МИД: парафирование Соглашения об ассоциации должно состояться в Брюсселе 30 марта
17:55, 21 марта 2012Разное
0
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что парафирование Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом должно состояться в Брюсселе 30 марта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.
«30 марта в Брюсселе должно состояться парафирование Соглашения об фссоциации», - сказал он.
С украинской стороны соглашение парафирует заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, с европейской – управляющий директор Службы внешних действий по вопросам Европы и Центральной Азии Мирослав ЛАЙЧЕК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕК: парафирование соглашения с Украиной - только технический момент
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter