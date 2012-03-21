Власенко: эксперты установили, что подпись Тимошенко на директивах - факсимиле

Защитник экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что независимая графологическая экспертиза установила, что подпись Ю.ТИМОШЕНКО на директивах на проведение газовых переговоров была факсимильной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

По его словам, 5 марта была проведена независимая экспертиза подписи экс-премьера на газовых директивах.

Как сказал С.ВЛАСЕНКО, экспертиза установила, что на оригинале директив подпись от имени Ю.ТИМОШЕНКО является не рукописной, а представляет собой факсимиле.

«То есть заключение независимых экспертов опровергает все обвинения в адрес ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, имея такое заключение, суд кассационной инстанции «не имеет иной возможности, как отменить все позорные приговоры (суда – УНИАН)». С.ВЛАСЕНКО добавил, что приговор Печерского райсуда Киева базировался исключительно на том, что Ю.ТИМОШЕНКО поставила свою подпись на директивах на проведение газовых переговоров.

«Других доказательств вины ТИМОШЕНКО в материалах дела нет», - сказал защитник.

Он добавил, что заключение экспертизы подписал директор Центра судебных экспертиз «Альтернатива» Александр КРУТЬ.

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