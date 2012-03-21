МИД: парафирование Соглашения об ассоциации должно состояться в Брюсселе 30 марта

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что парафирование Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом должно состояться в Брюсселе 30 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«30 марта в Брюсселе должно состояться парафирование Соглашения об фссоциации», - сказал он.

С украинской стороны соглашение парафирует заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, с европейской – управляющий директор Службы внешних действий по вопросам Европы и Центральной Азии Мирослав ЛАЙЧЕК.

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