ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Сырная война грозит конфликтом Украины с Таможенным союзом» пишет: В начале будущей недели делегация Роспотребнадзора планирует начать проверку украинских сыроделов. По просьбе Беларуси, которой Украина запретила импорт мяса и молока, российские инспекторы могут проверить и мясокомбинаты Украины. Со временем к списку недовольных может присоединиться и Казахстан…

http://delo.ua/world/syrnaja-vojna-grozit-konfliktom-ukrainy-s-tamozhennym-sojuzom-175154/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Инвесторов потянуло на стабильность», в котором пишет: Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов уверены в восстановление мировой экономики и поэтому не рассчитывают на продолжение центральными банками политики количественного смягчения. В этих условиях они переключают внимание с развивающихся рынков на развитые…

http://www.kommersant.ua/doc/1897453

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Тепловой удар», в котором пишет: Энергетическая модернизация жилых домов в Украине обойдется средней семье в 70 евро в год, что позволит сократить на 50% потребление тепла, подсчитали во Всемирном банке. Впрочем, из-за подорожания энергоресурсов граждане все равно будут платить больше, чем сейчас,— на 68%. Однако без реформы уже через 10 лет стоимость отопления станет недоступной для 70% потребителей. В правительстве считают, что реформа обойдется украинцам минимум вдвое дороже, соглашаясь, однако, что проблему необходимо решать, хотя госбюджет и ограничен в средствах…

http://www.kommersant.ua/doc/1897408

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Издание «Экономические известия» в публикации «Посевная стартовала» пишет: Стремительное потепление позволило сельхозпроизводителям начать весенне-полевые работы. В числе первых, кто приобщился к севу ярых культур, стали крымчане…

http://markets.eizvestia.com/full/posevnaya-startovala

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Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Экономия на пенсионной реформе “профинансирует” президентские инициативы?», в котором пишет: Президент записался в «герои-спасители», лично уполномочив правительство «улучшить жизнь уже сегодня». Отдельного восхищения заслуживает властная команда, которая вдруг "из воздуха" материализовала миллиарды гривень на эту предвыборную акцию...

http://economics.unian.net/rus/detail/122818

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Госкомпании обязали отчислять 1% затрат на инновации в фонд «Сколтеха» пишет: Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») планирует создать крупнейший в России фонд с бюджетом только в 2012 г. в 16,5 млрд руб. Деньги дадут крупнейшие российские госкомпании — их обязали отчислять «Сколтеху» 1% от затрат на новые разработки…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1545525/procent_na_innovacii

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Также «Ведомости» в публикации «Силуанов предлагает увеличить минимальный капитал банков до 1 млрд руб.» пишут: Минфин РФ не отказывается от идеи Алексея Кудрина по расчистке банковской системы от непрозрачных банков…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1546159/minfin_predlagaet_uvelichit_minimalnyj_kapital_bankov_do_1

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Издание «Известия» в публикации «Россия и Белоруссия подпишут контракт на строительство АЭС» пишет: В апреле начнутся строительные работы на площадке Белорусской электростанции…

http://izvestia.ru/news/519207

(УНИАН)