua . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Под руководством председателя КГГА Александра Попова состоится заседание городского Комитета по экономическим реформам. Будет рассматриваться вопрос: "Ход реализации административной реформы в г.Киеве". Среди докладчиков: Александр Пузанов, зам.председателя КГГА; Николай Поворозник, начальник ГУ по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Владимир Репик, начальник Главного финансового управления.

* Круглый стол на тему: "Налоговые изменения: как отразится на рынке недвижимости инициатива КМУ и Минфина изменить систему налогообложения при покупке и строительстве первичной недвижимости?». Участники: Л.Хорин, ген.директор АСУ; И.Салий, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий»; А.Амфитеатров, председатель совета Украинского общества оценщиков; И.Лисов, председатель Наблюдательного совета «Лико-Холдинг»; И.Никонов, председатель Наблюдательного совета девелоперской компании" К.А.Н. Девелопмент"; О.Салмин, председатель Наблюдательного совета« XXI век».

* Под председательством министра иностранных дел Украины Константина Грищенко состоится третье заседание Совета экспортеров Украины при МИД Украины, в котором примут участие руководители крупнейших предприятий - экспортеров мясо-молочной отрасли Украины «Молочный альянс», «Милкиленд Украина», «Терра фуд», «Глобино», «Мироновский хлебопродукт», «Аграрный холдинг Авангард», «Комплекс Агромарс» и др. Будет обсуждаться ситуация с поставками мясо-молочной продукции на рынок РФ и государств Таможенного союза, проблематика экспорта мясо-молочной продукции на европейский рынок и перспективы сотрудничества с ЕС, в частности в контексте создания зоны свободной торговли.

* Состоится презентация для журналистов Рекомендаций Всемирного Банка по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности в Украине. По приглашению украинской стороны в ноябре 2011 года Всемирный банк провел анализ украинского законодательного и институционного поля в сфере защиты прав и просвещения потребителей финансовых услуг. Результаты этого анализа подготовлены в двух отчетах и будут представлены для предварительного обсуждения с украинской стороной во время визита специалистов Всемирного банка в Украину с 19 по 23 марта.

* Круглый стол на тему: "Оплата труда - украинские реалии и перспективы реформирования". Организатор-Комитет по вопросам социальной политики и труда ВРУ.

* Круглый стол на тему: "Мифы от потребителей, которые подрывают доверие к рынку первичной недвижимости и способы преодоления кризиса доверия". Участники: Алексей Гончарук, президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам», Татьяна Изотова, директор по развитию Invest House, Игорь Василевский, тренер, консультант по стратегическому маркетингу, Андрей Кашпур, консультант по стратегическим и социальным коммуникациям, руководитель Киевского агентства стратегических коммуникаций, Андрей Мима, интернет-холдинг жилой недвижимости Luna.ua.

* Состоится заседание Комитета по вопросам социальной политики и труда, на котором планируется рассмотреть вопрос: «О ходе выполнения Рекомендаций парламентских слушаний на тему: «О государственной политике по решению проблемы возвращения утраченных (обесцененных) сбережений граждан».

* Глава украинского правительства Николай Азаров начнет свой двухдневный визит в Польшу, в ходе которого проведет встречи с польскими чиновниками и обсудит подготовку к Евро-2012. Н.Азаров во второй половине дня планирует провести встречу с Президентом Польши Брониславом Коморовским, а в четверг - с главой польского правительства Дональдом Туском.

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