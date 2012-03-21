Интерпол начал розыск экс-председателя Харьковской ОГА Авакова

Интерпол начал розыск бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации, руководителя Харьковской областной организации партии «Батьківщина» Арсена АВАКОВА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, об этом информировал на брифинге начальник управления прокуратуры области Александр БАБИКОВ.

Он подтвердил информацию о том, что 20 марта Червонозаводской райсуд Харькова, рассмотрев жалобу защитника А.АВАКОВА на постановление о возбуждении уголовного дела, отказал в удовлетворении жалобы.

Изучив доводы, заявленные защитой, и позицию прокурора, суд пришел к выводу, что уголовное дело возбуждено на законных основаниях, сказал А.БАБИКОВ.

По его словам, по уголовному делу в отношении экс-губернатора ведется следствие, прокуратура продолжает изучать документы.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Червонозаводской райсуд Харькова отклонил жалобу защиты экс-губернатора Харьковской области А.АВАКОВА на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела. Как заявил адвокат А.АВАКОВА Юрий ВИШНЕВЕЦКИЙ, он считает, что суд принял незаконное решение, поскольку прокуратура не предоставила необходимый для всестороннего изучения жалобы пакет документов. Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ выразил убеждение в том, что уголовное дело против А.АВАКОВА было возбуждено по политическим мотивам. По словам адвоката, апелляция на решение Червонозаводского райсуда Харькова будет подана в 7-дневной срок.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.АВАКОВА согласно ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжелые последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.АВАКОВА объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.АВАКОВА в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.АВАКОВ сообщил харьковским СМИ, что он находится за рубежом в командировке, в частности в Берлине, реализует гуманитарный проект и «больше времени проводит в Риме, Лондоне, Варшаве и Вильнюсе». Экс-губернатор также информировал, что подконтрольная ему группа компаний «Инвестор» продала практически все активы на территории Украины.

1 февраля председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН сообщил, что партия «Батьківщина» будет рекомендовать А.АВАКОВУ просить политического убежища за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ПАСЕ обеспокоена, что Украина не выполняет ее требований, и угрожает санкциями...